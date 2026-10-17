Oficial en Florida: actualizaciones de las encuestas para la gobernación y quién gana entre Donalds y Jolly

Florida se encamina a las elecciones generales del 3 de noviembre con una contienda que concentra la atención política: la sucesión de Ron DeSantis en la gobernación. Los sondeos muestran una ventaja republicana que se amplía, según una encuestadora.

Quién gana la gobernación de Florida: esto dicen las encuestas sobre Donalds y Jolly

El promedio de RealClearPolling (RCP), elaborado con las cuatro encuestas públicas más recientes realizadas entre el 24 de septiembre y el 9 de octubre, asigna al republicano Byron Donalds el 48% de la intención de voto, frente al 43% del demócrata David Jolly. La diferencia es de cinco puntos porcentuales.

El promedio de las últimas encuestas anticipan una contienda ajustada entre el republicano byron Donalds y el demócrata David Jolly RCP

Sin embargo, los resultados individuales reflejan distintos escenarios. El estudio del Centro de Investigación de Opinión Pública (CPOR, por sus siglas en inglés) de la Universidad Stetson, realizado entre el 1° y el 9 de octubre entre 716 votantes probables, muestra los siguientes resultados:

Donalds lidera con el 52% de la intención de voto

lidera con el de la intención de voto Jolly recibe el 41%

recibe el La ventaja republicana alcanza los 11 puntos porcentuales, con un margen de error de más o menos 4,2%

En cambio, la medición de St. Pete Polls, patrocinada por Florida Politics y realizada del 5 al 7 de octubre sobre 836 votantes probables, evidencia un empate: ambos candidatos obtienen el 45%. El margen de error es de más o menos 3,4%, por lo que el resultado no establece una diferencia estadísticamente concluyente.

Las otras dos encuestas también favorecen a Donalds, aunque con distancias menores. Mason-Dixon, en un sondeo realizado entre el 28 de septiembre y el 1° de octubre, registra:

48% para el republicano

para el republicano 41% para el demócrata

YouGov, que consultó a 3813 votantes probables entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre, muestra:

Byron Donalds con el 47% de apoyo

con el de apoyo David Jolly con el 45%

Byron Donalds, candidato a gobernador en Florida: “David Jolly representa todo lo que la gente odia de Washington”

Inflación y costo de vida, en el centro del debate

Las preocupaciones económicas aparecen como uno de los principales factores que pueden influir en las elecciones. Según Mason-Dixon, el 30% de los encuestados identifica la inflación y el costo de vida como su mayor preocupación.

En segundo lugar se encuentra la dirección política del estado o del país norteamericano, con el 17%

El control migratorio lo sigue con el 16%

Los impuestos sobre la propiedad representan el 13% de las respuestas

El crimen y la seguridad pública alcanzan el 7%

El empleo y los salarios, junto con la atención médica, registran un 6% cada uno

El acceso a la vivienda concentra el 3%

Cuando se pregunta por los gastos que más afectan a los hogares, los alimentos encabezan la lista, con el 26%. Otro 17% afirma que sus ingresos no aumentaron al ritmo del costo de vida y el 15% señala el precio de la gasolina. Los gastos médicos representan el 11%, el alquiler o la hipoteca el 10%, los seguros el 9% y los impuestos inmobiliarios el 6%.

David Jolly habla del futuro de Florida durante su campaña electoral

Diferencias por edad, género y origen: cuál es el candidato favorito

Los sondeos muestran una división por edad:

Entre los votantes jóvenes , las candidaturas demócratas registran sus mejores resultados: YouGov ubica a Jolly por delante de Donalds entre los electores de 18 a 29 años, con un 59% frente al 28% .

, las candidaturas demócratas registran sus mejores resultados: YouGov ubica a entre los electores de 18 a 29 años, con un frente al . Entre los votantes de 65 años o más, Donalds supera a Jolly por 51% a 35% en Mason-Dixon y por 55% a 40% en YouGov.

La división racial también aparece en los resultados. Los votantes blancos favorecen a los republicanos, mientras que los afroamericanos respaldan mayoritariamente a los demócratas.

Entre los hispanos, que representan aproximadamente entre el 17% y el 20% del padrón, la competencia está más equilibrada y los resultados varían según la encuesta.

Independientes y regiones que pueden definir el resultado

Los republicanos representan aproximadamente entre el 42% y el 44% del padrón activo de Florida, según Mason-Dixon, frente a una proporción demócrata estimada entre el 30% y el 34%.

Los independientes y quienes no tienen afiliación partidaria constituyen entre el 22% y el 28%, un segmento relevante para la contienda. Mason-Dixon otorga a Jolly una ventaja de 47% a 28% entre este grupo en la carrera por la gobernación, aunque el 24% permanece indeciso.

En el plano geográfico, el apoyo se divide de la siguente manera:

El norte de Florida y el suroeste, incluidas las zonas de Fort Myers y Naples , muestran un mayor respaldo a Donalds.

, muestran un mayor respaldo a Donalds. En el sureste, especialmente Miami-Dade, Broward y Palm Beach , Jolly obtiene mejores resultados.

, Jolly obtiene mejores resultados. Tampa Bay y el corredor de la Interestatal 4 aparecen como territorios de competencia.

Además, el 63% de los votantes afirma que su decisión se basa principalmente en apoyar a su candidato, mientras que el 16% busca evitar el triunfo del rival. La etiqueta de “socialista democrático” reduce la disposición a votar por un aspirante entre el 52% de los consultados.