La policía de Hialeah crea una nueva unidad que perseguirá a los conductores que cometan maniobras peligrosas

La ciudad de Hialeah, en Florida, puso en marcha una nueva unidad policial destinada a identificar y sancionar a quienes realicen maniobras peligrosas al volante. El programa fue presentado por el alcalde Bryan Calvo y el jefe de Policía, George Fuente, como parte de las medidas para reducir los accidentes viales y reforzar la seguridad en las calles.

Hialeah registró casi 10.000 accidentes de tránsito en 2025: el nuevo plan de la Policía

“La seguridad pública no consiste únicamente en responder después de que ocurre un incidente. También significa prevenir conductas peligrosas antes de que alguien resulte herido”, expresó el alcalde Calvo en un comunicado. Hasta el momento no trascendió información sobre la fecha de inicio de operaciones de esta nueva unidad.

Nueva Unidad contra la Conducción Agresiva en Hialeah

“Llevamos meses desarrollando esta iniciativa y me enorgullece poner en marcha este programa que ayudará a proteger a nuestros residentes”, agregó el funcionario.

La creación de la unidad responde a los elevados registros de siniestralidad vial. Según informó el alcalde Bryan Calvo, en 2025 se contabilizaron cerca de 10.000 accidentes de tránsito en Hialeah. Ante estas cifras, las autoridades buscan prevenir y sancionar los comportamientos que representan un riesgo para otros automovilistas, peatones y residentes.

La denominada Unidad contra la Conducción Agresiva combinará controles de tránsito con acciones preventivas. Según explicaron las autoridades, la finalidad es evitar que las infracciones deriven en choques y lesiones, además de promover el cumplimiento de las normas viales.

“Hacer cumplir la ley es parte de nuestra labor, pero la educación es igual de importante”, aseguró el jefe de la Policía, George Fuente. “Nuestro objetivo es prevenir accidentes y lograr que todos lleguen seguros a sus hogares”, agregó.

Según el alcalde de Hialeah, en Florida, la unidad se dedicará a aplicar las leyes de tránsito y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas BRyan Calvo

Cinco policías y patrullas encubiertas: cómo funcionará la nueva unidad de Hialeah

El equipo estará compuesto por un sargento y cuatro oficiales que se dedicarán a vigilar las calles e intervenir ante comportamientos que pongan en peligro la seguridad vial. Los agentes que integran el grupo se ofrecieron como voluntarios para participar en esta iniciativa.

Entre las infracciones que estarán bajo vigilancia figuran:

El exceso de velocidad en zonas residenciales

El cruce de semáforos en rojo

Los cambios de carril realizados sin precaución

Las maniobras erráticas que puedan comprometer la circulación

Los casos de conductores que manejen bajo los efectos del alcohol o de las sustancias ilícitas

Para llevar adelante los operativos, los policías utilizarán vehículos de bajo perfil, conocidos como “ghost vehicles”. Se trata de patrullas negras con insignias oscurecidas que permiten reducir su visibilidad a primera vista y detectar infracciones sin llamar inmediatamente la atención de los conductores.

La nueva Unidad contra la Conducción Agresiva en Hialeah para combatir el manejo peligroso y disminuir los accidentes viales

Qué infracciones de tránsito sancionará la Policía de Hialeah con los nuevos controles

La unidad podrá emitir multas y aplicar los procedimientos legales correspondientes a quienes incumplan las normas. Los controles también tendrán como prioridad detectar casos de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, una conducta que puede derivar en consecuencias legales y poner en riesgo a terceros.

El jefe policial explicó que el propósito del programa no se limita a castigar a los infractores. La estrategia apunta a desalentar las conductas que pueden provocar accidentes, con especial atención a las maniobras que ponen en peligro la vida de otras personas.

Por su parte, el alcalde señaló que la prevención debe formar parte de las políticas de seguridad pública. “Las personas deben poder conducir al trabajo, caminar por sus vecindarios o llevar a sus hijos a la escuela sin que la imprudencia de otro conductor ponga sus vidas en peligro”, agregó.

Hialeah utilizará un Corvette incautado para campañas de seguridad vial

Además de los patrullajes, la iniciativa incluirá actividades de educación vial y encuentros con la comunidad. El objetivo será informar sobre las normas de tránsito, fomentar hábitos responsables y explicar los riesgos asociados con la velocidad excesiva y la conducción bajo los efectos de sustancias.

Como parte de estas acciones, el Departamento de Policía utilizará un automóvil incautado durante una investigación criminal anterior. El vehículo estará destinado exclusivamente a eventos públicos, actividades educativas y campañas de concientización, y su incorporación no representará un gasto para los contribuyentes, según informaron las autoridades.

Con esta combinación de vigilancia y prevención, Hialeah busca reducir los accidentes y mejorar las condiciones de circulación en sus calles. La nueva unidad se incorpora a las medidas municipales orientadas a hacer cumplir las leyes de tránsito y proteger a quienes conducen, caminan o viven en la ciudad.