Renovación de la licencia de conducir de Florida: los 7 casos en los que se exige el trámite en persona

Aunque el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) invita a los ciudadanos a conocer y utilizar los servicios de renovación de licencias de conducir disponibles en línea, aclara que en ciertos casos es obligatorio acudir a alguna de las oficinas. Un ejemplo de esto es si no se cumplen los requisitos para tramitar una identificación Real ID.

Cuándo es necesario pedir una cita en un centro del Flhsmv para renovar la licencia

En la mayoría de los casos, los ciudadanos de Florida pueden solicitar y pagar la renovación de su licencia de conducir en línea y recibirla por correo. Sin embargo, existen algunos trámites que requieren la presencia del titular en una de las oficinas.

En algunos casos es necesario acudir a las oficinas del Flshmv para tramitar la licencia de conducir Imagen creada con IA

Los ocho casos específicos en que un solicitante debe ir a una oficina, de acuerdo con el Flhsmv, son:

Si el titular utilizó el servicio en línea durante su última renovación.

durante su última renovación. Si no cumple con los requisitos para tramitar una licencia Real ID .

. Si el titular quiere actualizar su fotografía .

. Si se desea cambiar el nombre en el documento. Solo aplica si se presenta una orden judicial original o un certificado de matrimonio.

en el documento. Solo aplica si se presenta una orden judicial original o un certificado de matrimonio. Si se desea agregar o eliminar una designación . Es necesaria una orden judicial para la actualización.

. Es necesaria una orden judicial para la actualización. Si se trata de una licencia de conducir comercial .

. Si la licencia tiene impresa la palabra “TEMPORARY”.

Además de los casos mencionados, también se requiere un turno presencial si se va a tramitar la licencia de conducir por primera vez.

Cómo solicitar una cita para renovar la licencia de conducir en Florida

En caso de que por el tipo de trámite sea necesario acudir directamente a alguna de las oficinas del Flhsmv, es necesario seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página web de citas del Flhsmv.

de citas del Flhsmv. Elegir el condado en el que se realizará el trámite.

en el que se realizará el trámite. Seleccionar la ubicación más conveniente.

más conveniente. Señalar el tipo de trámite que se planea realizar.

que se planea realizar. Elegir la fecha y la hora para acudir a la oficina.

y la para acudir a la oficina. Ingresar información personal como nombre, número de teléfono y correo electrónico.

como nombre, número de teléfono y correo electrónico. La confirmación de la cita se enviará al correo electrónico proporcionado.

El Flhsmv señaló que el horario habitual para las oficinas es de 9.00 a 12.00 hs y de 13 a 17 hs (hora local), ya que permanecen cerradas durante el almuerzo de 12 a 13 hs. Además, pide a los interesados mantenerse informados sobre cierres temporales por emergencias o días festivos.

Qué documentos se necesitan para acudir a una oficina del FLHSMV

El día de la cita es necesario presentarse con toda la documentación completa. Se recomienda consultar los requisitos específicos según el tipo de trámite y el perfil del solicitante, es decir, como ciudadano estadounidense o migrante.

Para obtener una licencia de conducir de Florida por primera vez es necesario acudir a alguna de las oficinas Tax Collector Palm Beach County - Tax Collector Palm Beach County

Sin embargo, de manera general, esto es lo que se pide:

Prueba de identidad . Por ejemplo, acta de nacimiento si el usuario es ciudadano estadounidense.

. Por ejemplo, acta de nacimiento si el usuario es ciudadano estadounidense. Prueba de número de Seguro Social .

. Dos pruebas de residencia . Por ejemplo, facturas de servicios públicos o cuentas bancarias.

. Por ejemplo, facturas de servicios públicos o cuentas bancarias. Prueba de cambio de nombre . Si ese es el trámite que se va a realizar, es necesario llevar acta de matrimonio o divorcio, o una orden judicial.

. Si ese es el trámite que se va a realizar, es necesario llevar acta de matrimonio o divorcio, o una orden judicial. Formularios correspondientes. Por ejemplo, el de solicitante de licencia para menores.

Además, debe consultarse la lista de tarifas correspondientes y los requisitos adicionales previos al trámite. Por ejemplo, para tramitar la licencia de conducir por primera vez se requiere superar una serie de pruebas de visión y conocimientos, además de completar una capacitación sobre seguridad vial.