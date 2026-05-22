Ron DeSantis extendió por 60 días la emergencia migratoria en Florida: qué implica para los extranjeros

El gobierno de Florida extendió por otros 60 días la declaración de emergencia migratoria vigente en el estado. La decisión de Ron DeSantis mantiene disponibles los recursos estatales destinados a reforzar la cooperación con las autoridades migratorias federales y sostener distintos operativos de control.

Decreto 26-111 de Ron DeSantis: cómo extiende la emergencia migratoria en Florida

DeSantis firmó la orden ejecutiva 26-111 el pasado 21 de mayo para renovar la emergencia que Florida mantiene desde enero de 2023. Según el texto publicado en la página oficial del estado, la administración considera que el flujo de extranjeros genera presión sobre recursos públicos y agencias locales vinculadas al control migratorio.

El gobernador Ron DeSantis pidió por la eliminación de los impuestos a la propiedad

El documento oficial también sostiene que continúan los esfuerzos para deportar a indocumentados que ingresaron de manera irregular a EE.UU. y atribuye parte de la situación a las políticas migratorias implementadas durante la administración de Joe Biden.

La orden ejecutiva además ratifica todas las disposiciones incluidas en el decreto original firmado en 2023 y establece que la renovación entra en vigor de inmediato.

Entre las herramientas que continúan vigentes, la orden permite sostener las siguientes acciones:

Activación de la Guardia Nacional: el estado conserva la posibilidad de movilizar efectivos y recursos para tareas de patrullaje marítimo y terrestre en el sur de Florida. La medida forma parte del operativo anunciado originalmente por DeSantis en 2023 para reforzar la respuesta estatal frente al aumento de la migración irregular.

el estado conserva la posibilidad de movilizar efectivos y recursos para tareas de patrullaje marítimo y terrestre en el sur de Florida. La medida forma parte del operativo anunciado originalmente por DeSantis en 2023 para reforzar la respuesta estatal frente al aumento de la migración irregular. Programa de transporte de migrantes: Florida también mantiene activo el programa que autoriza el traslado de extranjeros fuera del estado cuando exista una solicitud formal y financiamiento por parte de agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Florida también mantiene activo el programa que autoriza el traslado de extranjeros fuera del estado cuando exista una solicitud formal y financiamiento por parte de agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Cooperación obligatoria con el ICE: las cárceles y autoridades locales deben compartir información biométrica y responder a pedidos de retención migratoria emitidos por la agencia.

Qué controles migratorios siguen vigentes en Florida tras la prórroga de DeSantis

La extensión del decreto se produce en medio de una política migratoria más estricta impulsada por DeSantis y legisladores republicanos en Florida.

Según CBS News, otras leyes migratorias aprobadas por el estado durante 2025 establecen multas de US$5000 para funcionarios que se nieguen a colaborar con autoridades federales de inmigración. Esa legislación también contempla posibles sanciones administrativas, incluida la suspensión de sus funciones.

Los sheriffs y administradores penitenciarios de los condados también están obligados a responder a las solicitudes de retención emitidas por ICE como parte de los acuerdos de cooperación migratoria vigentes en Florida.

Las autoridades deben responder a pedidos de retención migratoria emitidos por el ICE en Florida ICE / Unsplash

Florida refuerza fondos, sanciones y cooperación con el ICE para operativos migratorios

En los últimos meses, el estado además avanzó con normas que endurecen las penas vinculadas al ingreso irregular de extranjeros y eliminan beneficios como la matrícula universitaria reducida para estudiantes indocumentados.

CBS News también informó que legisladores republicanos aprobaron fondos especiales por US$250 millones para financiar operativos de control y fortalecer la coordinación entre agencias estatales y federales. “Hoy el estado aprobó la legislación más fuerte contra la inmigración ilegal de cualquier estado de EE.UU.”, declaró DeSantis en Tallahassee ante periodistas, según CBS News.

El estado además avanzó con normas que endurecen las penas vinculadas al ingreso irregular de inmigrantes Fotomontaje: X DeSantis e ICE

Organizaciones de derechos civiles cuestionaron las nuevas medidas y advirtieron sobre posibles efectos económicos en sectores agrícolas que dependen de trabajadores inmigrantes. Mientras tanto, las autoridades estatales aseguraron que continuarán durante las próximas semanas con operativos conjuntos junto a agentes de ICE en distintas zonas de Florida.