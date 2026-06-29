Florida dará permisos de estacionamiento de por vida desde julio 2026: quiénes califican

Florida implementará cambios en su sistema de tránsito a partir del próximo 1° de julio de 2026. La ley HB 961, firmada por el gobernador Ron DeSantis, establecerá nuevos permisos de estacionamiento vitalicios para quienes califiquen, entre otras medidas.

Quiénes podrán recibir permisos de estacionamiento de por vida en Florida

La normativa introduce el permiso de estacionamiento de por vida para personas con discapacidades permanentes .

para . Según el texto de la ley, se elimina la necesidad de renovaciones periódicas para este grupo y se simplifica el proceso administrativo para quienes tienen limitaciones físicas severas.

Ron DeSantis firmó la ley, que entra en vigor en julio de 2026 DeSantis en X

El documento se emitirá por única vez y mantendrá su validez hasta el fallecimiento del titular. La calcomanía oficial incluirá una leyenda explícita que confirmará la naturaleza permanente del permiso.

En caso de extravío o robo, los beneficiarios podrán solicitar la reposición del documento con un certificado médico previo. Según los impulsores de la ley, este sistema busca reducir la burocracia estatal y facilitar la movilidad de los ciudadanos.

La certificación de la discapacidad podrá realizarse a través de médicos, podólogos, optometristas y enfermeros de práctica avanzada. Estos profesionales quedan autorizados bajo la nueva ley para validar las solicitudes iniciales y asegurar el acceso al beneficio.

La nueva ley también prohíbe la venta de turnos en Florida

La ley HB 961 también crea la sección 316.88 del Código de Florida para combatir un mercado clandestino. La disposición prohíbe la venta de turnos para acceder a trámites en oficinas de recaudación o dependencias estatales.

Cualquier individuo que infrinja esta normativa enfrentará cargos por delito menor de primer grado .

. La medida busca proteger a los ciudadanos frente a prácticas que dificultan el acceso a los servicios públicos de tránsito.

Las personas con discapacidad permanente en Florida ya no tendrán que renovar sus permisos de estacionamiento Daniel Basualdo

La legislación también traslada mayores responsabilidades a los recaudadores de impuestos en la emisión de certificados de título. Estos agentes autorizados gestionarán la entrega de documentos originales o corregidos, tanto de forma presencial como por envíos postales.

Para solicitar copias duplicadas de un título, los interesados deberán incluir el número de licencia del concesionario interviniente. Además, indicar el kilometraje actual del vehículo será un requisito obligatorio.

El cambio con fecha límite en junio de 2027 que establece la nueva ley de Florida

La norma establece el 30 de junio de 2027 como fecha límite para que los recaudadores asuman la emisión exclusiva de licencias de conducir.

Este proceso finaliza una descentralización iniciada años atrás y permite gestiones a través de portales digitales del departamento.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

Los solicitantes encontrarán nuevas opciones, como el redondeo de pagos para donaciones destinadas a organizaciones benéficas. La ley también endurece las reglas contra el fraude y obliga a repetir el examen de conducir completo si se detectan trampas.

Finalmente, la legislación establece la Semana de Concientización “Move Over” durante la segunda semana de abril.

Esta iniciativa educativa pretende reducir los accidentes viales al informar a los conductores sobre la importancia de ceder el paso ante vehículos de emergencia.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Vial colaborará con diversas agencias para promover actividades de concientización durante este periodo.