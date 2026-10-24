Es policía en Florida, se quedó con la casa de un hombre que murió y demandó a los herederos por US$214.000

Un policía de Florida fue arrestado después de que las autoridades lo acusaran de utilizar la identidad de un hombre fallecido para ocupar su vivienda y gestionar reparaciones. El caso sumó otro capítulo cuando el agente presentó una demanda civil para reclamar más de 214 mil dólares por las obras que asegura haber pagado.

Cómo habría tomado el control de la casa de un hombre fallecido en Florida

El acusado es Brian Louis Sguros, de 35 años, quien trabajaba para el Departamento de Policía de Lauderhill, en el condado de Broward. Fue detenido el 20 de octubre de 2026, tras una investigación conjunta de la Oficina del Alguacil de Broward y la oficina del tasador de propiedades del condado, según el comunicado oficial de las autoridades.

Los investigadores sostienen que Sguros desarrolló un plan para tomar el control de la vivienda de Dennis West, un hombre de 71 años que fue encontrado muerto en su casa el 11 de julio de 2022. West falleció por causas naturales, según las autoridades.

Sguros fue uno de los agentes que acudieron al domicilio para realizar una verificación de bienestar. Después de encontrar al hombre fallecido, el policía se habría presentado ante la oficina del médico forense como amigo de West y habría afirmado que no tenía familiares vivos. Los investigadores sostienen que esa información era falsa.

Según la investigación, el agente comenzó a gestionar asuntos relacionados con el inmueble y, semanas después, empezó a ocupar la vivienda. También habría pagado impuestos inmobiliarios y servicios utilizando el nombre del fallecido.

Otro elemento central del caso son los documentos presentados para realizar reparaciones. Los investigadores sospechan que Sguros utilizó información personal de West y falsificó su firma en una solicitud de permiso de construcción. Según la declaración jurada citada por medios locales, la notaria cuyo nombre y sello figuraban en los documentos negó que la firma fuera suya.

Los detectives también identificaron siete consultas a bases de datos policiales entre julio de 2022 y enero de 2023 que, según la acusación, habrían servido para obtener información personal del fallecido.

En febrero de 2025, Sguros presentó documentación ante la oficina del tasador de propiedades para intentar establecer derechos sobre el inmueble mediante la figura conocida en Estados Unidos como adverse possession, o posesión adversa.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) participan en operativos e investigaciones federales en Estados Unidos relacionados con presuntos delitos financieros y fraudes. Fotomontaje realizado con IA

Por qué el policía reclama US$214.000 por las reparaciones

La disputa se complicó cuando se identificó a los herederos legales de West y la empresa inmobiliaria Equinox Realty Holdings adquirió sus derechos sobre la vivienda.

Según los reportes judiciales citados por Local 10 News, se reconocieron los derechos vinculados con la propiedad y Sguros terminó entregando las llaves.

Sin embargo, en febrero de 2026, el agente presentó una demanda civil por más de US$214 mil para recuperar el dinero que asegura haber invertido durante los años en que ocupó la vivienda. En los documentos judiciales, sostuvo que limpió el inmueble, retiró madera deteriorada y realizó reparaciones para evitar el ingreso de delincuentes y ocupantes ilegales.

Entre los trabajos mencionados figura el reemplazo de ventanas y puertas exteriores. Para esa obra se habría solicitado un permiso municipal asociado a un proyecto de US$8000.

Sguros también calculó que el valor de la propiedad alcanzaba aproximadamente los US$500 mil después de las mejoras. No obstante, la suma que reclama no equivale a una compensación reconocida por la Justicia. La demanda busca recuperar los gastos que afirma haber realizado y su resultado depende del proceso judicial.

Qué cargos enfrenta el policía de Florida

La investigación derivó en cinco cargos graves, los cuales son conducta indebida de un funcionario público, uso del documento de identidad de una persona fallecida, uso ilícito de información de identificación personal, un delito relacionado con el uso de computadoras y utilización ilegal de un dispositivo de comunicación para facilitar una conducta delictiva, según el comunicado oficial.

Los US$214.000 que Brian Louis Sguros reclamó por las reparaciones de una vivienda en Florida quedaron en el centro de una disputa judicial vinculada con la presunta apropiación del inmueble de un hombre fallecido. Freepik

Sguros compareció ante un juez el 21 de octubre de 2026. Se fijó una fianza de US$25.000, que pagó. Además, el magistrado ordenó que no regresara a la vivienda ni tuviera contacto con la familia vinculada al caso, de acuerdo con Local 10 News.

El Departamento de Policía de Lauderhill lo apartó de sus funciones. Según los reportes posteriores al arresto, quedó bajo licencia administrativa sin sueldo y la investigación continúa abierta.