Ganó Donalds en Florida: cuánto tiempo le queda a DeSantis como gobernador

Byron Donalds es el candidato republicano de Florida para las elecciones generales del 3 de noviembre por la gobernación, luego de ganar las primarias del 18 de agosto. Ron DeSantis, actualmente al frente del estado, deja su cargo el año próximo debido a que no puede ejercer un tercer mandato consecutivo.

Cúanto tiempo le queda a Ron DeSantis como gobernador

La Constitución de Florida establece que un gobernador es elegido por un período de cuatro años. Dicho mandato comienza (y, por lo tanto, el del saliente termina) el primer martes después del primer lunes de enero del año siguiente a la elección.

Ron DeSantis debe entregar su cargo el próximo 5 de enero de 2027 @flgovrondesantis

En ese contexto, el relevo de poder entre DeSantis y el ganador de las elecciones del 3 de noviembre ocurrirá el martes 5 de enero de 2027, fecha fijada como el primer martes de enero posterior a las elecciones generales de 2026.

Dicha fecha marca el cierre de la administración DeSantis, que llegó al poder en 2019 tras ganar los comicios de 2018 y logró la reelección en 2022 con amplia ventaja.

Por qué Ron DeSantis no participó de las elecciones primarias en Florida

La Constitución de Florida remarca que una persona no puede ser elegida para un nuevo período si sirvió como gobernador durante más de seis años en dos mandatos consecutivos. En el caso de DeSantis, está en el cargo desde 2019.

Ron DeSantis podría volver a postularse después de haber estado fuera del cargo durante al menos un período Captura de pantalla de YouTube Ron DeSantis

No obstante, como la prohibición constitucional se aplica al “mandato siguiente”, un gobernador que ha cumplido dos términos consecutivos podría, en teoría, volver a postularse después de haber estado fuera del cargo durante al menos un período.

Quién es el candidato republicano que busca ser el sucesor de Ron DeSantis

Donalds triunfó en las primarias republicanas con el 47,8% de los votos, según AP. En su discurso, prometió que su administración sería “transparente” y sostuvo que continuaría el trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Florida (conocido como Florida DOGE) iniciado durante la administración DeSantis, en caso de ganar los comicios generales.

Ganó Donalds en Florida: cuánto tiempo le queda a DeSantis como gobernador

“Vamos a eludir a todos los gobiernos locales y a todas las agencias estatales. No habrá intocables para los contribuyentes, quienes merecen saber que sus dólares ganados con tanto esfuerzo se gastan de manera eficiente, transparente y con total integridad”, dijo Donalds.

El republicano nació y creció en Brooklyn, Nueva York. En 2002 obtuvo una licenciatura en Marketing y Finanzas en la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés) y comenzó a trabajar en el sector financiero.

Byron Donalds inició su carrera en 2016, cuando representó a los condados de Hendry y el este de Collier en la Cámara de Representantes de Florida John Raoux - AP

Inició su carrera política en 2016, tras representar a los condados de Hendry y el este de Collier en la Cámara de Representantes de Florida. En dicho período, defendió la elección de escuelas y permitió que los representantes revisaran los materiales educativos.

El 18 de agosto de 2020 fue electo representante del 19º Distrito Congresional de Florida con el 23% de los votos. En febrero del año pasado, anunció su candidatura a la gobernación del estado.