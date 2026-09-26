El IRS publicó el formulario 1040-SR de 2026 para adultos mayores y advierte que todavía no debe usarse

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) puso a disposición del público el borrador correspondiente al formulario 1040-SR del año fiscal 2026, conocido como “U.S. income tax return for seniors”. El documento está orientado a determinados contribuyentes mayores y contiene cambios que deberán ser revisados antes de su publicación definitiva.

El IRS advierte que el formulario 1040-SR todavía puede cambiar

La publicación anticipada permite que los contribuyentes conozcan la estructura prevista para la próxima declaración de impuestos. Sin embargo, el IRS explicó que estos materiales se difunden antes de obtener la aprobación final de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés).

El IRS incluye una advertencia destacada en el documento que indica "DRAFT - DO NOT FILE" (Borrador - No presentar) Fotomontaje editado con IA (IRS y Pexels)

El organismo también advirtió que una modificación legislativa o un ajuste de último momento puede generar cambios en el formulario. Por ese motivo, las instrucciones incluidas en una versión preliminar tampoco deben tomarse como definitivas.

Los borradores permanecerán disponibles hasta completar el proceso de aprobación. Cuando el documento obtenga la autorización correspondiente, la versión final estará en el portal del IRS en la sección “Latest Forms” y en la página específica del formulario.

Hasta el momento, la nueva versión incluye en su encabezado la indicación “DRAFT - DO NOT FILE”, que significa “Borrador - No presentar”. De esta manera, el IRS señaló que el documento disponible tiene carácter informativo y no constituye todavía el formulario que debe utilizarse para cumplir con las obligaciones tributarias.

Qué contempla el borrador del formulario 1040-SR del IRS

Entre los datos incluidos aparece la condición relacionada con la edad. El formulario contempla a personas nacidas antes del 2 de enero de 1962 y también incorpora una referencia a los contribuyentes que son ciegos.

Además, incluye una pregunta destinada a establecer si el contribuyente y, cuando corresponda, su cónyuge son ciudadanos o nacionales de Estados Unidos o extranjeros autorizados para trabajar en ese país.

El documento mantiene también la pregunta sobre activos digitales. Allí se consulta si durante el año en curso la persona recibió, vendió, intercambió o transfirió bienes virtuales, o si tuvo algún interés financiero relacionado con ellos.

Otro de los cambios señalados corresponde a los anexos: el Schedule 1-A incorpora la línea 13a, destinada a registrar deducciones adicionales y el Schedule 3-A agrega la línea 32b relacionada con beneficios públicos federales y debe adjuntarse cuando se reclaman determinados créditos, entre ellos:

El Earned Income Credit (EITC) , destinado a determinados trabajadores con ingresos elegibles.

, destinado a determinados trabajadores con ingresos elegibles. El Child Tax Credit (CTC) , incluida su parte adicional reembolsable (ACTC) .

, incluida su parte adicional reembolsable . El American Opportunity Tax Credit (AOTC) , relacionado con determinados gastos educativos.

, relacionado con determinados gastos educativos. El Adoption Tax Credit (ATC), vinculado con gastos de adopción.

Esta versión se distribuye de forma anticipada para conocimiento público, por lo que no debe utilizarse para declarar impuestos Imagen creada con IA

Deducciones y montos de la deducción estándar para 2026

El borrador conserva la línea 12f para las contribuciones caritativas de contribuyentes que no detallan sus deducciones. También mantiene la línea 13b, correspondiente a la deducción por ingresos comerciales calificados (QBI, por sus siglas en inglés).

La tabla de deducción estándar establece diferentes montos según el estado civil y las casillas aplicables. Para una persona soltera que cumple con el requisito de haber nacido antes del 2 de enero de 1962, las cantidades indicadas son de US$18.150 y para aquellas que además padecen de ceguera es de US$20.200.

En el caso de quienes presentan una declaración conjunta como casados, el rango va desde US$33.850 hasta US$38.800 .

. Para jefe de familia, los montos son US$26.200 y US$28.250 .

. Los casados que presentan por separado tienen cifras desde US$17.750 hasta US$22.700 .

. El cónyuge sobreviviente calificado figura con US$33.850 o US$35.500.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Cómo se informan las pensiones, IRA y Seguro Social

Las distribuciones de cuentas IRA aparecen en la primera página, dentro de la sección de ingresos. La línea 4a corresponde al total recibido y la 4b a la parte considerada imponible. Por su parte, la línea 4c permite identificar determinadas distribuciones, como una reinversión o transferencia y una distribución caritativa calificada (QCD, por sus siglas en inglés).

Las pensiones y anualidades se registran en las líneas 5a y 5b, donde se informa, respectivamente, el importe total y la cantidad sujeta a impuestos. La línea 5c contempla casillas para determinadas reinversiones o transferencias y para los oficiales de seguridad pública (PSO, por sus siglas en inglés).

Cuando hubo retenciones reflejadas en formularios 1099-R, debe adjuntarse una copia de ese documento a la declaración. Las correspondientes al 1099 se incorporan en la línea 25b.

En caso de que el borrador sea aprobado, los beneficios del Seguro Social se informan en las líneas 6a a 6d. En la 6a se consigna el total bruto recibido durante el año en curso, mientras que la 6b corresponde al importe que resulta imponible.

La línea 6c permite indicar si el contribuyente utiliza el método de elección para determinados pagos retroactivos o recibidos en una suma global. La 6d contempla una situación específica para quienes presentan como casados por separado y permanecieron separados de su cónyuge durante todo el año.

Por ahora, el IRS mantiene el Formulario 1040-SR como material preliminar. Los contribuyentes deberán esperar a que el organismo publique la versión aprobada antes de utilizarla para presentar su declaración.