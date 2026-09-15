Tras un revés a su plan sobre el voto por correo, Trump arremete contra la Corte y vuelve a sembrar dudas sobre las elecciones

WASHINGTON.- Justo en la antesala de lo que será su irrupción de lleno en la campaña para apuntalar a candidatos republicanos de cara a las cruciales elecciones de medio término, el presidente Donald Trump lanzó un furibundo ataque contra la Corte Suprema por el fallo de anoche que bloqueó un plan del gobierno para cambiar drásticamente la forma en que los norteamericanos votan por correo, al advertir que le despeja el camino a los demócratas para explotar un “sistema totalmente corrupto”.

“Es una gran derrota para los republicanos y para Estados Unidos, y facilita enormemente que la izquierda radical haga trampas con las boletas por correo. ¡Ahora tienen vía libre para hacerlo! ¡La Corte realmente le falló a nuestro país!“, escribió el mandatario en un extenso posteo en su red Truth Social, en el que cargó contra varias decisiones del máximo tribunal.

Republicans just got another bad decision from the United States Supreme Court, one that the Court System took forever to give, and then blamed it, in part, on no time left to implement a solution to our totally CORRUPT and out of control Mail-In voting “disaster,” which is a… pic.twitter.com/warB9JdotC — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 15, 2026

El lunes por la noche, la Corte rechazó el plan de restringir el voto por correo que impulsó Trump, al respaldar una orden de un tribunal inferior que detuvo su aplicación cuando faltan menos de dos meses para las elecciones legislativas del 3 de noviembre próximo. Se estima que casi un tercio de los norteamericanos utiliza ese sistema para emitir su sufragio.

El fallo -en el que solo dos de los seis jueces conservadores, de un total de nueve, expresaron su desacuerdo con el bloqueo al plan de Trump- significó un fuerte revés para la estrategia del mandatario y una rotunda victoria para los estados gobernados por demócratas y los grupos defensores de los derechos de los votantes, que argumentaban que el plan era inconstitucional y que amenazaba el proceso democrático.

El presidente Donald Trump habla con periodistas en el Air Force One. Julia Demaree Nikhinson - AP

“Los republicanos recibieron otra decisión mala de la Corte, una resolución que el sistema judicial tardó una eternidad en emitir y que luego justificó, en parte, alegando falta de tiempo para implementar una solución a nuestro ‘desastre’ del voto por correo, un sistema totalmente corrupto y fuera de control que es objeto de burla en todo el mundo, convirtiéndonos en el único país que debe soportar semejante estafa destructora de la nación”, fustigó Trump, que durante años ha apuntado sin pruebas que el sistema de voto por correo es fraudulento.

En su descargo contra los jueces que votaron a favor de rechazar el plan del gobierno, Trump destacó a los magistrados Samuel Alito Jr. y Clarence Thomas —“ambos auténticas leyendas”— por expresar su “firme desacuerdo con este fallo horrible y altamente politizado”.

“Ciertos magistrados están aterrorizados ante estos demócratas enloquecidos y depravados, y son totalmente incapaces de mostrar el valor necesario para salvar a nuestra nación”, sostuvo el presidente, que también apuntó contra otros fallos recientes de la Corte, como la “nefasta decisión” de rechazar política de aranceles globales que lanzó la Casa Blanca.

“El daño causado a Estados Unidos es incalculable, y ellos lo saben, al igual que todos los demás: ¡es un perjuicio irreparable e irreversible! La incapacidad y la falta de voluntad de la Corte para hacer lo correcto por nuestro país quedarán registradas de forma muy negativa en los anales de la historia", amplió Trump, que acusó al máximo tribunal de “dejarse intimidar y manipular por la izquierda radical para tomar decisiones que han hecho retroceder a Estados Unidos al menos cien años”.

Trabajadores electorales preparan papeletas de voto por correo, en 2022 ROBYN BECK - AFP

Trump también cargó contra los jueces conservadores que fallaron junto a la mayoría -Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, designados por el magnate en su primer mandato- y los acusó de ser “apenas una sombra de lo que fueron originalmente”.

“Estas no son las personas a las que entrevisté para servir en la Corte Suprema”, disparó el presidente, sin mencionarlos por su nombre. “Es una Corte que le está costando a Estados Unidos billones de dólares con fallos pésimos y sorprendentes, de tal magnitud que a nuestro país le resultará difícil recuperarse o sanar”, añadió.

En una opinión concurrente con la mayoría de los magistrados, Kavanaugh señaló que el plan de Trump podría ser legal a largo plazo, pero que “los funcionarios electorales estatales y locales no tienen tiempo suficiente para aplicar razonablemente la norma antes de las elecciones” del 3 de noviembre próximo.

Varios estados -incluido Carolina del Norte, adonde Trump viajará el miércoles- ya empezaron a enviar las boletas por correo a los votantes. La orden ejecutiva firmada por el mandatario en marzo pasado exigía elaborar listas de votantes habilitados y que el Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) solo entregara las boletas a los electores que figurasen allí.

El presidente Donald Trump, en el Air Force One. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

En su duro posteo de esta mañana, Trump también aseguró que este máximo tribunal “pasará a la historia por haber emitido algunas de las decisiones más destructivas, hirientes y perjudiciales de la historia” del país.

“No me resulta fácil escribir esta crítica a la Corte, es probable que me pase una factura muy alta en los años venideros, pero siento que es mi obligación y mi deber, como presidente, hacerlo por el Estados Unidos que amamos”, advirtió.

En campaña

La decisión de la Corte sobre el voto por correo se produjo justo antes de que Trump ingrese en la campaña con una visita este miércoles a Gastonia, Carolina del Norte, donde respaldará al candidato republicano al Senado que él mismo eligió, Michael Whatley, un expresidente del Comité Nacional Republicano que, según las encuestas, está unos ocho puntos detrás del aspirante demócrata, el exgobernador Roy Cooper.

El presidente Donald Trump, en Dublin. Julia Demaree Nikhinson - AP

Según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en los días posteriores a la primera convención de mitad de mandato del Partido Republicano, celebrada la semana pasada en Dallas, los estadounidenses expresaron un creciente apoyo a que los demócratas ganen terreno en el Capitolio, hoy bajo dominio republicano.

Al ser consultados sobre a qué partido votarían si las elecciones legislativas se celebraran hoy, el 44% se inclinó por los demócratas y el 37%, por los republicanos. Esa diferencia de siete puntos fue la más amplia registrada desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, resaltó Reuters.

Para los republicanos, perder el control de cualquiera de las dos cámaras del Capitolio complicaría la agenda del presidente durante los dos últimos años de su mandato.

El frustrado intento de Trump de imprimir cambios al sistema de votación por correo fue solo una de las estrategias del mandatario para ejercer un mayor sobre los próximos comicios, que administran los estados.