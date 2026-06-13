Nuevas reglas para comprar mascotas en Florida: los derechos que ganan los consumidores desde el 1° de julio

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el proyecto de ley SB 1004, que refuerza la protección al consumidor sobre la venta de mascotas. Entre los cambios que entrarán en vigor el 1° de julio figura la posibilidad de devolver o cambiar un animal enfermo.

SB 1004 en Florida: qué derechos tendrán quienes compren perros y gatos

En un comunicado, el gobernador de Florida explicó que el objetivo de la ley SB 1004 es mejorar las protecciones legales para los floridianos que compran y poseen mascotas, además de imponer una verdadera responsabilidad a las empresas que violan la ley.

La venta de mascotas en Florida está más regulada gracias a la Ley SB 1004 Unsplash

Entre las protecciones incluidas en la ley figuran:

Se exige a los vendedores revelar los términos de financiamiento antes de cerrar la operación.

antes de cerrar la operación. Permite cancelar sin penalidad los acuerdos de financiamiento si el animal se considera no apto para la compra por enfermedad.

de financiamiento si el animal se considera no apto para la compra por enfermedad. Amplía de 14 a 30 días el período para que los compradores ejerzan ciertos derechos cuando un veterinario determina que el perro o gato presentaba una condición que impedía su comercialización.

Extiende de dos a siete días hábiles el plazo para notificar al vendedor sobre esa determinación y permite solicitar el reembolso por tratamientos veterinarios dentro del año posterior a la compra.

Se exige a los vendedores de mascotas que proporcionen historiales médicos veterinarios que incluyan exámenes, medicamentos y tratamientos administrados al animal que está a la venta.

que incluyan exámenes, medicamentos y tratamientos administrados al animal que está a la venta. Se exige una notificación por escrito para informar a los consumidores acerca de sus derechos según la legislación de Florida.

según la legislación de Florida. Los compradores podrán devolver o cambiar un animal enfermo cuando corresponda según la evaluación veterinaria.

Los vendedores enfrentarán infracciones y sanciones conforme a la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida.

HB 559 en Florida: nuevas penas por crueldad animal y abuso de mascotas

Además de la Ley SB 1004, el gobernador DeSantis también firmó el proyecto HB 559 a través del cual se endurecen las penas en contra de la crueldad animal y se fomenta la protección de las mascotas.

A través de la Ley HB 559, Florida endureció las penas en contra del maltrato animal Unsplash

Sobre la legislación, DeSantis declaró: “Florida se ha convertido en un líder en la protección de los animales y en exigir responsabilidades a quienes les hacen daño. Hoy hemos consolidado ese historial con una nueva legislación para reforzar las penas por maltrato animal”.

El gobernador aseguró que a través de la legislación se brinda a las fuerzas del orden y a las comunidades herramientas adicionales para combatir el maltrato animal. Estos son los puntos más relevantes de la Ley HB 559:

Se considera un delito grave que un adulto cause o incite a menores a participar en actos de crueldad animal agravada, como peleas o abuso sexual.

como peleas o abuso sexual. Se incrementan las penas para quienes organicen peleas de animales o cometan delitos de hostigamiento.

o cometan delitos de hostigamiento. Se exige que los menores condenados por delitos de crueldad animal se sometan a una evaluación psicológica y, de ser necesario, a un tratamiento.

se sometan a una evaluación psicológica y, de ser necesario, a un tratamiento. Se amplía la base de datos de delincuentes por maltrato animal en Florida a cargo del Departamento de Aplicación de la Ley del Estado.

a cargo del Departamento de Aplicación de la Ley del Estado. Se incrementan los recursos de los gobiernos locales para hacer cumplir la ley y se les brinda la posibilidad de elevar las sanciones civiles e imponer penas más severas para los reincidentes.

Leyes Trooper y Dexter: las normas de Florida contra el maltrato animal

De acuerdo con la Oficina del Gobernador de Florida, durante su administración, Ron DeSantis firmó diversas leyes para fortalecer la protección del bienestar animal, apoyar la tenencia responsable de mascotas y exigir responsabilidad a quienes las maltratan.

Un ejemplo son las leyes Trooper y Dexter, ambas aprobadas en 2025, que abarcan los siguientes temas:

Ley 150 del Senado o Trooper:

Tipifica como delito grave de tercer grado el acto de tener atado y abandonar a un perro al aire libre durante un desastre natural declarado o en cualquier momento en que esté vigente una orden de evacuación obligatoria o voluntaria. La pena es de hasta cinco años de prisión y una multa de US$10.000.

También incluye sanciones por no proporcionar a las mascotas suficiente comida, agua y ejercicio, o por abandonar a un animal. Se tipifica como un delito menor de primer grado y se sanciona con multas.

Ley 255 o Dexter:

Incrementa las penas por crueldad animal agravada y crea una base de datos de maltratadores de animales de Florida para prevenir el abuso y proteger a las comunidades.

Cabe decir que el nombre de esta legislación se debe a un perro llamado Dexter que fue adoptado en un refugio y luego fue hallado muerto en el condado de Pinellas.