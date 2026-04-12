“Todo es un fraude”: la advertencia del FBI sobre falsos agentes que intentan operar en EE.UU.

La Oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Houston advirtió sobre un esquema de estafas en el que personas se hacen pasar por agentes federales. Los delincuentes contactan a sus víctimas para exigir pagos bajo amenazas o falsas acusaciones.

¿Cómo operan los falsos agentes del FBI?

La modalidad de fraude se basa en suplantar la identidad de autoridades. De acuerdo con Telemundo Houston, los estafadores se comunican por teléfono, mensajes o correo electrónico con ciudadanos desprevenidos. En ese contacto aseguran que la víctima está involucrada en una investigación.

Según explicó la portavoz del FBI en Houston, Christina Garza, los implicados “se hacen pasar por agentes del FBI” y presionan a las víctimas para enviar pagos. Sin embargo, “todo es un fraude”.

El objetivo de los delincuentes no es aleatorio. Apuntan a personas desprevenidas y aprovechan la sorpresa y la urgencia para concretar la estafa.

El uso de identidades y elementos oficiales

Garza detalló que los delincuentes emplean “gorras o chamarras del FBI o incluso placas policiales” para simular autoridad, pero todo lo consiguen en internet.

Además, el FBI indicó a Houston Public Media que en algunos casos los implicados crean escenarios más complejos e incluso pueden hacerse pasar por empleados bancarios que dicen trabajar junto a agentes reales para obtener información financiera.

Christina Garza remarca que ninguna autoridad pide pagos por teléfono o internet Captura de Telemundo

El alcance del fraude y las agencias suplantadas

El problema no se limita a una sola institución. Según explicó Garza, los estafadores no solo se hacen pasar por agentes del FBI. También simulan pertenecer a:

Fuerzas policiales locales

Autoridades migratorias

El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés)

¿Qué recomienda el FBI para evitar caer en la estafa?

El FBI de Houston difundió una serie de recomendaciones para prevenir estos engaños:

Desconfiar de llamadas, mensajes o correos no solicitados.

Cortar la comunicación si hay presión para actuar de inmediato.

Verificar la información con canales oficiales y contactos públicos.

No enviar dinero ni compartir datos personales.

Guardar los mensajes sospechosos como evidencia.

La portavoz del FBI enfatizó que “ninguna agencia gubernamental, ni fuerzas policiales, ni autoridades migratorias ni fiscales” solicitarán pagos o información personal por teléfono o internet para evitar arrestos o sanciones.

El FBI difundió imágenes de dos sospechosos vinculados al esquema Captura de Telemundo

El FBI busca a dos sospechosos y advierte sobre operaciones desde el exterior

La oficina del FBI en Houston informó que difundió imágenes de dos personas acusadas de hacerse pasar por agentes.

La agencia solicitó ayuda del público para identificarlos. Según el comunicado, estos individuos forman parte de esquemas de fraude en investigación.

El FBI también advirtió que los responsables no siempre operan dentro de Estados Unidos. La organización señaló que los delincuentes pueden actuar desde cualquier lugar y ocultarse detrás de computadoras.

¿Cómo aportar información al caso o denunciar una estafa ante el FBI?

El FBI habilitó canales oficiales para facilitar denuncias y aportar datos a las investigaciones en curso.

Cualquier persona con información sobre los sospechosos o situaciones similares puede comunicarse al 1-800-225-5324 o enviar reportes a través del sitio oficial tips.fbi.gov.