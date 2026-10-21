Midterm elections USA 2026: el nuevo mapa con los 28 distritos electorales de Florida

Florida llega a las elecciones de medio término, previstas para el 3 de noviembre, con un nuevo mapa de 28 distritos electorales que determinará la representación del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La delimitación fue aprobada en mayo y modifica buena parte de las circunscripciones.

¿Cómo es el nuevo mapa de los 28 distritos electorales de Florida?

Florida mantiene sus 28 escaños en la Cámara de Representantes, pero modificó los límites de varios distritos antes de las elecciones de noviembre.

Siete áreas conservaron su trazado original, mientras que las restantes experimentaron cambios edr.state.fl.us

Según la Oficina de Investigación Económica y Demográfica de la Legislatura de Florida, la redistribución fue establecida mediante el proyecto HB 1-D, aprobado por la Legislatura estatal el 29 de abril y promulgado por el gobernador Ron DeSantis el 4 de mayo. La norma utiliza como base geográfica los datos del Censo de 2020.

De acuerdo con un análisis de WUSF, los primeros siete distritos conservaron sus límites, mientras que los 21 restantes registraron modificaciones.

Los ajustes se concentraron principalmente en el centro y el sur del estado, donde varias circunscripciones incorporaron nuevos territorios o cedieron sectores a otras. Entre los cambios más destacados se encuentran:

El distrito 9 amplió su extensión desde el área de Orlando e incorporó los condados de Indian River, Okeechobee, Highlands y Glades.

e incorporó los condados de Indian River, Okeechobee, Highlands y Glades. El distrito 14 reorganizó sus límites dentro del condado de Hillsborough , en la región de Tampa.

, en la región de Tampa. En el sur de Florida, el distrito 20 pasó a estar ubicado completamente dentro de Broward , después de abarcar también parte de Palm Beach.

, después de abarcar también parte de Palm Beach. El distrito 22 cedió sectores urbanos de este último condado y se extendió hacia zonas del interior

El distrito 25 incorporó una franja costera con localidades como Pompano Beach, Hallandale y Miami Beach.

¿Dónde consultar el mapa electoral de Florida y los límites de cada distrito?

La Legislatura de Florida ofrece distintas herramientas oficiales para identificar las circunscripciones que se utilizarán en las elecciones de 2026. Los recursos disponibles son:

Mapa interactivo de los distritos congresionales de 2026 : permite explorar el territorio y observar los límites electorales con mayor detalle.

permite explorar el territorio y observar los límites electorales con mayor detalle. Mapas individuales de los distritos 1 al 28: permite consultar y descargar un archivo específico de cada circunscripción.

La nueva delimitación también fue objeto de impugnaciones judiciales. Sin embargo, una decisión de mayo permitió que el trazado permaneciera vigente para las elecciones de mitad de mandato de 2026, informó WUWF.

El distrito 27 de Florida: dónde está y por qué importa el voto latino

Uno de los distritos que concentra atención electoral es el 27, ubicado en el sureste de Florida, dentro del condado de Miami-Dade. Su territorio comprende sectores de Miami vinculados históricamente con la inmigración cubana, entre ellos la Pequeña Habana, donde conviven comercios, restaurantes y espacios culturales asociados con esa comunidad.

La presencia de votantes hispanos convierte a esta circunscripción en un escenario relevante para observar el impacto de la política migratoria y las preocupaciones económicas en el electorado latino.

El distrito 27 eligió por primera vez a una representante en 2012, cuando la republicana Ileana Ros-Lehtinen obtuvo el escaño. La legisladora también ganó en 2014 y 2016, antes de retirarse del Congreso.

En 2018, la demócrata Donna Shalala se impuso sobre María Elvira Salazar. Dos años después, la republicana ganó la revancha electoral y comenzó su trayectoria en la Cámara de Representantes.

¿Quiénes compiten en el distrito 27 de Florida en las Midterm elections USA 2026?

La elección enfrenta a dos figuras conocidas en el ámbito de Miami: Salazar y el periodista y candidato demócrata Eliott Rodriguez.

Salazar busca su tercera reelección consecutiva. Después de su triunfo en 2020, consiguió mantener el escaño en 2022 y 2024, cuando amplió su ventaja electoral frente a sus adversarios demócratas.

Rodriguez, hijo de inmigrantes cubanos y criado en Miami, desarrolló una extensa carrera como periodista y presentador de televisión. Dejó su puesto en CBS en diciembre de 2025 para ingresar en la política.

La campaña se desarrolla en un contexto de debate sobre las medidas migratorias del gobierno de Donald Trump. Salazar cuestionó públicamente algunas decisiones de la administración, mientras que Rodriguez incorporó a su discurso las preocupaciones por las deportaciones, el acceso a la vivienda y el costo de los seguros.

Un análisis publicado por The New Yorker señala que la política migratoria de Trump abrió una oportunidad para los demócratas en este distrito, tradicionalmente favorable a los republicanos en las últimas elecciones.

Las autoridades estatales habilitaron herramientas digitales para consultar los límites de cada territorio Magnific

¿Qué preocupa a los votantes latinos antes de las elecciones de noviembre?

El costo de vida y la inmigración aparecen entre los principales temas del debate electoral. Las encuestas nacionales también muestran un cambio en las preferencias partidarias de parte del electorado hispano, aunque sus resultados no permiten anticipar por sí solos el desenlace del distrito 27.

Según una encuesta de NBC News y Telemundo publicada el 4 de octubre, la inflación y el costo de vida representan la principal preocupación para el 33% de los votantes latinos consultados. El mismo estudio reveló que:

El 63% considera que los ingresos de su familia no logran seguir el ritmo del costo de vida.

El 25% afirma que sus ingresos y sus gastos aumentan a un ritmo similar.

El 11% sostiene que sus ingresos crecen más rápido que los gastos cotidianos.

En cuanto al control del Congreso, la encuesta registró una preferencia del 59% por los demócratas frente al 35% por los republicanos entre votantes latinos registrados a nivel nacional. Por su parte, una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 5 de octubre mostró que el 52% de los votantes hispanos consultados tenía previsto apoyar a candidatos demócratas, frente al 26% que se inclinaba por los republicanos.