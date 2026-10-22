Midterms en Miami: por qué los cubanos podrían definir las elecciones 2026 en Florida

Las elecciones de medio término (midterm elections, en inglés) del 3 de noviembre pondrán en juego escaños del Congreso de Estados Unidos y podrían modificar la composición de la Cámara de Representantes. En Florida, la competencia incluye una nueva distribución de 28 distritos electorales impulsada por el gobernador Ron DeSantis, un cambio que forma parte del escenario político de estos comicios.

El papel de los ciudadanos cubanos en las elecciones en Florida

En el sur del estado de Florida, la atención se concentra en el distrito 27, ubicado en el condado de Miami-Dade. Allí, la congresista republicana María Elvira Salazar busca renovar su mandato frente a Eliott Rodríguez, expresentador de noticias e hijo de inmigrantes cubanos que compite por el Partido Demócrata.

El panorama político de Florida de cara a las elecciones de medio término Fotomontaje realizado con IA (edr.state.fl.us)

La composición demográfica del distrito ayuda a explicar el interés en esta contienda: casi tres de cada cuatro residentes son hispanos, según un informe de CNN. Sectores como Little Havana, ligados a la historia de la inmigración cubana, forman parte de un territorio donde las opiniones sobre la economía, la inmigración y las relaciones con Cuba atraviesan el debate electoral.

“Todos mis clientes y todo el mundo con quien hablo se está quejando de lo mismo, que la renta, que las casas están muy caras, que los intereses”, relató Santiago Casamayor, un votante cubanoestadounidense, a CNN.

El costo de vida y la inflación, entre las preocupaciones de los votantes

Durante conversaciones de votantes de la Pequeña Habana con CNN, algunos cubanos señalaron que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos habituales y que el pago de la renta y los intereses representa una dificultad. Esta preocupación también aparece en las mediciones nacionales sobre el electorado hispano.

Una encuesta de NBC News y Telemundo publicada el 4 de octubre indicó que el 33% de los votantes latinos consultados identificó la inflación y el costo de vida como su principal inquietud. Además, el 63% afirmó que sus ingresos no avanzan al mismo ritmo que los gastos.

Varios testimonios de jóvenes y trabajadores del distrito reflejaron ese problema desde distintas perspectivas. “Está difícil. Trabajas lo más que puedes para lo mínimo y nada te sale. Pagas todo tu dinero en un cheque y ya no tienes nada para las próximas dos semanas”, indicó la estudiante Daniela Creatzo.

En la competencia del distrito 27, ubicado en el condado de Miami-Dade, la representante republicana Maria Elvira Salazar busca la reelección frente al candidato demócrata Eliott Rodriguez Magnific

Inmigración y Cuba: las diferencias que atraviesan la campaña

Las medidas migratorias del gobierno de Trump también generan opiniones divididas entre los votantes cubanoamericanos. Algunos respaldan las deportaciones, pero cuestionan su alcance, mientras otros piden alternativas para quienes no tienen antecedentes penales y cuentan con empleo.

Las consecuencias de estas políticas forman parte de las discusiones sobre el futuro de la comunidad latina. “Que legalicen a los migrantes que no tienen problemas, que no tienen una multa, que no tienen ningún delito”, solicitó Celia, una votante estadounidense.

María Elvira Salazar, que ha respaldado a Donald Trump en distintos asuntos, difundió un anuncio en el que cuestionó el alcance de las medidas de la administración. En el mensaje, sostuvo que “sus políticas migratorias han ido demasiado lejos”.

La campaña de María Elvira Salazar contra las políticas migratorias de Trump

Su posición abrió un debate entre votantes que reclaman cambios en la política migratoria y otros que consideran prioritario mantener el respaldo al gobierno republicano. “Lo más importante es tratar de que María Elvira haga algo por todos los inmigrantes”, señaló Celia.

La política estadounidense hacia Cuba constituye otro punto de discusión. Parte de los electores expresa frustración por la falta de avances respecto de la situación en la isla. Esa expectativa convive con distintas opiniones sobre la estrategia que deben seguir los dirigentes republicanos.

“Todo el mundo está enfocado en este distrito porque saben que vamos a cambiar este distrito de republicano a demócrata, porque este país funciona mejor cuando los dos partidos están trabajando juntos”, indicó Eliott Rodríguez.

Distrito 27: qué dicen las encuestas sobre Salazar y Rodríguez

Los sondeos difundidos durante los últimos meses y retomados por The New York Times muestran una diferencia reducida entre los dos candidatos:

La encuesta de Tulchin Research, realizada entre el 8 y el 13 de septiembre por encargo de House Majority PAC, ubicó a Salazar con el 47% de las preferencias y a Rodríguez con el 46% .

con el de las preferencias y a con el . Otro estudio, elaborado por Bendixen & Amandi International entre el 25 y el 30 de agosto sobre 600 votantes probables y encargado por la campaña demócrata, registró un empate del 45% para cada postulante.

La situación contrasta con los resultados de 2024, cuando Donald Trump obtuvo en el distrito una ventaja cercana a los 15 puntos. El escenario de 2026 pone el foco en la relación entre el respaldo partidario, las preocupaciones económicas y las posiciones de los candidatos sobre las políticas de la administración republicana.