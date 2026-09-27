Es oficial: el IRS propone nuevas reglas para reembolsos que se aplicarán a inmigrantes

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos propusieron nuevas reglas que modificarían el acceso a determinados reembolsos para inmigrantes. El proyecto, publicado en agosto, establece requisitos migratorios para recibir la parte de ciertos créditos fiscales que supera la obligación tributaria y que puede convertirse en un pago en dólares al contribuyente.

IRS: cuáles son las nuevas reglas propuestas para reembolsos de inmigrantes

La propuesta establece que la parte reembolsada de determinados créditos tributarios debe considerarse un beneficio público federal bajo la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 (Prwora, por sus siglas en inglés).

El IRS propone limitar el acceso a la parte reembolsable de cuatro beneficios tributarios según el estatus migratorio Fotomontaje realizado con IA

Esa clasificación determina quién puede acceder a esos montos según su situación migratoria. De acuerdo con el comunicado oficial del IRS, la iniciativa alcanza a cuatro beneficios:

Crédito fiscal por adopción.

Crédito tributario por hijos.

Crédito tributario de oportunidad estadounidense.

Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés).

La medida se concentra exclusivamente en la parte reembolsada de esos créditos. Se trata del monto de los créditos alcanzados que excede la obligación del impuesto sobre la renta correspondiente al año fiscal.

Qué inmigrantes podrían cobrar los créditos reembolsables del IRS

Para acceder a esos fondos, el contribuyente deberá ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero calificado en la fecha en que presente por primera vez la declaración federal en la que solicite el crédito correspondiente.

Entre los extranjeros calificados se encuentran los residentes permanentes legales, personas a las que se les concedió asilo y refugiados, además de otros grupos contemplados por la Prwora.

El texto publicado en el Federal Register también incluye, bajo determinadas condiciones, a personas con parole concedido por al menos un año, extranjeros cuya deportación o remoción haya sido suspendida y otros grupos definidos por la legislación.

El contribuyente también tendrá que declarar en su presentación impositiva, bajo pena de perjurio, que cumple los requisitos para recibir la parte reembolsada. En declaraciones conjuntas, basta con que uno de los cónyuges sea ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero calificado.

Qué pasa con los créditos del IRS si no se cumple el requisito migratorio

La propuesta no elimina necesariamente la totalidad del crédito para una persona que quede fuera de los criterios establecidos. La restricción se aplica a la porción reembolsada considerada beneficio público federal.

Un contribuyente que no reúna las condiciones para recibir esa porción podrá reclamar cualquier monto del crédito para el cual resulte elegible y que, en términos generales, se utilice para compensar su obligación tributaria sobre la renta.

Ciudadanos estadounidenses, nacionales y determinados extranjeros calificados podrían acceder a los montos alcanzados Fotomontaje realizado con IA

La ley federal que sustenta la propuesta del IRS sobre los reembolsos

La iniciativa se apoya en un análisis de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que concluyó que las porciones reembolsadas de los créditos comprendidos pueden ser consideradas beneficios públicos federales bajo la Prwora.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que la normativa busca aplicar las restricciones previstas por la legislación federal. “La ley federal es clara y el Departamento del Tesoro la está haciendo cumplir”, afirmó en el comunicado oficial.

Por su parte, el director ejecutivo del IRS, Frank J. Bisignano, señaló que créditos reembolsables como el EITC fueron establecidos para proporcionar asistencia financiera a familias y trabajadores de ingresos bajos y medios.

Según expresó, la propuesta busca que esos beneficios federales se destinen a los contribuyentes que reúnen los requisitos.

Cuándo podrían entrar en vigor las nuevas reglas del IRS

Las disposiciones todavía son una propuesta y no una regla definitiva. El texto establece que comenzarían a aplicarse a los años fiscales que finalicen en la fecha en que las regulaciones definitivas sean publicadas o después de ese momento.

El documento fue publicado en el Federal Register el 20 de agosto. El período para presentar comentarios escritos o electrónicos permanecerá abierto hasta el 5 de octubre de 2026, mientras que una audiencia pública está programada para el 14 de octubre.