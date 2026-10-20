Oficial en Florida: conductores sin licencia vigente podrían quedarse sin aviso tras el robo de datos del Flhsmv

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) emitió un aviso sustituto sobre un incidente de ciberseguridad en sus bases de datos. La medida busca alertar a los ciudadanos cuyos registros sufrieron una posible exposición tras un acceso no autorizado de piratas informáticos.

Por qué usuarios sin licencia vigente podrían no recibir la notificación postal del Flhsmv

El Flhsmv inició el envío de cartas por correo a los titulares actuales de licencias de conducir y tarjetas de identificación sobre la situación cibernética. Sin embargo, la dependencia estatal no tiene las direcciones postales actualizadas de las personas que ya no cuentan con un documento válido en la entidad.

Existe la posibilidad de que estos usuarios no reciban la alerta personal del Flhsmv en su domicilio Imagen ilustrativa generada con IA

Esta situación abarca también a los ciudadanos que registraron un título vehicular en el Estado del Sol en el pasado. Por este motivo, existe la posibilidad de que estos usuarios no reciban la alerta personal en su domicilio.

Ante esta limitación, el FLHSMV emitió un aviso sustituto público con fundamento en la Sección 501.171 de los Estatutos de Florida. La norma autoriza la publicación de avisos generales cuando la autoridad no dispone de los datos de contacto actuales de los afectados.

Además, la agencia habilitó la cuenta de correo electrónico customerinquiry@flhsmv.gov para atender a las personas que tuvieron documentos en el estado y no recibieron la correspondencia.

Detalles del aviso de ciberataque y las acciones de contención del Flhsmv

El Flhsmv confirmó que un actor malicioso accedió de forma no autorizada a sus sistemas el 4 de septiembre de 2026. El acceso no autorizado se produjo mediante las credenciales de un usuario del Departamento de Policía de Plant City, almacenadas indebidamente en un dispositivo electrónico personal, según informó el organismo el 11 de septiembre.

Tras detectar la intrusión, el departamento tomó medidas inmediatas para contener la actividad y proteger sus plataformas. El Servicio Digital de Florida y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida colaboraron en la investigación del incidente.

La brecha pudo comprometer información de licencias de conducir y vehículos motorizados, incluidas imágenes de documentos y otros datos personales, según precisó el organismo. No obstante, la autoridad precisó que no hay evidencia sobre un uso indebido de los datos personales comprometidos.

El Flhsmv comunicó sobre el robo de datos y las precauciones a tomar X @FLHSMV

El comunicado oficial no especifica la cantidad total de personas afectadas ni los campos exactos que quedaron expuestos durante el ataque. Tampoco aclara si los responsables copiaron o descargaron los archivos de la base de datos.

La alianza del Flhsmv para combatir el ciberataque y las precauciones a tomar

Para proteger la identidad de los residentes, el Flhsmv estableció una alianza con la empresa Sontiq, perteneciente a TransUnion. El organismo acordó ofrecer a las personas afectadas un año de monitoreo gratuito de identidad y crédito, además de un seguro contra robo de identidad de hasta US$1 millón.

Quienes reciban la notificación postal o confirmen su afectación deberán revisar las instrucciones para completar la inscripción.

Mientras avanza la investigación oficial, el Flhsmv recomienda chequear periódicamente los estados de cuenta bancarios, los informes crediticios y las cuentas en línea para identificar actividades sospechosas.

Asimismo, según N+ Unvisión, los expertos aconsejan considerar el congelamiento de crédito o la colocación de alertas de fraude ante las agencias crediticias principales. La población puede obtener reportes de crédito gratuitos a través del portal oficial AnnualCreditReport.com o por vía telefónica.

Adicionalmente, la Comisión Federal de Comercio dispone de un sitio web para orientar a las personas sobre cómo responder a la exposición de datos. Las agencias estatales mantendrán la actualización de la información a medida que concluyan las auditorías.