Midterms 2026: Donald Trump cuestiona la elección anticipada, pero ya votó cerca de su casa de Mar-a-Lago en Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió su voto anticipado el pasado 24 de octubre en West Palm Beach, Florida, de cara a las midterms 2026 del 3 de noviembre. En reiteradas ocasiones, el republicano ha cuestionado esta modalidad de sufragio al calificarla de “estúpida” y “ridícula”.

Qué se sabe del voto anticipado de Donald Trump de cara a las midterms 2026

El republicano votó junto a la primera dama, Melania Trump , en la oficina del supervisor de elecciones del condado de Palm Beach.

votó junto a la primera dama, , en la oficina del supervisor de elecciones del condado de Palm Beach. El matrimonio llegó a las 15.58 hs (hora local) y, antes de ingresar, el mandatario les aseguró a los periodistas presentes que “todo estaba bien” .

. Tras emitir su papeleta, Trump fue consultado sobre si había respaldado a los candidatos de su partido. “Por supuesto”, según informó AP.

El mandatario también reconoció que, a nivel histórico, al presidente en funciones “casi siempre le va mal en las elecciones de mitad de mandato”.

No obstante, se mostró optimista y pronosticó que desafiarán esa tendencia histórica porque “ningún presidente ha hecho campaña como yo”.

Postura de Trump contra el voto anticipado y por correo

El presidente ha cuestionado en reiteradas ocasiones la votación anticipada a lo largo de su carrera política. Según The New York Times, Trump calificó esta modalidad como “estúpida” y sostuvo que EE.UU. debería eliminar los plazos prolongados en los comicios.

“Deberíamos tener elecciones en un solo día”, dijo el presidente en julio de 2024.

El presidente Donald Trump ha señalado que solo se debería tener un día de elecciones ERIC LEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con respecto al voto por correo, la administración Trump lo considera “inherentemente corrupto” y sostiene que debería permitirse bajo circunstancias específicas como discapacidad, servicio militar o viajes.

“No debería permitirse el voto universal por correo, ya que es susceptible al fraude”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, según consignó Politico.

El presidente Donald Trump ha votado por correo en reiteradas oportunidades Magnific

Pese a sus dichos, el republicano ha recurrido al voto anticipado tanto en persona como por correspondencia. En agosto de este año, participó en las primarias republicanas de Florida mediante el sufragio por correo.

“Como todos saben, el presidente reside en Palm Beach y participa en las elecciones de Florida, pero vive en la Casa Blanca en Washington, D.C. Esto no tiene relevancia”, aseguró Wales sobre el uso del voto por correo de Trump.

Las medidas de Donald Trump para suspender el voto anticipado y por correo

El mandatario prevé implementar medidas ejecutivas para limitar el voto anticipado. Una de ellas es la Save America Act (“La Ley para Salvar a Estados Unidos”, en español), que propone las siguientes medidas:

Presentar una prueba de ciudadanía antes de registrarse para votar en una elección federal.

antes de registrarse para votar en una elección federal. No aceptar votos por correo (excepto por enfermedad, servicio militar o viajes).

Por su parte, a fines de agosto, la Corte Suprema rechazó otra iniciativa del presidente de restringir el voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

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Según la BBC, los magistrados ratificaron la orden de un juez federal que bloqueaba de manera temporal al Servicio Postal de los Estados Unidos para que no siguiera adelante con los nuevos requisitos para las papeletas de voto por correo.