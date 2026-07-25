Por primera vez, vivir en una ciudad de Florida es más caro que en Nueva York

Recientemente, el Área Metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach superó al Área Metropolitana de Nueva York-Newark-Jersey City en los índices de costo de vida. El fenómeno responde a diversos factores económicos que se marcaron desde la pandemia en Florida.

Es más caro vivir en Miami que en Nueva York: las cifras

Un estudio regional sobre el costo de vida citado por The New York Post otorgó al área de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach una puntuación de 114,1, frente a 112,5 para Nueva York.

En ese sentido, según Telemundo, los precios en el área de Miami acumulan un incremento del 36% desde 2019. Por este motivo, a nivel general, vivir en esa región es más caro que hacerlo en la metrópoli neoyorquina.

El informe también detalló que salir a comer en restaurantes de Miami conlleva un gasto promedio de 94 dólares por persona. Esa cifra supera los US$79 que se promedian habitualmente en la ciudad de Nueva York.

Además, los valores inmobiliarios locales se dispararon un 79%, impulsados por la demanda de nuevos residentes. En ese marco, el costo total de la vivienda en Miami resulta un 5% más alto que en la Gran Manzana.

De acuerdo con The New York Post, la afluencia de nuevos habitantes elevó la demanda de servicios en toda la región sureña. Por ello, expertos inmobiliarios afirman que el precio de compra ya no define totalmente el gasto residencial.

El salario promedio ante el costo de vida, la principal ventaja de Nueva York sobre Florida

El aspecto más marcado de las diferencias radica en la brecha salarial existente entre ambas zonas metropolitanas. Según un listado publicado por Forbes, el salario medio anual en Florida se ubica en US$62.990, mientras que en Nueva York alcanza los US$80.630.

Más allá del costo de vida, otra desventaja de Florida con respecto a Nueva York son los salarios promedio Unsplash

Esto quiere decir que los residentes de Miami, con casi US$19.000 menos en el nivel de salario promedio a nivel estatal, deben afrontar un costo de vida más alto que los neoyorquinos. De acuerdo con Telemundo, esta diferencia salarial limita el poder adquisitivo frente a los gastos cotidianos.

Los salarios por hora reflejan la misma disparidad desfavorable para los trabajadores del Estado del Sol. En el caso de Florida, el monto se fijó en US$30,29, mientras que en Nueva York es de US$38,76.

Seguros e impuestos sobre la propiedad: otros factores que impactan en el costo de vida de Florida

De acuerdo con el informe de The New York Post, las primas de seguro de vivienda en Florida promedian US$8292 anuales debido a la frecuencia de huracanes. Esta cifra representa cuatro veces el monto pagado por los propietarios en el estado de Nueva York.

Los impuestos a la propiedad, una de las prioridades de agenda del gobernador Ron DeSantis, aumentaron marcadamente en Miami-Dade Ron DeSantis - Ron DeSantis

Además, en el caso específico de Miami, los impuestos sobre la propiedad aumentaron un 62% desde 2019. Según los análisis, la afluencia masiva de personas durante la pandemia transformó el mercado inmobiliario regional.

Esto se refleja en la migración interna neta de Florida, que alcanzó su punto máximo en 310.892 personas durante 2022. Según el medio, el crecimiento poblacional desaceleró durante los dos años siguientes tras la gran ola migratoria inicial.

A nivel estatal, Nueva York tiene un costo de vida superior a Florida

Si bien en la comparativa de las dos áreas metropolitanas Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach supera a Nueva York-Newark-Jersey City, a nivel estatal los índices cambian. En ese aspecto, el estado neoyorquino se mantiene por encima del floridense.

Según las cifras de 2026 compartidas por la World Population Review, el índice de costo de vida en Nueva York es de 125,1. Mientras tanto, en Florida se mantiene en 102,2.

En ese marco, de los 50 estados de EE.UU., Nueva York figura como el quinto con mayor costo de vida, mientras que el Estado del Sol ocupa el puesto 18.