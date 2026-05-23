Confirmado por Bryan Calvo en Florida: Hialeah ofrece trabajo a estudiantes sin experiencia en mayo 2026

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, confirmó en el sur de Florida una oferta de trabajo orientada a estudiantes sin experiencia para esta temporada de verano. La iniciativa consiste en un programa de pasantías en la oficina del alcalde, diseñado para integrar a los jóvenes en la administración pública.

El programa de pasantías anunciado por Bryan Calvo en Hialeah

Según explicó el propio alcalde mediante un video publicado en Facebook, la propuesta busca que los participantes colaboren directamente en las actividades diarias del gobierno municipal.

El anuncio del alcalde de Hialeah, Bryan Calvo

La duración de las pasantías temporales abarca la totalidad del período de receso escolar correspondiente a la temporada estival. La municipalidad abre sus puertas para capacitar al sector juvenil mediante funciones prácticas dentro de la estructura administrativa local.

El hecho de incorporar personal joven se implementa con el fin de aportar ideas y dinamismo a las tareas de la oficina del alcalde. Según el mandatario municipal, esta alternativa representa una oportunidad “única” de inserción laboral formal en el Estado del Sol.

Requisitos clave y proceso de postulación para estudiantes en Hialeah

El programa está abierto a estudiantes de último año de secundaria, universitarios y alumnos de posgrado. De acuerdo con la solicitud oficial, los aspirantes deben estar disponibles para trabajar de forma presencial en el Ayuntamiento de Hialeah durante el verano de 2026 y presentar currículum, certificado académico y una breve carta de presentación.

El proceso de registro de solicitudes se realiza de manera virtual mediante la plataforma digital diseñada por las autoridades locales. Los candidatos interesados deben ingresar a esa dirección y allí seguir los pasos para completar su solicitud.

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo Bryan Calvo

Calvo también aclaró que se requiere una disponibilidad horaria completa para poder cumplir las tareas del ayuntamiento durante el período estival. Estas pueden ser vinculadas al gobierno local, las comunicaciones, el servicio público y el trabajo comunitario.

El curioso mensaje de Bryan Calvo para incentivar a los jóvenes: “Dejen los videojuegos”

En el anuncio del programa, el jefe municipal de Hialeah remarcó el valor del programa de pasantías de verano frente a otras actividades de ocio comunes en esta época del año. La máxima autoridad de la ciudad instó a la juventud a sumarse al proyecto institucional.

El mandatario local expresó formalmente en su convocatoria pública: “Este verano, dejen de lado los videojuegos por una oportunidad única en la vida de trabajar en el ayuntamiento. Estamos anunciando el programa de pasantías de verano para la oficina del alcalde aquí en la ciudad de Hialeah”.

Bryan Calvo, de 27 años, obtuvo la victoria en los comicios de Hialeah realizados el martes 4 de noviembre Facebook Bryan Calvo Esq

Calvo también detalló las instrucciones técnicas necesarias para postular a la pasantía municipal. El dirigente especificó: “Si eres un estudiante de secundaria o un estudiante universitario, ve a mi biografía, allí vas a encontrar la solicitud. Podrás postularte. Esta pasantía durará todo el verano”.

Por último, Calvo manifestó su interés en el impacto que causarán los nuevos trabajadores dentro de las oficinas públicas. “Nos encantaría verlos agitando las cosas aquí en el ayuntamiento de Hialeah”, cerró.