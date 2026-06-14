Avanza el ICE en Florida: cómo una parada de tránsito puede terminar en una deportación o detención de días

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene una fuerte presencia en Florida. Por el acuerdo 287(g), incidentes menores en la vía pública o paradas de tránsito pueden convertirse en detenciones prolongadas y procesos acelerados de deportación de Estados Unidos.

La advertencia de una experta sobre los controles vehiculares y el ICE en Florida

La abogada de inmigración Vilerka Bilbao denunció, en diálogo con Associated Press, que oficiales actúan bajo una fuerte presión institucional para exhibir resultados ante el gobierno estatal y federal. Según aseguró la experta, los agentes locales interceptan automóviles en las carreteras con motivos menores a modo de pretexto, como una luz trasera averiada o un polarizado antirreglamentario.

Una ocasional parda de tráfico puede derivar en una detención por parte del ICE, según una abogada de inmigración Foto ICE.gov

Posteriormente, los uniformados aprovechan estas paradas técnicas para inspeccionar el estatus migratorio de los conductores. En ese sentido, muchas de estas acciones viales derivan en el arresto inmediato del conductor y su transferencia a las dependencias del ICE.

“Están arrestando a cualquiera; necesitan mostrarles las cifras a DeSantis y al gobierno federal. Hay muchos agentes que han sido nombrados agentes especiales, que tienen autoridad en materia de inmigración, y que simplemente están buscando gente”, aseguró Bilbao.

Detenciones del ICE y acuerdos migratorios en Florida

Las estadísticas analizadas por Associated Press revelan que las detenciones por motivos de inmigración se triplicaron durante el segundo mandato de Donald Trump. Un total de 39.000 inmigrantes fueron arrestados en el Estado del Sol durante el período comprendido entre el 20 de enero de 2025 y el 11 de marzo de 2026.

Esta cifra contrasta con las 11.088 detenciones registradas en el mismo período bajo el gobierno de Joe Biden. El estado gobernado por Ron DeSantis presenta un promedio de 93 arrestos diarios, una cantidad superada a nivel nacional únicamente por el estado fronterizo de Texas.

El ICE incrementó su actividad en Florida a través del acuerdo 287(g) Erin Hooley - AP

Actualmente, 347 agencias estatales y locales de Florida participan activamente en los acuerdos 287(g). Esta red de cooperación incluye dependencias policiales, la Guardia Nacional y la Patrulla de Carreteras e incluso organismos de control de la Lotería de Florida.

Mediante distintos modelos, este programa del ICE otorga autoridades migratorias a los agentes estatales.

Dos migrantes detenidos por fuerzas estatales en Florida terminaron deportados

Associated Press expuso dos testimonios de ciudadanos de origen guatemalteco que sufrieron detenciones y procesos de expulsión por parte de las autoridades locales. El primer caso detalla el arresto de un hombre de 48 años mientras paseaba a su mascota en un parque de Bonita Springs.

Un oficial de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre imputó cargos presuntamente falsos al migrante y esperó 40 minutos por la llegada de las patrullas federales del ICE. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó la captura posterior alegando la existencia de dos órdenes previas de deportación definitivas.

El mensaje de Ron DeSantis sobre el papel de Florida en tareas fronterizas

El segundo suceso involucró a un padre de 44 años y a su hijo de 21 años en el estacionamiento de un comercio en Fort Myers. Agentes del sheriff del condado de Lee interceptaron el vehículo bajo el argumento de que tenía una matrícula vencida e ignoraron que las placas estaban vigentes, según dijeron las víctimas.

Ambos familiares fueron recluidos en los centros estatales y deportados hacia Guatemala una semana después del control vehicular, a pesar de tener procesos de asilo en curso. El gobierno federal rechazó los reclamos y sostuvo que ambos cruzaron la frontera en 2017 de forma irregular.