Internal Revenue Service: la deducción que podría superar los US$30.000 para familias migrantes de Florida

Las familias migrantes de Florida que presentan declaraciones de impuestos en Estados Unidos también están alcanzadas por los nuevos valores establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2026. Entre los cambios de alcance general se encuentra una deducción estándar de hasta US$32.200 para matrimonios.

¿Quiénes pueden acceder a una deducción estándar superior a US$30.000?

De acuerdo con el IRS, Los ajustes abarcan más de 60 disposiciones tributarias y se aplicarán, en general, a las presentaciones realizadas en 2027.

Los matrimonios que presentan una declaración conjunta podrán aplicar una deducción estándar de US$32.200, US$700 más que en 2025 Freepik

Los matrimonios que presentan una declaración conjunta tienen una deducción estándar de US$32.200 para el año fiscal 2026. El mismo monto corresponde a los cónyuges sobrevivientes. La cifra supone un incremento de US$700 respecto de 2025, cuando el valor establecido para esas categorías era de US$31.500.

Para las personas solteras y aquellas casadas que presentan declaraciones por separado, la deducción estándar alcanza los US$16.100. En 2025 era de US$15.750. Los jefes de familia cuentan con un monto de US$24.150, frente a los US$23.625 correspondientes al año fiscal anterior.

EITC 2026: cuánto aumenta el crédito para contribuyentes con 3 o más hijos

Los ajustes de 2026 también alcanzan al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés). El máximo establecido es de US$8231 para los contribuyentes que califican y tienen tres o más hijos elegibles. En el año fiscal 2025, el límite para esa categoría era de US$8046, por lo que el nuevo valor representa un aumento de US$185.

Crédito por adopción 2026: el nuevo límite fijado por el IRS

El crédito máximo permitido por gastos de adopción calificados también aumenta durante el año fiscal 2026. El límite alcanza los US$17.670, frente a los US$17.280 establecidos para 2025. Dentro de ese monto, hasta US$5120 pueden ser reembolsables. Otra modificación relacionada con el cuidado infantil alcanza a los empleadores.

El crédito tributario máximo por servicios de cuidado infantil proporcionados por una empresa aumenta de US$150 mil a US$500 mil. Para los empleadores considerados pequeñas empresas elegibles, el máximo llega a US$600 mil.

Las nuevas escalas impositivas para el año fiscal 2026

La tasa marginal máxima permanece en el 37% para personas solteras con ingresos superiores a US$640.600 y matrimonios que presentan una declaración conjunta con ingresos por encima de US$768.700.

La tasa del 35% se aplica a partir de US$256.225 para solteros y US$512.450 para declaraciones conjuntas. La del 32% comienza por encima de US$201.775 y US$403.550, respectivamente.

El nivel del 24% corresponde a ingresos superiores a US$105.700 para solteros y US$211.400 para matrimonios que presentan conjuntamente. La tasa del 22% comienza en US$50.400 y US$100.800, mientras que la del 12% parte de US$12.400 y US$24.800.

La tasa inferior es del 10% para personas solteras con ingresos de hasta US$12.400 y matrimonios con declaración conjunta con ingresos de hasta US$24.800.

Los contribuyentes con tres o más hijos elegibles podrán acceder a un Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de hasta US$8231 Fotomontaje realizado con IA

¿Qué otros montos estableció el IRS para 2026?

La actualización incluye cambios en disposiciones relacionadas con salud, ingresos obtenidos en el extranjero, patrimonios y donaciones: