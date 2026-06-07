En Florida: la ley de DeSantis que impondrá duras sanciones a conductores sin licencia desde julio 2026

A partir de este 1° de julio de 2026, en Florida entrará en vigor una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis que impondrá duras sanciones a los conductores que se trasladen sin una licencia válida. La normativa ampliará la categoría de “infractor habitual” para castigar a quienes acumulan múltiples condenas graves en un periodo de cinco años.

Florida suma manejar sin licencia al registro de infractores

La nueva normativa firmada por DeSantis, conocida como la “Ley de Isaiah” (Isaiah’s Law), introduce cambios en la designación de “infractor de tráfico habitual”.

De este modo, incluye en la categoría a las personas que conducen un vehículo motorizado sin una licencia válida (en violación de la s. 322.03).

El castigo por violar la ley es la suspensión o revocación del privilegio de conducir Freepik - Freepik

En función de los términos de la medida, la consecuencia legal directa de ser designado como un infractor de tráfico habitual es la suspensión o revocación del privilegio de conducir.

Asimismo, las condenas previas que ya resultaron en resoluciones bajo otras secciones de la ley no impiden que se utilice el criterio nuevamente para aplicar las sanciones bajo esta categoría.

Qué infracciones pueden convertir a un conductor en infractor habitual en Florida

El texto legislativo señala que, además de conducir sin licencia, para alcanzar el límite de tres condenas en un periodo de cinco años y ser designado como infractor habitual, se contabilizan los siguientes delitos:

No detenerse ni prestar auxilio: específicamente, no frenar y brindar la ayuda requerida por la ley en caso de un accidente de tráfico que resulte en la muerte o lesiones personales de otra persona.

específicamente, no frenar y brindar la ayuda requerida por la ley en caso de un accidente de tráfico que resulte en la de otra persona. Conducir un vehículo comercial estando descalificado: operar un automóvil motorizado comercial o camioneta mientras el privilegio de conducir se encuentre bajo una orden de descalificación.

Las condenas pueden derivar tanto de infracciones cometidas dentro del estado como de violaciones en otras jurisdicciones

La ley no contabiliza solo sanciones en Florida, sino que las condenas pueden derivar tanto de infracciones cometidas dentro del estado como de violaciones equivalentes en otras jurisdicciones. Esto incluye:

Registros provenientes de leyes federales

Normativas de otros estados

Ordenanzas municipales

Disposiciones de otros países, siempre que sean comparables con las infracciones definidas en el Estado del Sol.

Cómo fue aprobada Isaiah’s Law, la norma de Florida sobre conductores sin licencia

La legislación, que entrará en vigor el 1° de julio de 2026, se conoce como “Ley de Isaiah” para honrar la memoria de un joven motociclista de 18 años del condado de Hillsborough, quien falleció en un trágico incidente ocurrido en diciembre de 2024 tras ser víctima de un conductor que se dio a la fuga, según detalló el colegio de abogados estatal.

El día del choque fatal, el sospechoso conducía sin una licencia válida. Tras la investigación, la policía descubrió que el individuo tenía un historial de seis citaciones previas por conducir sin el documento pertinente.

La ley firmada por DeSantis que entra en vigor en julio de 2026

El proyecto fue presentado en la Legislatura de Florida y obtuvo un respaldo amplio en su tratamiento. En la Cámara de Representantes fue aprobado con 99 votos a favor y 15 en contra.

En el Senado estatal, la iniciativa recibió apoyo unánime, con 39 votos positivos. Tras su aprobación legislativa, fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. El gobernador Ron DeSantis firmó la ley el 23 de abril, lo que formalizó su incorporación al marco normativo estatal.

En este marco, desde el 1° de julio, los agentes del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) deberán ajustar sus registros y procedimientos a la nueva definición establecida por la normativa. Esto implica cambios en la forma en que se contabilizan las infracciones y en la clasificación de los conductores dentro del sistema administrativo.