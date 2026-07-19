Oficial en Florida: el Flhsmv advierte por una multa y tres puntos de la licencia de conducir por usar el celular

El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) compartió una publicación en la que advierte a los conductores sobre las sanciones por usar el celular de forma inalámbrica. Según los funcionarios, esta acción pone en peligro la vida de los transeúntes y otros automovilistas, y puede resultar en multas y la quita de tres puntos de la licencia.

El Flhsmv advirtió sobre las consecuencias del uso del celular al conducir

La agencia encargada de regular el tránsito en el Estado del Sol lleva adelante una campaña titulada “Deja el volante: concéntrate en la carretera“, con el objetivo de concientizar a los conductores sobre el uso irresponsable de los dispositivos al manejar.

”Conducir distraído es cualquier cosa que te haga soltar el volante, apartar la vista de la carretera o dejar de prestar atención a la conducción“, indicó la entidad en un comunicado.

El Flhsmv advirtió sobre las consecuencias de usar el celular al conducir en Florida Freepik

El término de conducción distraída abarca la acción de utilizar el teléfono de forma inalámbrica al momento de manejar. Según la firma de abogados Lopes Law Offices, las sanciones por esta práctica son:

Primera infracción : multa de 30 dólares más costos judiciales.

: más costos judiciales. Segunda infracción dentro de un plazo de cinco años: multa de US$60 y tres puntos en la licencia de conducir.

En Florida, los puntos permanecen en el historial del conductor durante al menos cinco años a partir de la fecha de la sentencia. Si una persona acumula demasiados en un período determinado, se le suspenderá el permiso de conducir:

Puntos Suspensión 12 puntos en 12 meses 30 días 18 puntos en 18 meses Tres meses 24 puntos en 36 meses Un año

En 2019, la ley sobre comunicaciones inalámbricas al volante modificó la aplicación de la prohibición de enviar mensajes de texto mientras se conduce, por lo que pasó de ser una infracción secundaria a una infracción primaria. Esto, según las autoridades, permitió a las fuerzas del orden detener un vehículo únicamente por utilizar un dispositivo de comunicación inalámbrico.

Conducción distraída: las acciones prohibidas por el Flhsmv

La agencia remarca que, si bien enviar mensajes de texto es una de las conductas más peligrosas al volante, no es la única causa. Otras distracciones comunes mencionadas por el Flhsmv incluyen: atender a los niños o pasajeros en el asiento trasero, comer, mirar algo fuera del vehículo, interactuar con los pasajeros, maquillarse, ajustar la radio o consultar la aplicación del GPS.

En síntesis, la distracción al volante ocurre cuando las manos, los ojos o la mente del conductor se desvían de las tareas de conducción. Cuando esto ocurre, aumenta significativamente la probabilidad de accidentes, especialmente entre los adolescentes, quienes presentan las tasas más altas del estado con lesiones graves o la muerte en ciertos casos.

La construcción distraída al volante implica multas y hasta sanciones de puntos en la licencia de conducir en Florida Foto de freepik

La firma de abogados resaltó que pueden surgir consecuencias adicionales si esta conducta provoca un accidente. Esto incluye cargos por conducción temeraria relacionados con el impacto o más puntos en el sistema de Florida.

Además, es importante saber que la ley no se aplica cuando el vehículo está detenido o estacionado. La actividad vehicular en movimiento es el factor determinante de la infracción.

Consejos del Flhsmv para evitar multas y sanciones por conducir distraído

En el comunicado, el Flhsmv recomendó a los conductores que, si necesitan enviar un mensaje de texto, buscar direcciones o atender una llamada importante, pueden detenerse en un lugar seguro y estacionar el auto. Si van con un pasajero, la otra persona puede contestar los mensajes.

Además, recordó que muchos celulares actuales tienen ajustes de “No molestar” o “Enfoque” que silencian todas las notificaciones. Es aconsejable activar una función de este tipo que impida recibir notificaciones mientras la persona está al volante.

Por último, los funcionarios instaron a las personas a no comer, beber, maquillarse o realizar cualquier actividad que les impida ver la carretera o quitar las manos del volante.