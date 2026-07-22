Oficial en Florida: DeSantis extiende la emergencia migratoria que le otorga facultades extraordinarias

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, volvió a extender el estado de emergencia vinculado con la migración irregular en el estado. La nueva orden ejecutiva, firmada el 20 de julio de 2026, mantiene vigente durante otros 60 días el esquema excepcional creado en enero de 2023, con el argumento de que las condiciones que motivaron la declaración original siguen presentes.

Florida extiende 60 días la emergencia migratoria de Ron DeSantis

La nueva Orden Ejecutiva 26-145 establece que el estado de emergencia declarado mediante la Orden Ejecutiva 23-03 permanecerá vigente durante otros 60 días a partir del 20 de julio de 2026.

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De esta manera, el gobierno de Florida mantiene sin cambios las facultades extraordinarias previstas en la declaración original, al considerar que la situación migratoria aún genera presión sobre los recursos estatales y locales.

Según la propia orden firmada por Ron DeSantis, la prórroga era necesaria porque “un gran número de inmigrantes ilegales que ingresaron a Estados Unidos debido al fracaso de la Administración Biden para hacer cumplir la ley federal de inmigración permanecen dentro del Estado de Florida, y existen esfuerzos en curso para deportarlos”.

El documento añade que esta situación “continúa ejerciendo presión sobre los recursos locales y requiere la coordinación, dirección y recursos continuos del Estado”.

La disposición también deja en claro que, salvo la ampliación del plazo de vigencia, todas las medidas establecidas en la Orden Ejecutiva 23-03 quedan ratificadas y reafirmadas, por lo que continúan aplicándose sin modificaciones.

Por qué Florida declaró la emergencia migratoria en 2023

La declaración original fue emitida el 6 de enero de 2023 mediante la Orden Ejecutiva 23-03. En ese documento, el gobernador sostuvo que el incremento de los cruces irregulares hacia Estados Unidos y la llegada de embarcaciones a las costas de Florida alcanzaron niveles que justificaban la declaración de un estado de emergencia.

Como fundamento, la orden citó distintos datos sobre la situación migratoria registrados en ese momento. Entre ellos señaló que:

U.S. Customs and Border Protection (CBP) había registrado más de 460 mil intentos de ingreso por la frontera suroeste durante los dos primeros meses del año fiscal correspondiente.

Durante el año fiscal anterior se habían contabilizado más de 2,3 millones de encuentros con inmigrantes no autorizados en esa misma frontera.

Desde agosto de 2022 hasta comienzos de enero de 2023, autoridades federales, estatales y locales habían interceptado aproximadamente 8042 migrantes en aguas territoriales de Florida.

El 1° de enero de 2023, alrededor de 300 inmigrantes ingresaron al Parque Nacional Dry Tortugas, mientras que el 5 de enero otros 45 llegaron a Key West.

Además, informes de inteligencia mencionados en la orden advertían que nuevas embarcaciones continuaban dirigiéndose hacia las costas del estado.

De acuerdo con el texto oficial, esa combinación de factores generaba una presión que los gobiernos locales no podían afrontar sin una coordinación especial del Estado.

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Qué facultades mantiene la Orden Ejecutiva 26-145 en Florida

Al extender la emergencia, el gobierno estatal conserva todas las herramientas extraordinarias previstas en la orden de 2023. Entre las principales facultades que siguen vigentes se encuentran la continuidad del Director de la División de Manejo de Emergencias de Florida como Coordinador Estatal de la emergencia y la posibilidad de ejecutar el Plan Integral de Manejo de Emergencias del estado junto con otros programas de respuesta, recuperación y mitigación.

La orden también mantiene la autoridad para coordinar recursos provenientes de otros estados mediante acuerdos de asistencia mutua, solicitar ayuda directa a organismos del gobierno federal y dirigir a agencias estatales, regionales y locales —incluidas las fuerzas de seguridad— para asignar personal destinado a responder a la emergencia.

Asimismo, el Coordinador Estatal conserva la facultad de emitir las órdenes necesarias para implementar esas atribuciones y, cuando resulte indispensable para responder a la situación, suspender temporalmente el efecto de determinadas normas, siempre dentro de los límites previstos por la legislación de Florida.

DeSantis conserva la facultad de activar la Guardia Nacional de Florida

La orden ejecutiva original también autoriza al gobernador a disponer la activación de la Guardia Nacional de Florida cuando resulte necesario para hacer frente a la emergencia. Esa posibilidad continúa vigente gracias a la nueva extensión firmada en julio de 2026.

Del mismo modo, permanecen las autorizaciones otorgadas a distintas agencias estatales para suspender procedimientos administrativos o regulatorios cuando su aplicación pueda impedir, retrasar o dificultar las acciones destinadas a responder a la emergencia.

La ley firmada por DeSantis que entra en vigor en julio de 2026

Las subdivisiones políticas del estado también conservan la posibilidad de flexibilizar determinados procedimientos legales relacionados con la administración pública. Entre las áreas comprendidas figuran:

La ejecución de obras públicas necesarias para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la población.

Los procedimientos de compras y contrataciones públicas.

La celebración de contratos.

La contratación de personal permanente y temporal.

La utilización de trabajadores voluntarios.

El alquiler de equipos.

La adquisición y distribución de suministros, materiales e instalaciones.

La asignación y utilización de fondos públicos.

Otro aspecto que sigue vigente con la extensión es la posibilidad de utilizar recursos del Emergency Preparedness and Response Fund, el fondo estatal destinado a cubrir gastos extraordinarios vinculados con emergencias.