Ola de contrataciones del ICE genera dudas sobre el protocolo de reclutamiento de agentes migratorios en EE.UU.

La rápida expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) quedó bajo escrutinio después de que un exfuncionario encargado de supervisar los controles de antecedentes advirtiera sobre posibles fallas en el proceso de contratación de nuevos agentes. Según el documento presentado por el exfuncionario, algunos candidatos habrían recibido ofertas definitivas antes de completar verificaciones como huellas dactilares, comprobación de identidad y controles financieros.

El ICE, bajo la lupa: qué controles quedaron bajo cuestionamiento

De acuerdo con Associated Press (AP), el exfuncionario (cuyo identidad no se reveló) era jefe de una unidad de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE encargada de supervisar las investigaciones de antecedentes.

En un memorando fechado en agosto de 2025 y dirigido a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), advirtió sobre una reducción de los estándares de verificación que, a su juicio, podía aumentar los riesgos para la agencia.

El funcionario sostuvo que la división de recursos humanos realizaba ofertas definitivas de empleo antes de completar algunas etapas de control. Entre ellas mencionó:

Toma de huellas dactilares

Comprobación de identidad

Verificaciones crediticias

También alertó sobre posibles riesgos de infiltración, amenazas internas e influencia extranjera y pidió al inspector general revisar las prácticas.

Agentes de ICE participan de las operaciones de control migratorio desplegadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo) Yuki Iwamura - FR171758 AP

Por qué el ICE aceleró la contratación de miles de nuevos agentes en EE.UU.

De acuerdo con AP, las advertencias surgieron mientras el ICE llevaba adelante una expansión de gran escala. En enero, la agencia informó que había incorporado 12.000 nuevos oficiales y agentes en menos de un año, como parte de un objetivo para duplicar el tamaño de su fuerza. La cifra corresponde al total de nuevas incorporaciones anunciado por el ICE y no significa que los 12.000 hayan ingresado sin completar controles de antecedentes.

La expansión fue financiada en el marco de una inyección de US$75.000 millones aprobada por el Congreso para reforzar las operaciones migratorias del gobierno de Donald Trump. El ICE también ofreció bonos de incorporación de hasta US$50.000 para acelerar el reclutamiento.

AP había informado previamente que algunos aspirantes recibieron cartas de selección provisionales y comenzaron la capacitación antes de que terminaran sus investigaciones de antecedentes. El DHS reconoció esa práctica en determinados casos y sostuvo que la verificación de los candidatos continúa durante el proceso de incorporación.

La acelerada contratación de personal del ICE generó cuestionamientos sobre los controles realizados antes del ingreso de los nuevos agentes (AP Foto/Ryan Murphy, Archivo) Ryan Murphy - FR172324 AP

Los antecedentes que se detectaron entre algunos de los nuevos agentes del ICE

En una investigación publicada en abril, AP revisó los antecedentes públicos de más de 40 nuevos integrantes del ICE y encontró casos de bancarrotas, deudas, demandas por supuesta mala conducta y trayectorias laborales cuestionadas. La agencia no proporcionó acceso a los expedientes completos, por lo que AP no pudo determinar cuántos candidatos podrían haber sido descalificados.

Uno de los casos correspondió a un nuevo integrante que había presentado dos solicitudes de bancarrota y acumulado importantes deudas antes de incorporarse al ICE. Otro había enfrentado una demanda relacionada con una detención que, según la acusación presentada en su contra, se realizó sin fundamentos suficientes. El caso terminó con un acuerdo de US$75.000.

AP también informó sobre otro nuevo empleado que había tenido dificultades para completar una academia policial y que permaneció apenas tres semanas en su único puesto como agente de policía.

Qué respondió el ICE ante las denuncias por fallas en los controles de antecedentes

El ICE defendió sus procedimientos y sostuvo que la Oficina de Responsabilidad Profesional aplica las normas correspondientes, incluidas las relacionadas con la seguridad nacional, y evalúa la información disponible sobre cada candidato. La agencia también confirmó a AP que algunos aspirantes pudieron comenzar la capacitación antes de completar sus investigaciones de antecedentes.

El exfuncionario que presentó el memorando ya no trabaja en el ICE y su identidad fue eliminada de la copia difundida públicamente. The New York Times informó que se trataba de un empleado con 17 años de experiencia en la agencia y que había supervisado a más de 100 trabajadores encargados de evaluar a miles de candidatos.

La investigación sobre las contrataciones puso el foco en los controles de antecedentes aplicados a los nuevos empleados de ICE Imagen generada con Inteligencia Artificial

Capacitación del ICE: el cambio de 42 a 72 días para los nuevos agentes

Ryan Schwank, un exabogado del ICE que fue instructor de la academia de la agencia, sostuvo en AP que durante 2025 se redujeron contenidos relacionados con el uso de la fuerza, la seguridad con armas de fuego y los derechos de los manifestantes. El ICE y el DHS rechazaron las críticas sobre la calidad de la capacitación.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que desde el 1° de julio de 2026 la capacitación de los nuevos agentes volvería a ampliarse de 42 a 72 días. La Oficina del Inspector General del DHS también mantiene bajo revisión los procesos de contratación y capacitación del ICE.