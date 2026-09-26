Florida cambia una regla clave para conductores desde el 1° de octubre y se actualiza el DMV

A partir del 1° de octubre de 2026, un paquete legislativo entra en vigor en Florida, con cambios significativos en las normativas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés). La reforma modifica la forma en que el estado comunica las suspensiones y cancelaciones de la licencia de conducir, aumenta el umbral de daños materiales para reportar accidentes y permite la utilización de marcos para matrículas.

Desde el 1° de octubre: la regla clave para conductores de Florida sobre la licencia

Entre las distintas regulaciones que entrarán en vigor el próximo mes, una de las reformas legislativas más importantes corresponde a los efectos de la SB 488. Bajo esta modificación, el Flhsmv podrá enviar notificaciones oficiales de cancelación, suspensión, revocación o descalificación de la licencia de conducir a través de correo electrónico, siempre que el conductor lo haya autorizado.

Desde el 1° de octubre, el Flhsmv podrá enviar avisos de cancelación, suspensión, revocación o descalificación de la licencia de conducir a través de correo electrónico Fotomontaje con IA

Además, con la entrada en vigor de la norma, la notificación electrónica se considerará legalmente completada 20 días después de su envío (o 15 días en avisos bajo el capítulo 324 y secciones 627.732 a 627.734). La falta de apertura o recepción del correo electrónico no suspende la fecha de entrada en vigor de la sanción, de acuerdo con la firma legal Ludwin Law.

Para resguardar la privacidad de los usuarios, una ley complementaria, la SB 490, establece que las direcciones de correo electrónico recolectadas por el departamento para este fin quedan exentas de la divulgación pública de registros.

Florida cambia el límite de daños para reportar accidentes de tránsito

Otra de las modificaciones importantes que afectarán a los conductores del Estado del Sol consiste en el incremento del umbral de daños para reportar accidentes de tránsito.

Desde el 1° de octubre, la cifra mínima de daños materiales estimados en un accidente para requerir el reporte inmediato a las autoridades policiales aumenta de 500 a 2000 dólares.

La ley de Florida que entrará en vigor el 1° de octubre incrementa el límite de daños requerido para reportar un accidente de 500 a 2000 dólares Freepik

No obstante, la obligación de notificar de inmediato cualquier colisión que involucre lesiones personales o muertes se mantiene intacta. En ese sentido, evitar reportar un accidente cuando la ley lo exige aún constituye una infracción de tránsito no criminal.

La legislación no aborda qué sucede con la reclamación de seguro o posterior por lesiones cuando un accidente no se reporta porque los daños parecían ser menores a US$2000. De este modo, los abogados de Ludwin Law señalan que, ante un accidente, lo más seguro es documentarlo.

El uso de marcos para placas vehiculares bajo la nueva ley de Florida

Junto con las medidas relativas al límite de daños y la notificación por correo electrónico, el 1° de octubre comenzará a regir en Florida la ley que autoriza expresamente el uso de marcos o bordes decorativos en las placas de matrícula. Para cumplir con la ley, el elemento no debe obstaculizar la visibilidad del número de la placa ni de la calcomanía de registro en la esquina superior derecha.

Si el marco cubre cualquiera de estos dos elementos, la excepción no aplica y ocultarlo a sabiendas continúa sancionándose como un delito menor de segundo grado.

Así un oficial de Florida retiró de servicio a un hombre con la licencia de conducir comercial por no hablar inglés

La ley beneficia además a los veteranos de guerra con discapacidad permanente mediante la reserva de su identificación alfanumérica única de matrícula. Estos conductores mantendrán su número especial de placa durante los procesos de reexpedición, renovación o transferencia a otro vehículo de su propiedad.