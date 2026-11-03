La propuesta final de Ron DeSantis que se vota en Florida y podría cambiar los impuestos a la propiedad de millones

Los votantes de Florida decidirán este martes 3 de noviembre si aprueban la Enmienda 3, una reforma constitucional del impuesto a la propiedad que, según su texto oficial, elevaría la exención para la vivienda principal, conocida como homestead, a US$150.000 en 2027 y a US$250.000 en 2028 para los gravámenes no escolares, con ajustes por inflación posteriores. La propuesta, colocada en la boleta por la Legislatura estatal, se aplica a los inmuebles y no a los ingresos.

Qué cambia con la Enmienda 3 para dueños de vivienda y de segundas propiedades

Según el Departamento de Ingresos de Florida, citado por NBC6, la exención máxima vigente en 2026 es de US$51.411. Con la reforma, una casa tasada en US$300.000 tributaría los gravámenes no escolares sobre US$50.000, aunque seguiría pagando completos los impuestos escolares.

Rick Scott cuestionó el plan de Ron DeSantis sobre los impuestos a la propiedad

En agosto, el juez de circuito David Frank ordenó reescribir el título y el resumen originales por considerarlos tendenciosos, según informó WTXL.

En su fallo advirtió que la enmienda no garantiza facturas más bajas, porque los gobiernos locales pueden subir sus tasas, y que los inquilinos podrían pagar más si los propietarios trasladan el costo. wtxlwtxl

Quiénes pueden recibir la exención homestead: residencia permanente y plazos

El beneficio exige residir de forma permanente en la vivienda al 1° de enero y presentar la solicitud antes del 1° de marzo. Los extranjeros deben acreditar la residencia permanente, según la oficina del tasador de Palm Beach, y una norma estatal citada por la Fiscalía General excluye a quienes tienen visas temporales.

Desde el caso Andonie, resuelto por la Corte Suprema estatal en 2013, padres sin ciudadanía pueden calificar por la residencia de hijos dependientes nacidos en Estados Unidos, según el tasador del condado de Volusia.

La enmienda también fija una espera para los recién llegados:

Quienes no sean residentes de Florida al 31 de diciembre de 2026 recibirán solo la exención actual al calificar.

El aumento les correspondería desde el quinto año de exención, en la medida en que lo permita la Constitución federal.

El alcance varía según el grupo. Con datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2022, recopilados por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el 55,4% de los hogares hispanos de Florida es propietario, frente al 75,1% de los hogares blancos. Cerca del 45% de los hogares hispanos alquila y, por lo tanto, no recibiría la exención en forma directa.

Cuánto perderían los gobiernos locales y qué pasa después de la votación

La Conferencia de Estimación de Ingresos del estado calculó una caída de la recaudación local de casi US$4930 millones en el año fiscal 2027-2028, y de unos US$11.800 millones en el año fiscal 2031-2032, según otro informe de WTXL.

La propuesta de Ron DeSantis sobre el impuesto a la propiedad requeriría la aprobación del 60% de los votantes de Florida para entrar en vigor @GovRonDeSantis

El gobernador Ron DeSantis prometió impulsar la propuesta, al igual que el director financiero estatal, Blaise Ingoglia, y el candidato republicano a gobernador, Byron Donalds, la respaldan.

La Asociación de Alguaciles de Florida y el candidato demócrata, David Jolly, se oponen por su posible efecto en la seguridad pública.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.