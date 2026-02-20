Impacto directo en los migrantes: Ron DeSantis logra destrabar el uso de fondos de emergencia en Florida
El acuerdo permite utilizar el dinero en la aplicación de la ley migratoria; tras la fecha límite, los legisladores deben trabajar en un nuevo documento para restaurar la financiación
- 4 minutos de lectura'
En una reunión celebrada el martes, la Cámara de Representantes de Florida dio marcha atrás su propuesta para impedir el uso del Fondo de Preparación y Respuesta a Emergencias en la aplicación de las leyes de inmigración. Para esto, agregó una enmienda que permitiría que la financiación se extienda a operativos migratorios y medidas similares con ciertas condiciones.
La millonaria financiación para operaciones migratorias en Florida
La semana pasada, la Cámara había presentado una propuesta con el fin de limitar el uso del fondo a “emergencias naturales” como tornados, huracanes o inundaciones. Esto prohibía su aplicación para leyes migratorias y la compra de aeronaves, barcos o vehículos motorizados.
La adición, presentada el mismo día en el que los fondos iban a vencer, impondría la condición de que la Comisión de Presupuesto Legislativo revise cuando el uso de fondos se extienda a desastres tecnológicos o provocados por el hombre. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Danny Pérez, indicó que en esta categoría entrarían las operaciones migratorias.
“La División de Gestión de Emergencias podrá usar fondos para la inmigración ilegal. Tendrán los recursos necesarios para seguir combatiéndola", sostuvo Pérez, citado por Florida Phoenix.
Luego, el republicano reparó en que quiere asegurarse de que los desastres naturales tengan prioridad en la asignación del dinero. Esto ocurre a pocos meses del inicio de la temporada de huracanes en la región, que se extiende del 1° de junio al 30 de noviembre.
Aunque permite la utilización del dinero en operativos migratorios, la enmienda a la HB 5503 impide que la administración DeSantis desvíe fondos para financiar aeronaves, embarcaciones o vehículos motorizados.
Fondos de emergencia en Florida: el uso de DeSantis en la aplicación de leyes migratorias
Desde la creación del fondo en 2022, el gobierno de Florida utilizó el dinero en reiteradas ocasiones para detener migrantes. En 2023, DeSantis declaró el estado de emergencia por inmigración ilegal, y lo renovó cada 60 días (20 veces) para poder desviar la financiación.
A principios de febrero, una investigación de la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM, por sus siglas en inglés) informó que el gobernador gastó US$573 millones en actividades de control migratorio. Esto incluye US$405 millones en los últimos seis meses.
En total, los gastos por la construcción de los centros de detención y otras inversiones se organizaron de la siguiente manera:
- US$380 millones fueron asignados a través de 83 contratos con proveedores privados.
- De estos gastos, US$92 millones se destinaron para la empresa de baños portátiles Doodie Calls, US$61 millones a IRG Global Emergency Management y US$52 millones para Garner Environmental Services.
- US$29 millones se utilizaron para la compra de bienes específicos como la adquisición de 2,500 furgonetas, equipos de radio y otros activos operativos.
Qué pasará con el fondo de emergencia en Florida
A pesar de que los legisladores agregaron una enmienda, el fondo llegó a su vencimiento y expiró debido a que no se aprobó una extensión. Ahora, las autoridades enfrentan una carrera a contrarreloj para poder volver atrás con la medida.
Por el momento, el dinero volverá a los ingresos generales, según consignó el Florida Phoenix. Esto impedirá a DeSantis gastar el dinero en la aplicación de las leyes migratorias mientras continúe vigente, aunque tampoco le permitirá abordar otras cuestiones como la respuesta a catástrofes naturales.
Si la Legislatura estatal aprueba un nuevo acuerdo, el fondo se podrá restaurar. Para esto, los demócratas y republicanos de Tallahassee deberán encontrar un punto medio que cumpla con la mayoría de sus exigencias.
Otras noticias de Agenda EEUU
Registro de vehículos. Autos “out-of-state” en Texas: cómo es la inspección del DMV para quienes llegan al estado
Por el título wélter. Mario Barrios vs. Ryan García: cartelera completa y dónde ver en vivo la pelea en EE.UU.
Noticias de California. Newsom anuncia ayuda a migrantes contra deportaciones del ICE
- 1
Colapinto, tras los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin: “Hay cuatro equipos bastante por delante”
- 2
Un verano extremo en la costa: sismo, meteotsunami, remolinos de viento, sudestada y temporal, ¿solo casualidad?
- 3
En campos y también en zonas urbanas: el ataque a un niño reavivó un problema que hace décadas crece en la Patagonia
- 4
Melconian puso en duda una promesa de Milei para 2026 y advirtió sobre un problema con el dólar