En Florida: la ley de DeSantis que impondrá duras sanciones a conductores sin licencia desde julio 2026
La infracción contará para ser designado como “infractor habitual” por la agencia de seguridad vial; la legislación lleva el nombre de un joven que murió en un accidente de tránsito en 2024
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A partir de este 1° de julio de 2026, en Florida entrará en vigor una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis que impondrá duras sanciones a los conductores que se trasladen sin una licencia válida. La normativa ampliará la categoría de “infractor habitual” para castigar a quienes acumulan múltiples condenas graves en un periodo de cinco años.
Florida suma manejar sin licencia al registro de infractores
La nueva normativa firmada por DeSantis, conocida como la “Ley de Isaiah” (Isaiah’s Law), introduce cambios en la designación de “infractor de tráfico habitual”.
De este modo, incluye en la categoría a las personas que conducen un vehículo motorizado sin una licencia válida (en violación de la s. 322.03).
En función de los términos de la medida, la consecuencia legal directa de ser designado como un infractor de tráfico habitual es la suspensión o revocación del privilegio de conducir.
Asimismo, las condenas previas que ya resultaron en resoluciones bajo otras secciones de la ley no impiden que se utilice el criterio nuevamente para aplicar las sanciones bajo esta categoría.
Qué infracciones pueden convertir a un conductor en infractor habitual en Florida
El texto legislativo señala que, además de conducir sin licencia, para alcanzar el límite de tres condenas en un periodo de cinco años y ser designado como infractor habitual, se contabilizan los siguientes delitos:
- No detenerse ni prestar auxilio: específicamente, no frenar y brindar la ayuda requerida por la ley en caso de un accidente de tráfico que resulte en la muerte o lesiones personales de otra persona.
- Conducir un vehículo comercial estando descalificado: operar un automóvil motorizado comercial o camioneta mientras el privilegio de conducir se encuentre bajo una orden de descalificación.
La ley no contabiliza solo sanciones en Florida, sino que las condenas pueden derivar tanto de infracciones cometidas dentro del estado como de violaciones equivalentes en otras jurisdicciones. Esto incluye:
- Registros provenientes de leyes federales
- Normativas de otros estados
- Ordenanzas municipales
- Disposiciones de otros países, siempre que sean comparables con las infracciones definidas en el Estado del Sol.
Cómo fue aprobada Isaiah’s Law, la norma de Florida sobre conductores sin licencia
La legislación, que entrará en vigor el 1° de julio de 2026, se conoce como “Ley de Isaiah” para honrar la memoria de un joven motociclista de 18 años del condado de Hillsborough, quien falleció en un trágico incidente ocurrido en diciembre de 2024 tras ser víctima de un conductor que se dio a la fuga, según detalló el colegio de abogados estatal.
El día del choque fatal, el sospechoso conducía sin una licencia válida. Tras la investigación, la policía descubrió que el individuo tenía un historial de seis citaciones previas por conducir sin el documento pertinente.
El proyecto fue presentado en la Legislatura de Florida y obtuvo un respaldo amplio en su tratamiento. En la Cámara de Representantes fue aprobado con 99 votos a favor y 15 en contra.
En el Senado estatal, la iniciativa recibió apoyo unánime, con 39 votos positivos. Tras su aprobación legislativa, fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. El gobernador Ron DeSantis firmó la ley el 23 de abril, lo que formalizó su incorporación al marco normativo estatal.
En este marco, desde el 1° de julio, los agentes del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) deberán ajustar sus registros y procedimientos a la nueva definición establecida por la normativa. Esto implica cambios en la forma en que se contabilizan las infracciones y en la clasificación de los conductores dentro del sistema administrativo.
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