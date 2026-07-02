Oficial y confirmado: desde hoy Florida cierra todas sus oficinas de gobierno

A partir de este jueves 2 de julio, Florida cierra todas sus oficinas de gobierno como parte del fin de semana extendido de cinco días decretado por el gobernador Ron DeSantis. En el marco del Día de la Independencia, los empleados estatales descansarán hasta el lunes 6 inclusive, con el regreso a la actividad gubernamental previsto para el martes 7 de julio.

Florida: qué oficinas estatales cierran por el feriado del 4 de julio

El 12 de junio, la Oficina del Gobernador informó en un comunicado que las oficinas estatales permanecerán cerradas el jueves 2 y el lunes 6 de julio de 2026. La medida extiende así el fin de semana largo que rige en todo Estados Unidos para los funcionarios públicos en el marco del Día de la Independencia, que este año es especial porque se celebra el 250° aniversario de la fundación del país.

El gobernador Ron DeSantis anunció que los trabajadores estatales de Florida tendrán descanso desde el jueves 2 al 6 de julio Fotomontaje realizado con IA

En el comunicado oficial, el gobernador señaló que este aniversario es una oportunidad “para reflexionar sobre el coraje, el sacrificio y los principios perdurables que establecieron a Estados Unidos como la nación más libre y próspera del mundo”.

En esa línea, resaltó la importancia de los días de descanso adicional para los trabajadores municipales. “Me complace brindar a los empleados estatales tiempo adicional para festejar la fundación de nuestro país, participar en los eventos de America 250 y pasar tiempo con familiares y amigos”, concluyó.

La medida proporciona una ocasión especial para que los empleados públicos disfruten del fin de semana extendido mientras se organizan distintas celebraciones especiales en la jurisdicción para conmemorar los 250 años de independencia de Estados Unidos.

America250FL: actos y eventos en Florida por los 250 años de la independencia de EE.UU.

Mediante iniciativas educativas, eventos comunitarios, exposiciones históricas y celebraciones, el estado conmemora este año la independencia con el objetivo de honrar la fundación de la nación y los principios de libertad, autogobierno y libertad individual, informó el gobernador.

Algunas de las ceremonias, enumeradas en el sitio web oficial America 250 FL, incluyen los siguientes eventos:

Exposición que rinde homenaje a los 100 años de liderazgo y servicio público en Coral Gables, del 1° de julio al 16 de agosto;

Presentación de la Orquesta Sinfónica de Tallahassee “A Star Spangled Celebration”, en la Plaza Kleman de Tallahassee, el viernes 3 de julio;

Festejo del Día de la Independencia el 4 de julio en Deerfield Beach, con entretenimiento en vivo, puestos de comida y un espectáculo de fuegos artificiales junto al mar;

en Deerfield Beach, con entretenimiento en vivo, puestos de comida y un espectáculo de fuegos artificiales junto al mar; Lectura conmemorativa de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de la Sociedad Nacional Hijas de la Revolución Americana, el miércoles 8 de julio.

Este año se realizarán varios eventos en Florida para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos durante el fin de semana largo Freepik

Previamente, el 11 de junio, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) comunicó que mantendrá activa la campaña estatal Arrive Alive durante todo el verano, desde el 1° de junio hasta el 31 de julio.

En este contexto, los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) incrementarán su presencia en las carreteras para prevenir la conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol, asistir a conductores y hacer cumplir las normas de tránsito durante los festejos del 4 de julio.

4 de julio en Estados Unidos: origen del Día de la Independencia y feriado federal 2026

En el siglo XVIII, la costa este del actual territorio estadounidense estaba integrada por 13 colonias británicas. De acuerdo con National Geographic, entre 1775 y 1783 ocurrió la Revolución Americana, un largo conflicto armado entre las 13 colonias y los británicos. El enfrentamiento sucedió tras casi una década de distanciamiento entre la corona europea y los residentes del llamado “Nuevo Mundo”.

Durante la guerra, el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. La mayoría de los delegados firmó la copia oficial el 2 de agosto, en un documento que proclamó la independencia de las 13 colonias, según detalla el gobierno estadounidense en su página web oficial.

Años después, la guerra tuvo un desenlace militar decisivo con la rendición del ejército británico al mando de Charles Cornwallis en Yorktown en 1781. La derrota de los ingleses llevó a que firmaran el Tratado de París en 1783, en el que se reconoció a Estados Unidos como una nación independiente.

4 de julio: qué hay en la parte de atrás de la Declaración de Independencia

El Día de la Independencia fue ratificado el 28 de junio de 1870, cuando el Congreso decretó el 4 de julio como feriado federal. En general, para conmemorar la fecha, se realizan eventos en todo el país norteamericano, que suelen incluir fuegos artificiales, ceremonias, discursos, desfiles y conciertos, entre otras actividades.

Este año, como el día cae un sábado, el feriado federal se pasó al viernes 3 de julio. De este modo, con los días agregados en Florida, los trabajadores estatales podrán descansar desde este jueves 2 al lunes 6 del mes.