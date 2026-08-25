Oficial y confirmado: DeSantis restringe la compra de productos “inapropiados o de lujo” con la ayuda económica de Florida

El gobernador Ron DeSantis anunció nuevas restricciones al uso de los beneficios de Asistencia Temporal en Efectivo (TCA, por sus siglas en inglés) en Florida. Cuando se implementen, los hogares beneficiarios, que reciben un promedio aproximado de US$250 mensuales, no podrán utilizar esos recursos directamente para comprar determinados productos y servicios considerados inapropiados, de lujo o no esenciales.

Qué productos prohibirá Florida comprar con la ayuda TCA de DeSantis

Según informó la Oficina Ejecutiva del Gobernador, la administración estatal modificará el plan de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) para impedir que los beneficios del programa de Asistencia Temporal en Efectivo (TCA, por sus siglas en inglés) se utilicen directamente en los siguientes artículos y servicios:

Tabaco, nicotina y productos de vapeo.

Drogas y sustancias intoxicantes.

Pornografía.

Videojuegos, entradas para espectáculos, accesos a parques temáticos y suscripciones de entretenimiento.

Tatuajes, servicios de spa, bronceado y otras prestaciones suntuarias.

Servicios psíquicos y de adivinación.

DeSantis afirmó que Florida se convirtió en el primer estado del país norteamericano en establecer límites dentro de su plan TANF para evitar que los beneficios financiados por los contribuyentes se destinen a la compra de “bienes y servicios inapropiados, de lujo y no esenciales”.

El gobernador sostuvo que estos recursos deben ayudar a las familias a “poner comida sobre la mesa, mantener las luces encendidas, comprar ropa”, atender a sus hijos y superar las barreras hacia la independencia.

También indicó que el estado mantendrá el respaldo a quienes necesiten el programa, junto con medidas destinadas a mejorar su funcionamiento. En ese sentido, señaló que la administración busca reforzar “la rendición de cuentas y la transparencia”.

Cómo funciona la ayuda TCA en Florida y cuánto reciben las familias

Los beneficios de TCA se entregan mediante una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés).

El programa permite que las familias elegibles cubran necesidades básicas y permanentes, como alimentos, ropa, vivienda, servicios públicos, artículos para el hogar y productos de cuidado personal.

Una familia participante recibe aproximadamente US$250 por mes. Florida también utiliza fondos de TANF para sostener el Programa de Cuidadores Familiares, que brinda asistencia a parientes responsables del cuidado de más de 4000 niños en todo el estado.

La secretaria interina del Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF, por sus siglas en inglés), Kate Williams, explicó que la asistencia fue diseñada para ofrecer flexibilidad durante períodos de necesidad.

La funcionaria sostuvo que los cambios preservan ese margen y, al mismo tiempo, fortalecen “la integridad del programa”.

Williams añadió que la ayuda gubernamental debe funcionar como un puente hacia una mayor estabilidad e independencia, además de proteger los recursos aportados por los contribuyentes.

Las nuevas prohibiciones incluyen tabaco, videojuegos, espectáculos, tatuajes, servicios de spa y adivinación Magnific

Qué compras ya estaban prohibidas con las tarjetas EBT en Florida

Florida ya prohibía utilizar o aceptar tarjetas EBT para comprar bebidas alcohólicas y realizar transacciones en establecimientos de entretenimiento para adultos, instalaciones de apuestas mutuas, salas de máquinas tragamonedas, locales de bingo, casinos y otros espacios de juego.

El proveedor de las tarjetas bloquea las operaciones en los puntos de venta de esos comercios. El sistema también rechaza los retiros o movimientos efectuados en cajeros automáticos ubicados en establecimientos prohibidos.

Los hogares participantes reciben aproximadamente US$250 mensuales mediante una tarjeta EBT Magnific

Cuándo comenzarán las nuevas restricciones de DeSantis a la ayuda TCA en Florida

El gobierno estatal implementará las disposiciones por etapas. La primera fase comenzará en los comercios autorizados para aceptar beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Después, Florida ampliará los controles sobre cada transacción para bloquear los demás productos y servicios incluidos en la lista.

Las disposiciones también se alinean con la iniciativa Healthy SNAP Florida. Desde abril de 2026, los beneficios de SNAP en el estado no pueden emplearse para comprar refrescos, bebidas energéticas, dulces ni postres preparados ultraprocesados.