Fue agente de la CIA, compraba casas de lujo en Florida y escondió US$40 millones en lingotes de oro

David J. Rush, un ex alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en Virginia después de que las autoridades lo acusaran de utilizar su posición y fondos del gobierno para enriquecerse mediante la compra de propiedades de lujo en Florida y la adquisición de cientos de lingotes de oro.

El exagente de la CIA que compraba casas de lujo en Florida

“Rush utilizó su autoridad legítima dentro del gobierno y fabricó credenciales personales para generar confianza en sus instrucciones”, señalaron los documentos judiciales citados por la fiscalía.

De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, Rush, de 49 años, habría inventado un programa gubernamental “altamente clasificado” para justificar la adquisición de propiedades de lujo en el sur de Florida que posteriormente pretendía revender para obtener ganancias personales.

En uno de los episodios investigados, el exfuncionario ordenó transferir aproximadamente US$145 millones a una sociedad de cartera creada bajo sus instrucciones. Parte de esos fondos fue utilizada para adquirir cuatro propiedades de lujo en Palm Beach y Hobe Sound, Florida.

La investigación también determinó que Rush autorizó vuelos privados por más de US$1,8 millones para uso personal con cargo al gobierno.

Según el Departamento de Justicia, el perjuicio total para el gobierno federal derivado de las actividades fraudulentas atribuidas a Rush alcanzaría aproximadamente US$194 millones.

Cómo encontraron los US$40 millones en lingotes de oro

Según NPR, la investigación tomó otra dimensión cuando agentes registraron la vivienda de Rush en Ashburn, Virginia, el 19 de mayo de 2026.

Durante el operativo, las autoridades encontraron aproximadamente 300 lingotes de oro, cerca de US$2 millones en efectivo y alrededor de 35 relojes de lujo.

Los documentos judiciales anteriores situaron el valor de los lingotes en aproximadamente US$46 millones. La acusación sostiene que Rush habría obtenido el oro mediante otra operación gubernamental ficticia que presentó como una actividad sensible para justificar su adquisición.

Rush había defendido previamente que los lingotes fueron obtenidos de manera legítima. Su abogada, Jessica Carmichael, sostuvo durante una audiencia que el hallazgo del oro había sido presentado de manera sensacionalista y afirmó que su cliente lo mantenía guardado en una caja fuerte en el sótano.

“Rush nunca afirmó que fueran suyos”, dijo la abogada durante aquella audiencia. La declaración de culpabilidad anunciada el martes corresponde a un cargo de fraude electrónico, que contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

El juez federal Michael Nachmanoff tiene previsto dictar sentencia el 28 de enero de 2027, en Alexandria, Virginia.

Las autoridades encontraron aproximadamente 300 lingotes de oro y US$2 millones en efectivo durante un registro en la vivienda de David J. Rush en Virginia Alexandria Sheriffs Office

Las falsas credenciales militares y académicas que presentó el exfuncionario de la CIA

Según los documentos judiciales, Rush proporcionó información falsa sobre sus antecedentes académicos y militares al solicitar empleos.

Según los investigadores, afirmó que había sido piloto de la Armada estadounidense y que había obtenido una licenciatura en la Universidad Clemson, en Carolina del Sur, además de una maestría en el Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York.

Las autoridades determinaron que no había sido piloto de la Armada y que tampoco había estudiado en esas dos instituciones.

Rush se había incorporado a la Armada en 1997 y fue dado de baja honorablemente de la reserva con el rango de teniente en 2015. El caso también incluye una acusación particularmente sensible.

Según documentos judiciales, durante un interrogatorio reconoció haber proporcionado a un funcionario de un gobierno extranjero información sobre la identidad de una fuente secreta del gobierno de EE.UU.. Los documentos no identifican al país al que pertenecía ese funcionario.

Los documentos judiciales señalan que Rush utilizó fondos vinculados al gobierno para adquirir cuatro propiedades de lujo en Palm Beach y Hobe Sound, Florida (AP Foto/Carolyn Kaster, File)

“Los empleados federales tienen la responsabilidad de servir al pueblo estadounidense, no a sí mismos”, afirmó el fiscal general Todd Blanche tras conocerse el caso.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que la agencia remitió inmediatamente el asunto al FBI después de que una investigación interna encontrara indicios de los delitos atribuidos a Rush. “David Rush abusó de su posición y traicionó la confianza pública, y debe rendir cuentas plenamente por sus acciones”, afirmó Ratcliffe.