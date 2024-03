Escuchar

A pesar de las medidas “anti-turistas” impuestas por Miami, y en especial por su vecina Miami Beach, para desalentar la llegada masiva de jóvenes durante el Spring Break 2024 y así evitar el descontrol de las ediciones pasadas, esas ciudades de Florida se mantuvieron como los destinos más populares en Estados Unidos para festejar durante la temporada vacacional de primavera boreal.

Los datos se desprenden de un análisis realizado por la empresa estadounidense fabricante de asientos para vehículos Diono. La compañía analizó las métricas de Google Trends para determinar cuáles fueron las ciudades más buscadas en internet en cada estado de ese país para viajar durante este receso del sistema educativo estadounidense, que se extiende entre marzo y abril, según cada universidad y escuela.

Las ciudades de Florida que lideraron las búsquedas para el Spring Break 2024

Los hechos violentos y el caos que caracterizaron el Spring Break en el sur de Florida durante los últimos años, incluso con tiroteos que dejaron muertos, obligaron al gobernador Ron DeSantis a anunciar duras medidas anti-turistas: prohibición en la venta de alcohol, controles en la playa, posibles toques de queda, restricciones a comercios, multas elevadas, puestos de vigilancia y agentes de seguridad adicionales.

Los destinos más buscados en cada estado de EE.UU. para pasar Spring Break Diono

No obstante, las advertencias no fueron suficientes para hacer caer la popularidad de Miami a nivel nacional como destino turístico en esta época del año. Sin ir más lejos, fue la ciudad más googleada en los estados del noroeste del país para pasar estas vacaciones. Le siguieron Nueva York, Delaware, Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, New Hampshire y Vermont. También lideró las búsquedas en Ohio, Kentucky, Carolina del Sur y, como no podía ser de otra manera, en Florida.

En Carolina del Norte y Tennessee, el destino con mayor cantidad de consultas en Google fue Fort Lauderdale, en el condado de Broward, entre Miami-Dade y Palm Beach. Aunque tan solo unos pocos kilómetros al norte que Miami, las restricciones allí no son tan duras. Por eso, miles de jóvenes eligieron Fort Lauderdale para los festejos, con música, bebidas alcohólicas, baile e incluso peleas con guantes de boxeo en la arena.

Panama City Beach, la hermosa playa de Florida alejada del descontrol y las restricciones de Miami durante Spring Break Unsplash

Sin embargo, esas no fueron las únicas ciudades de Florida que aparecieron en el ranking. Panama City fue la más buscada en Mississippi, Alabama y Virginia Occidental; Destin, una playa de arena milenaria nombrada como una de las mejores del país, se impuso en Luisiana, Virginia y Georgia; Daytona Beach hizo lo propio en Arkansas y Pensilvania; Siesta Key se destacó en Indiana; y Clearwater, en Illinois y Michigan. Todos esos sitios floridenses tienen playas increíbles, aunque alejadas del descontrol y las medidas restrictivas de Miami.

Otros destinos preferidos de los estadounidenses para pasar el Spring Break

Al margen de las ciudades de Florida, una de las localidades más buscadas a nivel nacional fue South Padre Island, en la costa sur de Texas. Reconocida por sus extensas playas y sus aguas calmas, fue el destino con más consultas en Google en 10 estados: North Dakota, Minnesota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Colorado, Arizona, Nuevo México, Texas, Missouri. Por su parte, Galveston, también en Texas, se impuso en Oklahoma.

Estudiantes universitarios festejan en South Padre Island, Texas, el Spring Break 2023 BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cuanto a la costa oeste de Estados Unidos, las ciudades de California fueron las más googleadas: San Diego fue la preferida en Oregon, Nevada y Hawái, mientras que San Francisco destacó en Idaho y Washington.