Es oficial: todas las leyes firmadas por DeSantis que entran en vigor el 1° de octubre en Florida
Las normas modifican reglas sobre tránsito, vivienda, seguridad pública, sustancias, bienestar animal y servicios locales
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Distintas leyes aprobadas por la Legislatura de Florida y firmadas por el gobernador Ron DeSantis en 2026 entran en vigor el 1° de octubre en el estado. Las normas abarcan desde las reglas para conductores y propietarios de vehículos hasta nuevas disposiciones penales y medidas específicas para algunos condados.
Las leyes de Florida que modifican las reglas de tránsito y vehículos
Tres de las normas que comienzan a regir en octubre están vinculadas con el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés).
Los cambios alcanzan a las placas especiales, las notificaciones oficiales y las obligaciones de los conductores después de un accidente:
- SB 639, nuevas reglas para las placas especiales: las organizaciones que tienen diseños aprobados deberán entregar información financiera al FLHSMV dentro de los plazos establecidos. La ley también dispone la creación de una placa especial para motocicletas denominada Endless Summer y modifica las reglas de las placas de la Fraternal Order of Police.
- SB 488, cambios para los accidentes de tránsito: eleva de 500 a 2000 dólares el monto estimado de daños materiales que obliga al conductor involucrado en un accidente a notificar a las autoridades. Además, establece que los marcos decorativos para las placas no están prohibidos si no ocultan información requerida de la matrícula.
- SB 490, más notificaciones por correo electrónico: amplía la excepción a las normas de registros públicos para las direcciones de correo electrónico que recopila el FLHSMV para enviar determinadas notificaciones. La disposición también alcanza a las comunicaciones relacionadas con el registro de embarcaciones.
Vivienda, delitos y seguridad: nuevas leyes desde octubre en Florida
Otro grupo de normas modifica disposiciones penales y establece nuevas obligaciones para determinadas personas. También hay una medida que cambia los criterios utilizados por Florida para identificar a integrantes de pandillas criminales.
- HB 397, violación de condiciones de libertad previa al juicio: crea un delito específico para una persona que, mientras se encuentra en esta condición por determinados delitos violentos, viola intencionalmente una orden de no contacto u otra condición impuesta por el tribunal. La primera infracción puede constituir un delito menor de primer grado y las reincidencias, un delito grave de tercer grado.
- HB 429, nuevos criterios para identificar a integrantes de pandillas: modifica la definición de “miembro de una pandilla criminal” e incorpora el concepto de “lenguaje relacionado con pandillas” dentro de los criterios establecidos por la legislación estatal.
- HB 1293, entrada fraudulenta a viviendas: crea un delito para quienes ingresen y tomen posesión de un inmueble residencial mediante determinadas formas de identidad falsa, documentos falsificados o información fraudulenta. La conducta puede constituir un delito grave de tercer grado y también puede permitir al propietario terminar el contrato de alquiler bajo las condiciones establecidas por la ley.
- SB 1332, nuevas obligaciones para delincuentes reincidentes: modifica la Florida Career Offender Registration Act. Entre otros cambios, exige que determinados criminales se registren personalmente ante la oficina del sheriff dentro de las 48 horas posteriores a su liberación o al establecer una residencia y amplía la información que deben proporcionar. También establece una identificación específica en sus licencias de conducir o documentos de identidad.
- HB 1525, cambios en los delitos de actos lascivos frente a menores: modifica las normas penales sobre la exposición o exhibición intencional de los órganos sexuales y determinadas conductas realizadas mientras se observa a un menor de 16 años. La ley establece nuevas circunstancias que pueden constituir un delito.
Otras leyes de Florida que comienzan a regir el 1° de octubre
El resto de las medidas abarca sustancias, crueldad animal y cuestiones específicas de algunas jurisdicciones.
En estos últimos casos, las modificaciones no tienen necesariamente alcance en todo el estado:
- SB 432, restricciones al óxido nitroso y nuevas penas por xilacina: la denominada Meg’s Law prohíbe a los comerciantes minoristas autorizados de productos de tabaco o nicotina poseer, vender, entregar o distribuir óxido nitroso desde sus establecimientos, con las excepciones previstas por la norma. La ley también crea el delito de tráfico de xilacina y establece penas según la cantidad involucrada.
- HB 559, nuevas sanciones por crueldad animal: crea delitos relacionados con adultos que induzcan o involucren a menores en determinados actos de crueldad animal, peleas u hostigamiento de animales. También establece evaluaciones y tratamientos para menores involucrados en casos y aumenta sanciones civiles relacionadas con infracciones de control animal.
- HB 4039, nuevos requisitos para ampliar un vertedero de Broward County: establece condiciones antes de autorizar una ampliación del Monarch Hill Landfill. Entre ellas, exige un estudio de viabilidad y una audiencia pública antes de avanzar con una expansión de las instalaciones.
- HB 4093, cambios en el distrito de control de aguas de Fellsmere: modifica la estructura del Fellsmere Water Control District, en Indian River County, y establece que pase a ser un distrito dependiente del condado. También modifica sus límites, la composición de su junta de gobierno y las disposiciones sobre determinados canales y registros públicos.
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