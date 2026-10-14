Reducción del impuesto a la propiedad en Florida y nuevas leyes que se votan el 3 de noviembre

Los votantes de Florida tendrán la oportunidad de decidir sobre tres enmiendas constitucionales en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, con propuestas que podrían reducir determinados impuestos inmobiliarios, establecer nuevas exenciones para determinadas actividades agrícolas y cambiar las reglas de ahorro y financiamiento del gobierno estatal.

Florida: las tres enmiendas que se votarán el 3 de noviembre de 2026

Las tres propuestas que aparecerán en las boletas electorales fueron remitidas por la Legislatura estatal y buscan modificar diferentes disposiciones de la Constitución de Florida.

Entre los puntos principales que los electores deberán evaluar se encuentran los siguientes:

Enmienda 1 : modifica el funcionamiento del Fondo de Estabilización Presupuestaria de Florida, eleva el límite de los ingresos que puede acumular y establece transferencias anuales obligatorias, con excepciones para determinadas situaciones.

: modifica el funcionamiento del Fondo de Estabilización Presupuestaria de Florida, eleva el límite de los ingresos que puede acumular y establece transferencias anuales obligatorias, con excepciones para determinadas situaciones. Enmienda 2 : propone eximir de los impuestos sobre la propiedad a determinados bienes personales tangibles utilizados en actividades agrícolas o de agroturismo, siempre que cumplan condiciones específicas.

: propone eximir de los impuestos sobre la propiedad a determinados bienes personales tangibles utilizados en actividades agrícolas o de agroturismo, siempre que cumplan condiciones específicas. Enmienda 3: plantea aumentar la exención tributaria para las viviendas principales hasta US$250 mil en 2028, reducir el límite de los aumentos anuales del valor fiscal de propiedades que no sean residencias principales y restringir los usos que los gobiernos locales pueden dar a los ingresos recaudados mediante estos impuestos.

Enmienda 3 en Florida: cómo cambiaría el impuesto a la propiedad de las viviendas

La Enmienda 3, denominada Homestead Tax Exemptions, Property Assessments, and Spending Restrictions Amendment, propone ampliar la exención fiscal aplicable a las residencias principales y modificar el tratamiento tributario de otras propiedades, según indica Ballotpedia.

La iniciativa establece un aumento progresivo de la parte del valor tasado de una vivienda que quedaría exenta de determinados impuestos, aunque mantiene un tratamiento diferenciado para los tributos destinados a financiar las escuelas.

De acuerdo con la descripción de la medida recopilada por Ballotpedia, la exención correspondiente a los impuestos sobre la propiedad que no se destinan a los distritos escolares pasaría de US$25.000 a US$150 mil en 2027 y luego aumentaría a US$250 mil en 2028. A partir de 2029, el monto se ajustaría de acuerdo con la inflación.

La Enmienda 3 propone incrementar la exención del impuesto a la propiedad para viviendas principales no destinadas a fondos escolares Associated Press

Esto significa que la reforma no eliminaría todos los impuestos inmobiliarios sobre una vivienda. En cambio, permitiría excluir una porción mayor de su valor tasado del cálculo de determinados tributos locales, lo que podría reducir la factura fiscal de los propietarios que utilicen el inmueble como residencia principal.

La propuesta también mantendría una exención de US$25.000 para los impuestos destinados a las escuelas. De esta manera, se establecerían dos exenciones diferenciadas: una de mayor cuantía para los impuestos que no financian los distritos escolares y otra que continuaría para los tributos escolares.

Enmienda 2 en Florida: exención de impuestos para equipos agrícolas y actividades de agroturismo

La Enmienda 2, titulada Exempt Tangible Personal Property Used for Agriculture or Agritourism from Property Taxes Amendment, propone eximir determinados bienes personales tangibles utilizados en actividades agrícolas o de agroturismo de los impuestos sobre la propiedad.

La medida no abarcaría automáticamente todos los bienes de una explotación rural. Para acceder a la exención, los equipos, las herramientas y otros activos tendrían que cumplir tres condiciones:

Encontrarse habitualmente en terrenos agrícolas.

Utilizarse para producir bienes agrícolas o desarrollar actividades de agroturismo.

Pertenecer al propietario o arrendatario del terreno en el que se emplean.

Los bienes personales tangibles son activos físicos que pueden trasladarse, como maquinaria y mobiliario. En Florida, estas propiedades están sujetas a impuestos, aunque existen distintas exenciones previstas por la Constitución, las leyes estatales y las disposiciones locales.

Enmienda 1: Florida propone aumentar el fondo de estabilización presupuestaria

La Enmienda 1, denominada Changes to Budget Stabilization Fund Amendment, se ocupa de las reservas financieras que el estado mantiene para afrontar emergencias o caídas inesperadas de los ingresos públicos.

La Enmienda 1 plantea elevar el límite máximo acumulable del Fondo de Estabilización Presupuestaria de Florida del 10% al 25% de los ingresos netos del fondo general estatal Freepik

La propuesta elevaría el límite máximo de los recursos que pueden acumularse en el Fondo de Estabilización Presupuestaria del 10% al 25% de los ingresos netos del fondo general estatal.

Además, establecería una transferencia anual equivalente al menor de dos montos: US$750 millones o la cantidad necesaria para que el fondo alcance el 25% de los ingresos generales, salvo las excepciones previstas.

El fondo funciona como una herramienta para que el gobierno pueda disponer de recursos ante déficits inesperados o gastos extraordinarios. Según la información de Ballotpedia, los 50 estados de EE.UU. cuentan con alguna modalidad de fondo de estabilización presupuestaria, aunque sus reglas de financiamiento y administración varían.

En Florida, el fondo fue creado en 1992, después de que los votantes aprobaran la Enmienda 4. La Constitución estatal establece que su saldo no puede caer por debajo del 5% de la recaudación neta de ingresos de ese año.