Florida vota el 3 de noviembre la propuesta para bajar el impuesto a la propiedad: qué dicen las encuestas

La propuesta para reducir el impuesto a la propiedad en Florida obtuvo un 56% de respaldo en una encuesta reciente, pero todavía se encuentra por debajo del 60% necesario para modificar la Constitución estatal. La reforma del tributo se vota el 3 de noviembre y corresponde a la Enmienda 3, una iniciativa que busca ampliar las exenciones fiscales para las viviendas principales.

Qué dice la encuesta sobre la Enmienda 3 de Florida

Según informó el Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad Stetson (CPOR, por sus siglas en inglés), la Enmienda 3 recibió un 56% de apoyo, frente al 21% de rechazo y un 23% de indecisos. El sondeo se realizó entre el 1° y el 9 de octubre de 2026.

El respaldo a la iniciativa aumentó respecto de septiembre, aunque todavía resulta insuficiente para garantizar su aprobación. En Florida, las enmiendas constitucionales necesitan al menos el 60% de los votos afirmativos para entrar en vigor, por lo que una mayoría simple no alcanza.

Los gobiernos locales de Florida podrían perder cerca de US$5000 millones en ingresos durante el primer año de aplicación de la Enmienda 3 Freepick

Kelly Smith, profesora asociada de Ciencias Políticas y codirectora del CPOR, explicó que el porcentaje de ciudadanos sin una posición definida mantiene la incertidumbre sobre el resultado. Casi una cuarta parte de los consultados todavía no eligió entre apoyar o rechazar la modificación tributaria.

Cómo cambiaría el impuesto a la propiedad si se aprueba la Enmienda 3

De acuerdo con el Departamento de Estado de Florida, la iniciativa propone aumentar progresivamente la porción del valor fiscal de las viviendas principales que queda libre de determinados impuestos inmobiliarios.

La modificación establece dos etapas para los tributos que no financian a los distritos escolares:

Desde el 1° de enero de 2027: la exención alcanzaría los 150.000 dólares del valor tasado de la propiedad.

la exención alcanzaría los del valor tasado de la propiedad. Desde el 1° de enero de 2028: el beneficio se ampliaría hasta US$250.000, con posteriores ajustes por inflación.

El proyecto no elimina todos los impuestos sobre las viviendas. Además, los propietarios conservarían una exención de US$25.000 para los tributos escolares, que continuarían vigentes.

La Oficina del Tasador de Propiedades del condado de Volusia aclaró que los beneficios dependerían del valor fiscal de cada inmueble, las exenciones existentes y las tasas locales. Una exención más alta podría reducir la factura impositiva, pero no representa una rebaja directa de US$250.000 en los impuestos.

Quiénes podrían beneficiarse con la reducción tributaria en Florida

La propuesta distingue entre los propietarios que ya residen en Florida y las personas que establezcan su residencia en el estado a partir de 2027. Los residentes actuales que cumplan los requisitos de la exención por vivienda principal podrían acceder a los montos ampliados desde su entrada en vigor.

En cambio, quienes se conviertan en residentes de Florida desde el 1° de enero de 2027 comenzarían con una exención de US$50.000 para los impuestos no escolares. El beneficio mayor estaría disponible a partir del quinto año, después de mantener la exención por vivienda principal durante cuatro años.

Ron DeSantis respaldó la propuesta constitucional que elevaría la exención tributaria para viviendas principales hasta US$250.000 en 2028 Ron DeSantis - Ron DeSantis

La iniciativa también contempla ventajas para propietarios de inmuebles comerciales, viviendas destinadas al alquiler y otras propiedades que no constituyan residencias principales.

Para estos casos, el límite anual de aumento del valor fiscal pasaría del 10% al 5%. Esta modificación afectaría el crecimiento de las tasaciones imponibles, pero no establecería una reducción automática de las tasas tributarias.

El gobernador expresó su satisfacción con la nueva redacción de la propuesta y manifestó su intención de respaldarla. El apoyo de Ron DeSantis a la Enmienda 3 se produjo después de los debates legislativos sobre la reforma del sistema inmobiliario.

Las críticas a la enmienda y su impacto en los gobiernos locales de Florida

La ampliación de exenciones también abrió una discusión sobre los ingresos de los municipios y condados.

Según publicó News4JAX, una estimación estatal calculó que los gobiernos locales podrían perder cerca de US$5000 millones durante el primer año de aplicación. Para el quinto año, esa reducción de recursos se aproximaría a los US$12.000 millones.

La Asociación de Sheriffs de Florida, el sindicato Florida Professional Firefighters y la Asociación de Jefes de Bomberos del estado manifestaron su oposición a la iniciativa. Entre sus preocupaciones figuran las posibles consecuencias presupuestarias para los servicios de seguridad y emergencias.

La iniciativa atravesó además una controversia judicial por el lenguaje utilizado en la boleta electoral. Un juez ordenó modificar el resumen original y las autoridades presentaron una nueva versión.

El cambio en el texto de la Enmienda 3 buscó reemplazar expresiones promocionales por una descripción de las modificaciones tributarias.

El proyecto también establece restricciones sobre el destino de los ingresos inmobiliarios que recauden los gobiernos locales. Entre los usos contemplados figuran la seguridad pública, la educación, la infraestructura, los recursos naturales, el pago de deudas y determinadas obligaciones administrativas y previsionales.