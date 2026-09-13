“Hey Gavin”: La dura advertencia del DHS a Newsom tras un fuerte accidente con camioneros migrantes de California

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) apuntó contra el gobernador de California, Gavin Newsom, por criticar las nuevas publicidades contra la comunidad migrante. En su cuenta de X, lo acusó de otorgarle una licencia de conducir a un extranjero que provocó la muerte de tres personas en un accidente de tránsito.

El ataque del DHS contra Gavin Newsom

El incidente ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando Newsom acusó a la administración Trump de “difundir propaganda racista” contra la comunidad migrante por medio de fotos reales de personas detenidas. “Esto es repugnante”, señaló en su cuenta de X.

El DHS apuntó contra el gobernador Gavin Newsom por otorgarle una licencia de conducir a un migrante con estatus orregular involucrado en un accidente de tránsito X/@DHSgov

Horas después de su mensaje, el DHS acusó al gobernador de haberle otorgado una licencia de conducir a un migrante en situación irregular que estuvo involucrado en un accidente de tránsito en Florida.

“Hey, Gavin, tú le diste su licencia de conducir comercial y luego él mató a tres personas con su camión”, señaló la agencia federal.

El incidente destacado por el DHS que involucra a California

El choque expuesto por la agencia federal ocurrió el pasado 12 de agosto de 2025 en el condado de St. Lucie, Florida. Allí, Harjinder Singh, un inmigrante sin presencia legal autorizada en Estados Unidos, conducía un camión de 18 ruedas cuando provocó un accidente tras un giro en U ilegal.

(1) Homeland Security On X Hey Gavin, YOU Gave Him His CDL And Then He Killed Three People With His Tractor-trailer. Https T.co ZqWfOZG1Hk X

Al hacer la maniobra, el camión bloqueó por completo los carriles de la autopista y generó un impacto con el tráfico entrante. El choque causó la muerte instantánea de tres personas.

“Su rostro no muestra sorpresa ni remordimiento por sus acciones ni por las vidas que destruyó”, destacó el DHS en un comunicado oficial.

Singh fue arrestado por las autoridades locales y enfrenta tres cargos de homicidio vehicular. El 16 de agosto de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el DHS emitieron una orden de detención migratoria para asegurarse de que pase a custodia federal después de que concluya su juicio penal en Florida.

Harjinder Singh contaba con una licencia de conducir emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados de California X/@DHSgov

El inmigrante contaba con una Licencia de Conducir Comercial (CDL) emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California.

“¿Cuántas personas inocentes más tienen que morir antes de que Gavin Newsom deje de jugar con la seguridad del público estadounidense? Oramos por las víctimas y sus familias”, declaró la entonces subsecretaria Tricia McLaughlin.

Cómo obtener una licencia de conducir en California como migrante

Todos los inmigrantes que residen en California son elegibles para solicitar una licencia de conducir estándar, independientemente de si poseen un permiso de trabajo o estatus migratorio legal.

Esto se puede debido a la Ley de Conductores Seguros y Responsables (conocida como AB 60), firmada por el entonces gobernador Jerry Brown en octubre de 2013.

En ese contexto, se requieren cumplir dos requisitos fundamentales para obtener el documento: