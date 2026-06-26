Oficial en Miami: el límite del Flhsmv para licencias de conducir de no inmigrantes

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés), el estado exige prueba de presencia legal para emitir una licencia de conducir o tarjeta de identificación. Esta regla aplica en todo Florida, incluido Miami, y alcanza a no inmigrantes y a otros no ciudadanos con documentación migratoria válida.

Qué se necesita para tramitar una licencia de conducir como no inmigrante en Miami

En el portal web del Flhsmv se explica que algunas personas bajo la categoría de no inmigrante pueden solicitar la renovación, reemplazo o emisión de una licencia de conducir o tarjeta de identificación en Miami. Para ello es necesario demostrar el estatus legal y entregar toda la documentación necesaria.

Aunque la documentación específica puede variar según ciertos perfiles, de manera general, esto es lo que se solicita para tramitar la licencia:

Prueba de estatus emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Prueba de Seguro Social. Se acepta la tarjeta de Seguro Social, la forma W-2, un comprobante de pago de nómina, el formulario SSA-1099 o declaración de beneficios del Seguro Social.

Se acepta la tarjeta de Seguro Social, la forma W-2, un comprobante de pago de nómina, el formulario SSA-1099 o declaración de beneficios del Seguro Social. Prueba de residencia. Se solicitan dos documentos diferentes, por ejemplo, escrituras, hipoteca, contrato de alquiler, factura de servicios públicos, seguro de vivienda o auto, declaraciones financieras. Los documentos deben estar a nombre del titular; de no ser así, se puede completar un formulario de certificación de domicilio.

Existen normativas especiales para tramitar una licencia de conducir para no ciudadanos Imagen creada con IA

Documentos migratorios que pueden servir para tramitar una licencia en Florida

Para obtener una licencia de conducir o identificación en Florida, los solicitantes que no son ciudadanos estadounidenses deben presentar documentos que prueben su presencia legal.

En el caso de no inmigrantes, Flhsmv menciona documentos como pasaporte válido, Formulario I-94, documentos migratorios y visas F-1, M-1, J-1 o J-2, según corresponda. Otros no ciudadanos con presencia legal, como residentes permanentes, asilados o refugiados, pueden presentar documentos específicos de sus propias categorías migratorias.

El Flhsmv detalla que todos los documentos presentados deberán tener una validez mayor a 30 días. Si el estatus legal no puede ser confirmado, se emitirá una negativa.

Los migrantes que tramitan la licencia en Miami por primera vez obtienen un permiso temporal

Incluso con toda la documentación necesaria, las personas que no son ciudadanas estadounidenses y solicitan por primera vez una licencia de conducir en Miami recibirán primero un permiso temporal de 60 días en papel sin fotografía.

Una vez concluido el período mencionado se podría emitir la licencia de conducir convencional. No obstante, la validez será definida con base en el documento migratorio y será de máximo un año.

Antes de obtener la licencia de conducir los migrantes autorizados reciben un permiso temporal Freepik

Algunos migrantes sin Seguro Social pueden obtener la licencia de conducir en Miami

Dado que uno de los documentos principales para obtener la licencia de conducir en Miami es prueba del Seguro Social, muchos migrantes con estatus legal creen que el documento les será negado. Pero existe una alternativa.

Los solicitantes con estatus de no inmigrante pueden quedar exentos del requisito si su autorización migratoria no les permite trabajar en EE.UU. En ese caso deben obtener una carta de inelegibilidad directamente ante la Administración del Seguro Social.