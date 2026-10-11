Se despide DeSantis y pide votar en noviembre la Enmienda 3 que define el impuesto a la propiedad en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, busca impulsar la aprobación de una reforma constitucional que se someterá a votación el 3 de noviembre. La propuesta ampliaría las exenciones fiscales para las viviendas principales. También reduciría los aumentos permitidos en las tasaciones de otros inmuebles y establecería límites al uso de los ingresos tributarios locales

Ron DeSantis pide aprobar la Enmienda 3 en Florida

Durante una conferencia en Palm Beach State College el 24 de septiembre, DeSantis defendió la reforma y rechazó las advertencias de funcionarios locales sobre sus consecuencias para los presupuestos de los condados y municipios.

“Algunos decían: ‘Oh, los arrendadores van a subir la renta porque sus impuestos van a subir’. Pues no, sus tasaciones no van a subir tan rápido como lo han venido haciendo, incluso si el gobierno local quisiera hacerlo. Así que creo que esto es algo muy positivo”, indicó.

El gobernador argumentó que los propietarios necesitan reducir sus obligaciones fiscales ante el aumento de los costos de vida y sostuvo que las administraciones locales deben ajustar sus gastos.

“No es solo para los propietarios de viviendas, también ayuda al sector comercial, porque en este momento pueden aumentar la tasación hasta un 10% al año. Esta enmienda reduce eso a un máximo del 5% al año, por lo que existe menos exposición para los negocios si se aprueba la tres”, señaló.

DeSantis defiende la iniciativa como un alivio financiero necesario para los contribuyentes frente al encarecimiento del costo de vida @GovRonDeSantis

Qué propone la Enmienda 3 sobre los impuestos a la propiedad en Florida

La reforma, impulsada por el Ejecutivo y la Legislatura estatal durante una sesión especial convocada en junio, plantea cambios en las exenciones para las viviendas principales y en los límites de las tasaciones imponibles de otros inmuebles. Si recibe el respaldo electoral necesario, entrará en vigor el 1° de enero de 2027.

Uno de los puntos centrales es el aumento de la exención de vivienda habitual, conocida como “homestead”. Para los impuestos que no corresponden a los distritos escolares, el monto exento se elevaría a US$150 mil en 2027 y a US$250 mil en 2028.

La exención existente de US$25.000 para los impuestos escolares permanecería sin cambios, mientras que desde 2029 los montos se ajustarían según la inflación.

La iniciativa también reduciría del 10% al 5% el límite anual de aumento de la tasación imponible para propiedades que no cuentan con la exención de vivienda principal. La disposición incluye:

Inmuebles comerciales

Propiedades destinadas al alquiler

Segundas residencias

“Los ingresos por impuestos a la propiedad recaudados por los gobiernos locales casi se han duplicado en los últimos siete años y se espera que alcancen la asombrosa cifra de US$83 mil millones para 2032″, dijo DeSantis en un comunicado del 27 de mayo tras presentar el plan.

“Los propietarios de viviendas en Florida necesitan alivio. Ahora es el momento de defender a los contribuyentes, promulgar una reforma histórica y salvar el hogar de cada floridano”, aseguró.

Enmienda 3: quiénes deberán esperar 5 años para acceder a la exención fiscal

Las personas que no sean residentes de Florida al 31 de diciembre de 2026 accederían inicialmente a una exención de hasta US$50.000 para impuestos no escolares. El beneficio ampliado comenzaría a aplicarse a partir del quinto año de contar con la exención de vivienda habitual.

Otro apartado establece límites al destino de los fondos que los gobiernos locales recaudan mediante el impuesto a la propiedad. Según el texto presentado, esos recursos deberán utilizarse para áreas como seguridad pública, educación, infraestructura, control de inundaciones, recursos naturales, pago de deuda, pensiones y administración gubernamental básica.

La enmienda también dispone que la Legislatura establezca un mecanismo uniforme para que los condados y municipios puedan decidir si amplían la exención de vivienda habitual hasta cubrir el 100% del valor tasado de una propiedad. La aplicación de esta alternativa dependerá del procedimiento que se establezca.

La votación del 3 de noviembre definirá si la reforma obtiene el respaldo necesario para cambiar la Constitución de Florida mientras DeSantis busca cerrar su mandato con la aprobación de la iniciativa. Su administración llegará a su fin el 5 de enero de 2027, cuando deberá dejar el cargo por la limitación constitucional que impide ejercer más de dos períodos consecutivos.