Desde el 1° de julio de 2026 rige en Florida la ley SB 290, que impide a condados y municipios multar o restringir a los trabajadores de jardinería por usar equipos impulsados por gasolina. La norma, firmada por el gobernador Ron Desantis en marzo pasado, reforma reglas vinculadas con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (Fdacs, por sus siglas en inglés).

Qué prohíbe la ley SB 290 a ciudades y condados de Florida

Según el análisis legislativo del Senado de Florida, la ley crea dos secciones nuevas en los estatutos estatales: una para condados y otra para municipios.

La ley SB 290, firmada por Ron DeSantis, está vigente desde el 1° de julio Imagen creada con IA

Ningún gobierno local podrá aprobar ni aplicar ordenanzas, reglas, códigos o políticas que restrinjan o prohíban el uso de equipos agrícolas o de jardinería a gasolina .

o . El documento indica que la medida puede impedir que esas autoridades impongan multas o cargos por usar estas herramientas.

Ciudades de Florida que prohibían los sopladores de hojas a gasolina

De acuerdo con el mismo análisis, Naples y Miami Beach habían adoptado ordenanzas contra los sopladores de hojas y las motosierras a gasolina por el ruido y la contaminación.

En Florida se prohíbe que se apliquen ordenanzas, reglas, códigos o políticas que limiten el uso de equipos agrícolas o de jardinería a gasolina Fotomontaje generado con IA

Winter Park prohibió los sopladores con motor de combustión, pero los votantes revirtieron después esa decisión.

Las empresas de cuidado de césped señalaron el costo de cambiar a equipos eléctricos. También advirtieron que las baterías no duran lo suficiente para completar el trabajo.

Equipos a batería: lo que sí pueden hacer los gobiernos locales

Condados y municipios conservan la facultad de promover alternativas, como las herramientas a batería.

Ese estímulo no puede traducirse en prohibiciones para quienes usan equipos a gasolina.

Multa de US$500 para jardineros por la venta puerta a puerta

La ley prohíbe ofrecer servicios comerciales en propiedades que exhiban carteles de “No solicitar” conforme a los requisitos de la norma.

en propiedades que exhiban carteles de “No solicitar” conforme a los requisitos de la norma. Según el análisis del Senado, la primera infracción es no penal y conlleva una multa de US$500 .

. La reincidencia se considera delito menor de segundo grado.

Control de plagas y fertilizantes para céspedes: otros cambios

El tope de las multas administrativas por violar la Ley de Control Estructural de Plagas sube de US$5000 a US$10.000.

Las multas por la venta puerta a puerta de servicios comerciales en propiedades que exhiban un cartel de “No solicitar” inician en 500 dólares Shutterstock

Las empresas que ofrezcan fumigación deberán presentar seguros con mayor cobertura.

Desde el 1° de julio de 2028, los terrenos con permiso para aplicar biosólidos solo podrán usar los de Clase AA. Se trata de residuos tratados de aguas residuales que se venden como fertilizante.

Para tener en cuenta

La ley ya está vigente y rige desde el 1° de julio de 2026.

La protección alcanza a quienes usan equipos de jardinería o agrícolas a gasolina en cualquier condado o ciudad de Florida.

Los gobiernos locales no pueden multar a un trabajador solo por usar un soplador o una motosierra a gasolina.

Las ordenanzas locales que prohibían estos equipos ya no pueden aplicarse.

Antes de ofrecer servicios casa por casa, revisa si la propiedad tiene un cartel de “No Solicitar”. Ignorarlo puede costar US$500.

La regla sobre biosólidos entra en vigor el 1° de julio de 2028.

El texto completo y su historial están disponibles en el sitio oficial del Senado de Florida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.