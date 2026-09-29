Internal Revenue Service: la deducción que podría superar los US$30.000 para familias migrantes de Florida
Matrimonios con declaración conjunta tendrán deducción estándar federal por US$32.200 en 2026, aplicable ante presentaciones hechas en 2027
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Las familias migrantes de Florida que presentan declaraciones de impuestos en Estados Unidos también están alcanzadas por los nuevos valores establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2026. Entre los cambios de alcance general se encuentra una deducción estándar de hasta US$32.200 para matrimonios.
¿Quiénes pueden acceder a una deducción estándar superior a US$30.000?
De acuerdo con el IRS, Los ajustes abarcan más de 60 disposiciones tributarias y se aplicarán, en general, a las presentaciones realizadas en 2027.
Los matrimonios que presentan una declaración conjunta tienen una deducción estándar de US$32.200 para el año fiscal 2026. El mismo monto corresponde a los cónyuges sobrevivientes. La cifra supone un incremento de US$700 respecto de 2025, cuando el valor establecido para esas categorías era de US$31.500.
Para las personas solteras y aquellas casadas que presentan declaraciones por separado, la deducción estándar alcanza los US$16.100. En 2025 era de US$15.750. Los jefes de familia cuentan con un monto de US$24.150, frente a los US$23.625 correspondientes al año fiscal anterior.
EITC 2026: cuánto aumenta el crédito para contribuyentes con 3 o más hijos
Los ajustes de 2026 también alcanzan al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés). El máximo establecido es de US$8231 para los contribuyentes que califican y tienen tres o más hijos elegibles. En el año fiscal 2025, el límite para esa categoría era de US$8046, por lo que el nuevo valor representa un aumento de US$185.
Crédito por adopción 2026: el nuevo límite fijado por el IRS
El crédito máximo permitido por gastos de adopción calificados también aumenta durante el año fiscal 2026. El límite alcanza los US$17.670, frente a los US$17.280 establecidos para 2025. Dentro de ese monto, hasta US$5120 pueden ser reembolsables. Otra modificación relacionada con el cuidado infantil alcanza a los empleadores.
El crédito tributario máximo por servicios de cuidado infantil proporcionados por una empresa aumenta de US$150 mil a US$500 mil. Para los empleadores considerados pequeñas empresas elegibles, el máximo llega a US$600 mil.
Las nuevas escalas impositivas para el año fiscal 2026
La tasa marginal máxima permanece en el 37% para personas solteras con ingresos superiores a US$640.600 y matrimonios que presentan una declaración conjunta con ingresos por encima de US$768.700.
La tasa del 35% se aplica a partir de US$256.225 para solteros y US$512.450 para declaraciones conjuntas. La del 32% comienza por encima de US$201.775 y US$403.550, respectivamente.
El nivel del 24% corresponde a ingresos superiores a US$105.700 para solteros y US$211.400 para matrimonios que presentan conjuntamente. La tasa del 22% comienza en US$50.400 y US$100.800, mientras que la del 12% parte de US$12.400 y US$24.800.
La tasa inferior es del 10% para personas solteras con ingresos de hasta US$12.400 y matrimonios con declaración conjunta con ingresos de hasta US$24.800.
¿Qué otros montos estableció el IRS para 2026?
La actualización incluye cambios en disposiciones relacionadas con salud, ingresos obtenidos en el extranjero, patrimonios y donaciones:
- El límite para las reducciones salariales voluntarias destinadas a planes de gastos flexibles de salud aumenta a US$3400, US$100 más que el año anterior. Para los planes que permiten trasladar fondos no utilizados, el máximo alcanza los US$680.
- La exclusión de ingresos obtenidos en el extranjero pasa de US$130 mil en 2025 a US$132.900 en 2026. La exclusión anual por donaciones permanece en US$19.000.
- En el caso de donaciones a un cónyuge que no sea ciudadano estadounidense, el límite aumenta hasta US$194 mil, US$4000 más que durante el año calendario 2025.
- Para los patrimonios de personas que mueran durante 2026, el monto básico de exclusión alcanza los US$15 millones, frente a los US$13,99 millones correspondientes a fallecimientos ocurridos en 2025.
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