No es delivery: es latina y revela cómo gana miles de dólares en Estados Unidos haciendo las compras

Una mujer latina se convirtió en personal shopper en Estados Unidos y comparte en sus redes sociales cómo gana dinero al hacer compras para otros. Su emprendimiento comenzó cuando una amiga en Perú le pidió que le comprara algunos productos en Florida. Desde entonces, transformó ese favor en un negocio que crece gracias a las redes sociales.

Cuántos dólares gana la joven que trabaja como personal shopper

Ali Shopper, como aparece en sus cuentas, compartió un video en TikTok sobre como es un día en su trabajo: “Hoy me van a acompañar a realizar una compra personalizada para una clienta que se encuentra en México”, indicó.

La mujer latina documenta cómo es trabajar como personal shopper en Estados Unidos y cuánto gana (TikTok:@Shoppingconali)

En esta ocasión, la joven se dirigió a Burlington, una cadena de tiendas de descuento: “Antes de llegar, conversé con mi clienta sobre su presupuesto, las marcas y los productos que desea comprar”. Y añadió: “Me pidió las marcas Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Guess y Polo, así que vamos a ver lo que podemos encontrar”.

Mientras mostraba las carteras y los precios que había elegido, la profesional comentó: “Como personal shopper es superimportante conocer las necesidades y gustos de tus clientes para que las compras puedan fluir de la mejor manera. En este caso, mi clienta se pasó de presupuesto porque encontró muchísimas cosas muy lindas y al final el total de todos sus productos fue de 1015 dólares: mi comisión es de US$160 y el envío a México es de US$150″.

La joven brinda un servicio de compras personalizadas que incluye hasta dos horas para adquirir productos en un máximo de dos tiendas. El costo del servicio es de US$100, y cada hora adicional tiene un cargo extra de US$50.

Cómo fue que empezó a ser personal shopper

En un video anterior, la joven, madre de dos hijos, respondió una pregunta de una seguidora que le consultaba cómo había comenzado a trabajar de personal shopper. Ali indicó que todo fue por una amiga de su país natal, Perú, que le pidió que le compre productos y que se los envíe.

Ali comentó cómo fueron sus primeros inicios como personal shopper en Estados Unidos (TikTok:@Shoppingconali)

“Estas compras las iba a utilizar para su negocio, quería revenderlo por el doble o al triple del precio que lo compró. Como yo vivo en Estados Unidos, me pidió que le ayudara, así que le dije que sí y fui a la tienda Ross. Hicimos videollamada, vimos carteras y los precios”, afirmó Ali.

En ese entonces, la mujer indicó que no sabía cómo hacer los envíos, entonces su amiga la guio en todo el proceso: “Después de esa experiencia, asumí que había más personas que quizás necesitaban el mismo servicio, así que empecé a publicar en TikTok. Vine a las tiendas, empecé a mostrar carteras, hacer videos sobre lo que encontraba, grababa todo lo más lindo, mostraba los precios y al final decía: ‘Si quieren hacer compras en Estados Unidos, contáctenme y les hago el servicio de personal shopper’”.

Sin embargo, Ali indicó que, a pesar de que la gente la contactaba para contratar el servicio, ella les decía que no tenía disponibilidad, lo cual era mentira: “Simplemente, no sabía enviar [productos] y me daba miedo. De igual manera seguía subiendo videos porque era superdivertido hasta que una agencia de envíos me contactó”.

La joven documenta cuando va a ser las compras para sus clientes y muestra los precios de los productos @shoppingconali

La empresa de paquetería le ofreció la propuesta de que ella realice compras para sus clientes y Ali les dijo que sí, pero con la condición de que le enseñaran a enviar los productos. “Felizmente con ese apoyo pude lanzarme a hacer mi primer envío y desde ahí soy personal shopper. Cuando ya aprendí a hacer mis envíos, tenía que ver cuánto iba a cobrar, cuánto me iban a salir los gastos, como la gasolina, y mi tiempo”.

Sin embargo, explicó los desafíos que enfrentó al comenzar: “Les voy a ser honesta, al principio si tuve pérdida por no sacar bien mis cálculos, pero poco a poco fui ajustando mis precios, mejorando, y llegué al proceso ideal para mi estilo de vida".