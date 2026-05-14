Negocios en Los Ángeles: Karen Bass anuncia más inversiones para ayudar a pequeñas empresas
El programa fue diseñado para ofrecer servicios específicos, orientación y recursos a emprendimientos de la Gran Naranja
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Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, anunció que el programa ProcureLA destinó más de US$45 millones en contratos a pequeñas y medianas empresas locales. La iniciativa tiene como objetivo preparar a los negocios para obtener contratos ante la llegada de eventos de gran escala, como el Mundial 2026.
Qué se sabe de la inversión de Karen Bass en Los Ángeles
La noticia fue presentada por Bass en una conferencia de prensa. Allí, explicó que el programa busca eliminar las “barreras” que impiden a las empresas de Los Ángeles prosperar.
“Las compañías de Los Ángeles son la columna vertebral de nuestra ciudad, y debemos asegurarnos de que se beneficien a nivel económico de todos los grandes eventos que se avecinan”, dijo la alcaldesa.
En el evento estuvo acompañada por Kerry Doi, presidente y director ejecutivo de Pacific Asian Consortium in Employment (PACE, por sus siglas en inglés). Doi calificó la nueva inversión de los US$45 millones como un “hito fundamental” para el crecimiento de los negocios.
“Programas como ProcureLA refuerzan la idea de que las empresas con raíces en la comunidad son esenciales para el futuro de Los Ángeles, y nos enorgullece ayudarlas a posicionarse para competir, crecer y tener éxito”, señaló.
Cómo funciona ProcureLA para los negocios emergentes
ProcureLA es un programa creado por Karen Bass en octubre de 2024. Su objetivo es fortalecer la economía local al ayudar a las pequeñas empresas a obtener contratos significativos.
De acuerdo con su sitio web oficial, la iniciativa proporciona una gama completa de recursos para que las empresas sean competitivas en procesos de licitación:
- Orientación de Expertos: asesoría técnica en certificaciones, gestión financiera y redacción de propuestas.
- Educación: talleres, seminarios web y clases magistrales diseñadas para enseñar los pormenores del proceso de contratación.
- Networking: conexiones directas con agencias gubernamentales y actores clave de la industria privada que buscan diversificar su base de proveedores.
- Apoyo Multilingüe: los servicios están disponibles en español, chino, coreano, tailandés, vietnamita, tagalo y otros idiomas.
- Acceso a Capital: a través del Programa de Financiamiento de Contratos (CFP, por sus siglas en inglés), ofrece préstamos a tasas competitivas para cubrir costos iniciales de materiales, equipo o contratación de personal necesarios para cumplir con contratos de la ciudad.
Cómo se puede participar en el ProcureLA
Para participar en ProcureLA, las empresas deben ser con fines de lucro y operar en Los Ángeles. Asimismo, deben cumplir con otros requisitos como:
- Tener un Certificado de Registro de Impuestos Comerciales (BTRC, por sus siglas en inglés) activo y al día.
- Operar desde una ubicación comercial física con un contrato de arrendamiento válido (los negocios basados en el hogar no son elegibles).
- Identificar un impacto económico negativo derivado del COVID-19.
- Estar al día con la Secretaría de Estado, si aplica.
En el caso de los negocios de cannabis, franquicias corporativas y negocios sin ubicación física permanente, estos no son elegibles para el programa.
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