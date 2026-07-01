Qué se espera este 4 de julio en Texas: ¿habrá operativos federales con presencia del ICE?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no comunicó un operativo específico para el 4 de julio de 2026 en Texas. Sin embargo, informó una acción reciente en Corpus Christi y señaló que mantiene tareas rutinarias diarias de control migratorio en todo Estados Unidos.

El ICE en Texas antes del 4 de julio: qué operativo informó la agencia en Corpus Christi

La agencia no anunció un despliegue especial vinculado con el Día de la Independencia en Texas. Sin embargo, un comunicado de este mes informó que mantuvo un operativo el 13 de mayo en Corpus Christi, junto con autoridades federales, estatales y locales. En esa acción, el ICE arrestó a 24 extranjeros a los que definió como personas sin estatus legal en el país norteamericano.

El ICE no informó un operativo especial para el 4 de julio en Texas, aunque sí reportó actividad reciente en Corpus Christi ICE

Entre los detenidos, la agencia mencionó a personas con antecedentes por robo, agresión y conducción bajo los efectos del alcohol. También señaló casos con arrestos previos por posesión de una sustancia controlada, allanamiento criminal y reingreso ilegal a Estados Unidos.

En ese marco, indicó que continúa con acciones diarias de cumplimiento migratorio a nivel nacional. La agencia describió esas tareas como parte de su esfuerzo para arrestar a extranjeros con antecedentes penales y otras personas que, según su criterio, no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos.

Operation Safe Summer: el plan del DPS para reforzar patrullajes en ciudades de Texas

Aunque el ICE no comunicó novedades, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) lanzó en junio el Operation Safe Summer en Austin, según informó Texas DPS. Se trata de una iniciativa coordinada para reforzar patrullajes en corredores peatonales de alto volumen durante el verano.

La intervención alcanza zonas centrales de Austin, San Antonio, Houston, Dallas y Fort Worth. El objetivo declarado es fortalecer la seguridad pública y disuadir la actividad criminal para que visitantes y residentes puedan asistir a eventos en el estado de forma segura.

El despliegue se realizará en asociación con departamentos de policía locales. Los agentes estatales serán asignados a zonas con alta actividad peatonal, como estadios, distritos de entretenimiento y sedes de conciertos.

Seguridad en Houston el 4 de julio: partido Canadá vs. Marruecos, Freedom Over Texas y controles de tránsito

En una conferencia de prensa difundida por Fox 26, las autoridades de Houston anunciaron un despliegue para el 4 de julio que contará con la participación del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), el Departamento de Bomberos, la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés), Obras Públicas, Desechos Sólidos, el Departamento de Salud y el Departamento de Parques.

Los funcionarios indicaron que la planificación conjunta lleva más de un año. El jefe de la Policía de Houston, Noe Díaz, explicó que todo el personal estará en funciones durante el período de eventos vinculados con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) en la ciudad.

El operativo tendrá dos focos simultáneos. Por un lado, los oficiales cubrirán el partido Canadá vs. Marruecos, previsto para las 12 hs (hora local). Por otro, organizarán la transición hacia el parque Eleanor Tinsley, donde se realizará el festival del 4 de julio durante la tarde. Los equipos estarán preparados para mover el esquema de seguridad conforme el público se traslade desde el estadio hacia la zona del concierto.

Durante esa acción, el ICE arrestó a 24 personas a las que señaló como extranjeros sin estatus legal en Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA

La policía también hizo una advertencia específica sobre el uso de armas de fuego durante las celebraciones. Noe Diaz remarcó que realizar disparos al aire está estrictamente prohibido por la ley y pidió al público abstenerse de esa práctica.

El despliegue incluirá medidas para prevenir accidentes de tránsito y consumo de alcohol al volante. Los puestos de venta de bebidas alcohólicas tendrán códigos QR para acceder a viajes gratuitos o con descuento mediante aplicaciones de traslado, con el objetivo de facilitar un regreso seguro y evitar que los asistentes manejen después de consumir alcohol. Además, la ciudad trabajará con Metro para promover el uso del tren ligero durante el traslado entre el estadio y el parque Eleanor Tinsley.