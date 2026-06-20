SNAP en Florida: el equivalente a casi una ciudad entera pierde el beneficio de alimentación

Florida experimentó una de las mayores caídas de Estados Unidos en el número de personas que reciben asistencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, la cifra de beneficiarios pasó de 2.983.289 a 2.353.653, lo que representa una disminución de 629.636 usuarios.

Florida registró una de las mayores caídas de beneficiarios de SNAP

De acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), Florida tuvo una reducción del 21,1% en la cantidad de beneficiarios de SNAP durante el período analizado. Se trató de la segunda caída porcentual más alta del país norteamericano, únicamente por detrás de Arizona.

El estado gobernado por Ron DeSantis registró una disminución del 21,1% de los beneficiarios de SNAP AP

La magnitud de la reducción de 629.636 participantes permite dimensionar el impacto de los cambios registrados durante el último año.

El número de personas que dejaron de recibir cupones de alimentos supera ampliamente la población de la ciudad de Miami, que cuenta con 459.745 habitantes, según el censo publicado por Florida Demographics.

En términos comparativos, la cantidad de beneficiarios que salieron del programa equivale a 1,37 veces la población total de Miami. También representa cerca del 64,4% de los habitantes de Jacksonville, la ciudad más poblada del estado, con 977.670 residentes.

A nivel nacional, el número de personas inscritas en el programa pasó de aproximadamente 42,2 millones en marzo de 2025 a 37,3 millones en marzo del presente año. La diferencia equivale a cerca de cinco millones de beneficiarios menos en todo el país norteamericano.

El descenso coincide con la implementación de modificaciones federales vinculadas a la ley denominada One Big Beautiful Bill Act, aprobada en 2025. La normativa introdujo cambios en los criterios para acceder y conservar la asistencia alimentaria.

Nuevos requisitos para mantener los beneficios de SNAP

Entre las modificaciones incorporadas por la legislación figura la ampliación de los requisitos laborales para determinados grupos de beneficiarios. Los adultos considerados aptos para trabajar sin dependientes deben acreditar al menos 80 horas mensuales de empleo o actividades equivalentes para conservar la ayuda.

La edad máxima alcanzada por estas exigencias también fue ampliada. Mientras que anteriormente las condiciones laborales se aplicaban hasta los 54 años, ahora abarcan a personas de hasta 64 años.

El programa SNAP ayuda a las personas y familias de bajos ingresos a comprar alimentos saludables

Además, algunos padres con hijos de 14 años o más quedaron sujetos a requisitos de trabajo o capacitación. Paralelamente, determinados grupos que anteriormente contaban con excepciones dejaron de estar exentos de estas condiciones.

Trámites y verificaciones también incidieron en la reducción de usuarios de SNAP

Según lo retomado por Newsweek, otro de los factores asociados a la disminución de beneficiarios está relacionado con los procesos administrativos. Diversos participantes perdieron el acceso al programa por dificultades para completar procedimientos de recertificación o cumplir con nuevas verificaciones de elegibilidad.

Muchos beneficiarios pierden el apoyo por dificultades en el proceso de recertificación

Los plazos para presentar documentación y la actualización periódica de datos se convirtieron en requisitos clave para mantener la asistencia. En muchos casos, la salida del programa estuvo vinculada al incumplimiento de estos trámites.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estimó que la One Big Beautiful Bill Act reducirá el gasto federal destinado a SNAP en aproximadamente US$186.000 millones a lo largo de diez años.

Los estados con mayores reducciones en SNAP

Florida no fue el único estado que registró una disminución significativa. La lista con los datos de USDA mostró disminuciones significativas en:

Arizona registró el mayor recorte, con una disminución del 53,9% en sus beneficiarios.

registró el mayor recorte, con una disminución del en sus beneficiarios. Florida tuvo la segunda caída más alta con el 21,1% de sus participantes.

tuvo la segunda caída más alta con el de sus participantes. Carolina del Norte sufrió una reducción del 19,6% .

sufrió una reducción del . Luisiana presentó una disminución del 17,4% .

presentó una disminución del . Nevada registró una caída del 16,7% .

registró una caída del . Oklahoma tuvo un recorte del 16,3%.

En contraste, Alaska fue el único estado que informó un aumento en el número de participantes del programa. Durante el mismo período registró un crecimiento del 8,7% en la cantidad de personas que reciben asistencia alimentaria a través de SNAP.