Noticias de Florida: arrestaron a la alcaldesa puertorriqueña de Kissimmee por fraude y enfrentaría hasta 30 años de cárcel

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la detención de la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, durante la mañana del miércoles 21 de octubre. Las autoridades estatales iniciaron un proceso penal contra la funcionaria por la presunta malversación de fondos públicos destinados a la recuperación económica. Está acusada de los delitos de robo mayor de bienes y organización de un esquema para defraudar. Podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

Detalles del arresto de la alcaldesa Jackie Espinosa en el condado de Osceola

Agentes del orden detuvieron a Espinosa, de 58 años, en horas de la mañana del miércoles. Posteriormente, los oficiales registraron su ingreso en la cárcel del condado de Osceola, en Florida.

El mensaje de James Uthmeier en redes sociales Captura de pantalla X @AGJamesUthmeier

Uthmeier confirmó el procedimiento a través de un mensaje en sus redes sociales. En su comunicado, ratificó la formulación de cargos criminales contra la titular del ejecutivo municipal.

Espinosa ocupa el cargo de alcaldesa de la ciudad de Kissimmee desde noviembre de 2024. Su período constitucional en la alcaldía concluye de forma oficial en el año 2028.

La detención derivó en una conferencia de prensa de las autoridades estatales en la ciudad de Orlando. En la comparecencia participaron el jefe financiero de Florida, Blaise Ingoglia, y el comisionado del Departamento de Leyes de Florida, Larry Keefe.

Cargos penales e investigación por el presunto desvío de fondos de alivio por Covid-19

La fiscalía estatal acusa a la alcaldesa de los delitos de gran robo en segundo grado y esquema organizado para estafar en primer grado, según ABC News. En caso de una condena firme en el tribunal, la acusada enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión.

Las investigaciones señalan la apropiación indebida de 50.000 dólares procedentes del programa municipal Business Boost 2.0. Esta iniciativa de ayuda a pequeñas empresas nació bajo la propia administración de la funcionaria.

Una auditoría estatal a cargo de la oficina del jefe financiero reveló irregularidades en la asignación de los recursos. Los informes indican que tres empresas bajo el control de Espinosa o de sus familiares directos recibieron los subsidios públicos.

Las entidades beneficiadas abarcan un estudio de producción de danza, un restaurante y una compañía del sector inmobiliario. Las solicitudes de dinero ingresaron el mismo día de la apertura formal del programa en septiembre de 2025.

El fiscal Uthmeier sostuvo que las evidencias demuestran la intención de generar un conflicto de intereses para beneficio personal. Por su parte, el jefe financiero Ingoglia comparó la maniobra con el uso de información privilegiada dentro del gobierno.

Postura de la defensa legal y antecedentes del caso en la ciudad

La abogada defensora, Migdalia Pérez, afirmó en un comunicado para ABC News que la alcaldesa mantiene su inocencia de manera firme. Asimismo, anticipó que rechazará las acusaciones durante las audiencias judiciales del caso.

La defensa argumentó que el programa de subvenciones contó con la aprobación del concejo y con la administración directa del personal municipal. Asimismo, señaló la existencia de una diferencia entre una falta ética y un delito penal.

La alcaldesa detenida es de origen puertorriqueño Ricardo Arduengo - AP

La jurista enfatizó que Florida debe probar la presencia de una intención criminal en cada uno de los elementos del caso. De igual modo, descartó la existencia de un plan secreto para la sustracción de recursos de los contribuyentes.