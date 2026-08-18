Adiós Ron DeSantis: la ley en Florida que impide al gobernador ser reelegido por más de dos mandatos seguidos

Ron DeSantis se convirtió en gobernador de Florida en enero de 2019 y fue reelegido en 2022, con un segundo período que termina en enero de 2027. El mandatario republicano no participa en las elecciones 2026 por la regla que no le permite ser elegido más de dos veces seguidas.

Qué dice la Constitución de Florida sobre los mandatos del gobernador

La Constitución de Florida establece que ninguna persona que haya ejercido como gobernador en dos períodos consecutivos puede ser elegida para ocupar nuevamente el cargo durante el período siguiente.

Adiós Ron DeSantis: el candidato favorito de los demócratas para convertirse en gobernador de Florida

La disposición forma parte del artículo IV, sección 5, que fija en cuatro años la duración de cada período. DeSantis asumió el cargo el 8 de enero de 2019, después de ganar las elecciones de 2018, y comenzó su segundo período en enero de 2023 tras conseguir la reelección.

La norma no establece una prohibición permanente. Su alcance se limita al período inmediatamente posterior a los dos períodos consecutivos.

DeSantis puede volver a presentarse para gobernador de Florida en el futuro

El límite constitucional no significa que DeSantis quede excluido para siempre de una eventual candidatura. Después de dejar el cargo en enero de 2027, podría intentar regresar en una elección posterior, siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos por la Constitución de Florida.

Entre esas condiciones se encuentran tener al menos 30 años, ser elector y haber residido en Florida durante los siete años anteriores a la elección.

El gobernador de Florida Ron DeSantis comenzó su primera gestión en enero de 2019 @GovRonDeSantis

Además de la gobernación, los votantes elegirán en 2026 al vicegobernador, fiscal general, director financiero y comisionado de Agricultura. El resultado de noviembre definirá distintos cargos para el período hasta las próximas elecciones estatales.

Las elecciones 2026 definirán al sucesor de DeSantis como gobernador de Florida

El límite constitucional impide que el actual mandatario aparezca en la boleta para continuar al frente del Estado del Sol durante el período que comenzará en enero de 2027.

Las primarias se realizan este 18 de agosto, mientras que los comicios generales están previstos para el 3 de noviembre, según el calendario de la División de Elecciones de Florida. En esos comicios se definirá quién ocupará el cargo durante los próximos cuatro años.

Jay Collins y Byron Donalds se presentan como los dos nombres republicanos más fuertes para las elecciones a la gobernación de Florida Facebook Jay Collins/Byron Donalds

La carrera incluye a Byron Donalds y Jay Collins entre los republicanos y a David Jolly como el principal nombre demócrata. La lista oficial también contempla otros postulantes de distintos partidos y candidatos sin afiliación.

Los triunfos de DeSantis en Florida para sus dos períodos como gobernador

El republicano comenzó su primera gestión en enero de 2019, después de vencer al demócrata Andrew Gillum en las elecciones de 2018. La diferencia fue de menos de un punto porcentual.

En 2022 volvió a competir y obtuvo la reelección frente al demócrata Charlie Crist, esta vez con una ventaja mucho más amplia. Antes de llegar al Ejecutivo estatal, DeSantis había representado a Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Su carrera política nacional comenzó después de su paso por la Marina estadounidense. También estudió historia en la Universidad de Yale y derecho en Harvard.