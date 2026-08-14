Byron Donalds, el republicano candidato a gobernador de Florida que Trump respalda y lidera las encuestas 2026

Los floridanos acuden a las urnas el próximo 18 de agosto para participar en las elecciones primarias a la gobernación de Florida. En el Partido Republicano, el congresista Byron Donalds lidera las encuestas con propuestas centradas en combatir la inmigración ilegal y el respaldo del presidente Donald Trump.

Quién es Byron Donalds, el republicano respaldado por Trump que busca la gobernación de Florida

Donalds nació y creció en Brooklyn, Nueva York. En 2002 se graduó de la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés) con una licenciatura en Marketing y Finanzas, según su sitio web de campaña.

Tras obtener su título de grado, trabajó un tiempo en el sector financiero en el suroeste de Florida. En 2016, ingresó al entorno político tras ser elegido para representar a los condados de Hendry y el este del condado de Collier en la Cámara de Representantes de Florida.

En este período, se destacó por defender la elección de escuelas y permitió que padres y miembros de la comunidad revisaran los materiales educativos. También trabajó en temas de reforma de la justicia penal.

Desde 2016 hasta 2020 fue representante de los condados de Hendry y Collier en la Cámara de Representantes en Florida Instagram/@byrondonalds

“Durante su mandato, Byron se destacó como defensor de la libertad de elección escolar y la protección de los derechos de los padres en la educación”, describió su sitio web.

Su rol como legislador en la Cámara de Representantes en EE.UU.

El 18 de agosto de 2020, Donalds fue elegido como representante del 19.º Distrito Congresional de Florida con el 23% de los votos, seguido por Dane Eagle con el 22%, según Ballotpedia.

Byron Donalds es un defensor del conservadurismo en el Congreso de Estados Unidos X de Donalds

Poco después de iniciar en el cargo, el republicano se distinguió como un “defensor acérrimo del conservadurismo” y ejerció su labor legislativa a través de dos comités en la Cámara de Representantes:

Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas : desde esta posición, trabaja para garantizar la transparencia y exigir cuentas al gobierno federal.

: desde esta posición, trabaja para garantizar la transparencia y exigir cuentas al gobierno federal. Comité de Servicios Financieros: donde utiliza su experiencia previa en la industria de la banca y seguros para tratar asuntos económicos y financieros.

Su historia de votos destaca el compromiso con sus políticas conservadoras. Según registros recientes, votó a favor de la ley para eliminar barreras laborales para estadounidenses con discapacidad (H.R. 8884) y de la normativa para detener el uso de información privilegiada (Stop Insider Trading Act, H.R. 7008)

Candidatura para gobernador y respaldo de Donald Trump

El congresista anunció su candidatura en febrero del año pasado durante una entrevista en el programa Hannity de Fox News. Allí, reveló que tomó la decisión “después de mucha oración y reflexiones” con su familia.

El republicano candidato a gobernador de Florida que Trump respalda y lidera las encuestas 2026

“Tenemos un estado maravilloso”, dijo Donalds. “Llegué a Florida a los 17 años, en un autobús Greyhound con solo un maletero lleno de ropa. Y durante el resto de mi tiempo en Florida, forjé una familia y construí una carrera. Así que creo que ahora es el momento de tomar el manto y liderar nuestro estado hacia el futuro”.

Cinco días después de oficializar su candidatura, Trump mostró su respaldo al republicano mediante una publicación en Truth Social. Ahí, lo describió como el “gran y poderoso gobernador” que ganaría los comicios del 18 de agosto.

Donald Trump lo calificó como un "verdadero triunfador" Truth Social/@realDonaldTrump

“Byron tiene una voz fuerte y trabajaría conmigo para impulsar nuestra agenda de Estados Unidos. Luchará para asegurar nuestra frontera, detener la delincuencia migratoria, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico, impulsar el dominio energético estadounidense y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda”, decía el presidente.

En mayo de 2026, el mandatario remarcó su apoyo al destacarlo como un “verdadero triunfador”. “Cuenta con mi respaldo total e incondicional. ¡No los defraudará!“, aseguró en una nueva publicación de Truth Social.

“Make America Great Again”: cuáles son las propuestas de campaña de Byron Donalds

La campaña de Donalds se centra en implementar el programa MAGA (Make America Great Again, en inglés) de la administración Trump. Esta iniciativa compone seis puntos claves:

Lucha contra la inmigración ilegal : Byron apoya al presidente Trump para asegurar la frontera y acabar con las ayudas económicas de los contribuyentes a los inmigrantes ilegales.

: Byron apoya al presidente Trump para y acabar con las ayudas económicas de los contribuyentes a los inmigrantes ilegales. Crisis de asequibilidad: prevé resolver la crisis de los seguros de propiedad y reducir los costos de la vivienda.

prevé y reducir los costos de la vivienda. Ampliar oportunidades económicas: busca reducir los impuestos y trabajar para convertir a Florida en la capital financiera de la nación .

. Valores conservadores: Byron contempla combatir “la agenda de la izquierda” , desde la defensa del derecho a portar armas hasta la prohibición de la ideología radical en las escuelas.

Byron contempla combatir , desde la defensa del derecho a portar armas hasta la prohibición de la ideología radical en las escuelas. Mejoras en infraestructura : prevé satisfacer las necesidades actuales y futuras del estado a niveles industriales.

: prevé satisfacer las necesidades actuales y futuras del estado a niveles industriales. Medio ambiente: trabajará para completar la restauración de los Everglades, mejorar la calidad del agua, ampliar el acceso al suministro de agua y proteger las playas.

Byron Donalds prevé poner fin a la inmigración ilegal en Florida Instagram/@byrondonalds

“Byron Donalds está comprometido a que los mejores días de Florida y Estados Unidos aún estén por venir”, sita como premisa de su campaña política.

Qué dicen las últimas encuestas sobre Byron Donalds

Las encuestas reflejan que Donalds domina las primarias republicanas con un gran porcentaje. Según el último sondeo de Quantus Insights realizado a fines de julio, el legislador contaba con el 49,6% de los apoyos, lo que representa más del triple del respaldo de su rival más cercano, Jay Collins, quien tiene un 15,7%.

Por su parte, el sondeo de James Madison Institute (JMI) también destaca a Donalds como el candidato con más intención de voto entre los republicanos (cerca del 50% de apoyo).