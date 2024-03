Escuchar

Las tajantes medidas que Miami Beach impuso para mantener el orden y evitar el descontrol durante la temporada vacacional de primavera boreal, más conocida como Spring Break, han surtido efecto durante el primer fin de semana. Sin embargo, miles de jóvenes, lejos de resignarse a disfrutar en calma, se mudaron a otra ciudad de Florida.

Spring Break en Fort Lauderdale: música, alcohol y peleas

En ese sentido, los amantes de las fiestas se congregaron en las playas de Fort Lauderdale, en el condado de Broward, entre Miami-Dade y Palm Beach. En esta ciudad, ubicada a solo 32 kilómetros de Miami Beach, hubo embudos para tomar bebidas alcohólicas, música, baile e incluso divertidas peleas con guantes de boxeo que varios hombres protagonizaron en la arena, rodeados de decenas de curiosos que filmaban con sus celulares y arengaban a los protagonistas.

Peleas con guantes de boxeo en Fort Lauderdale durante el Spring Break 2024 Instagram @themichaelhickey

En ese sentido, The US Sun cubrió en vivo las actividades en las playas de Fort Lauderdale. “Se vio a los fiesteros haciendo embudos de cerveza, tomando bebidas mixtas en jarras, jugando al beer pong y tomando tragos puros de tequila Patrón. Otros bailaban, lanzaban frisbees, pateaban pelotas de fútbol y hasta participaban en luchas libres”, describió ese medio.

Por su parte, Casey Liening, portavoz de la policía de Fort Lauderdale, le dijo a Fox News que “no hubo ningún problema o disturbio importante”. Aunque trascendió en redes sociales un video donde se ve a dos mujeres peleando en medio de la multitud, negaron que ese episodio ocurriera en Fort Lauderdale, sino en Jacksonville. De todas maneras, Liening remarcó: “Nuestros agentes han dispersado y seguirán dispersando cualquier multitud que observemos”.

Fort Lauderdale se prepara para un fin de semana con mayor descontrol

A pesar de que no hubo conflictos significativos hasta el momento, los agentes de seguridad advierten que se preparan para un desafío más difícil este fin de semana, que coincide con el Día de San Patricio. Esta celebración de origen irlandés se destaca no solo la vestimenta de color verde, sino también una alta ingesta de alcohol, en especial de cerveza.

El alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, explicó que hay áreas designadas donde se permite la venta de alcohol. “Queremos que su experiencia de vacaciones de primavera sea la mejor experiencia que jamás haya tenido”, expresó el funcionario, que recibe con los brazos abiertos a miles de estudiantes durante el Spring Break.

Las duras medidas de Miami Beach durante el Spring Break 2024

Para evitar el descontrol y los actos violentos que ocurrieron en las ediciones pasadas del Spring Break, incluyendo tiroteos que dejaron muertos, Miami impuso una serie de duras medidas anti-turistas: prohibición en la venta de alcohol, controles en la playa, posibles toques de queda, restricciones a comercios, multas elevadas, puestos de vigilancia y más.

Ron DeSantis aumentó la seguridad en Miami Beach durante el Spring Break 2024 CHRISTIAN MONTERROSA - AFP

Para reforzar la seguridad, el gobernador Ron DeSantis confirmó que incrementaría el número de policías estatales en diferentes ciudades de Florida, especialmente en Miami Beach, uno de los destinos preferidos por los estudiantes para celebrar el descanso del sistema educativo.

Además, lanzó una dura advertencia: “No damos la bienvenida al caos. Queremos ver a la gente divertirse, pero también vamos a insistir en que se respete la ley, que se mantenga el orden en las calles y que nuestros residentes y negocios no se vean afectados negativamente por las personas que nos visitan. Florida no tolera la anarquía y el caos”.