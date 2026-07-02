Qué se espera del ICE este 4 de julio en Florida: ¿habrá operativos con agentes federales?

Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no confirmó un operativo específico para el feriado del 4 de julio en Florida, el estado mantiene una estructura activa de cooperación con autoridades federales de inmigración. La gobernación informó el 29 de mayo que las operaciones coordinadas entre agencias estatales y federales habían derivado en casi 25.000 arrestos en todo el estado.

La actividad reciente de ICE en Florida

Una de las detenciones recientes comunicadas por ICE en Florida ocurrió en Palm Beach. El organismo indicó el 9 de mayo que su Oficina de Detención y Deportación, junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la Oficina del Sheriff del condado y la Patrulla de Carreteras de Florida, realizaron una operación que terminó con el arresto de Luis Merary Peralta-Sevilla.

Una de las detenciones recientes comunicadas por ICE ocurrió en Palm Beach y tuvo apoyo de autoridades federales, estatales y locales Fotomontaje realizado con IA

Según la agencia, Peralta-Sevilla es un ciudadano de Honduras que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2013 y fue identificado como miembro confirmado de MS-13 en Palm Beach County.

Un antecedente de operativos recientes: la Operation Tidal Wave

Florida informó el 5 de enero que el Operation Tidal Wave había superado los 10.000 arrestos desde su lanzamiento. Sin embargo, en una actualización posterior, publicada el 29 de mayo, la gobernación indicó que las operaciones migratorias coordinadas entre agencias estatales y federales ya sumaban casi 25.000 arrestos en todo el estado.

El gobernador Ron DeSantis sostuvo que se trataba de “la mayor operación conjunta de cumplimiento migratorio en la historia de ICE” y aseguró que continuaría en Florida. La iniciativa funciona bajo acuerdos 287(g), que permiten a funcionarios estatales colaborar directamente con fuerzas federales y ejercer tareas migratorias bajo supervisión federal.

La Patrulla de Carreteras de Florida mantuvo operativos conjuntos con el ICE en junio

Otro episodio que refleja la cooperación entre el ICE y las autoridades de Florida ocurrió el mes pasado, tras la agresión a un agente federal durante un control de tránsito en Orange County.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) informó que el Equipo de Aprehensión de Extranjeros Criminales de la Patrulla de Carreteras de Florida (CAAT, por sus siglas en inglés) actuó junto con agentes del ICE el 16 de junio durante una parada vehicular cerca de Americana Boulevard y Pointe Vista Circle.

Durante el procedimiento, varios ocupantes bajaron del vehículo y huyeron a pie. Según el organismo, un agente federal persiguió a uno de ellos e intentó detenerlo. En ese momento, el sospechoso, identificado como Elias Bautista, ciudadano mexicano que ingresó ilegalmente al país norteamericano, resistió el arresto y golpeó al agente, que terminó con una lesión significativa en la cabeza.

El 18 de junio, localizaron a Bautista en una operación con asistencia de la Oficina del Sheriff del condado de Levy y del ICE. Según el comunicado, el hombre volvió a resistirse a los agentes antes de quedar detenido. Fue acusado de agresión agravada contra un oficial de la ley.

Qué despliegue de seguridad habrá durante las celebraciones del 4 de julio en Florida

El Flhsmv informó que mantendrá activa la campaña estatal Arrive Alive durante todo el verano, entre el 1° de junio y el 31 de julio. En ese marco, con motivo de las celebraciones por el 4 de julio y el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) incrementarán su presencia en las carreteras para prevenir la conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol, asistir a conductores y hacer cumplir las normas de tránsito.

La agencia también señaló que el operativo contará con el apoyo de departamentos de policía y oficinas de sheriff de todo el estado.

El antecedente reciente de mayor alcance fue Operation Tidal Wave, que superó los 10.000 arrestos desde su lanzamiento Fotomontaje realizado con IA

En paralelo, la Oficina del Fiscal General de Florida, encabezada por James Uthmeier, anunció una iniciativa estatal para desarticular las redes que organizan los denominados “teen takeovers”.

Según explicó el organismo, la estrategia busca reforzar la coordinación entre fiscales, policías y oficinas de sheriff para investigar y procesar a quienes planifiquen estos encuentros masivos ilegales, que suelen generar disturbios, carreras callejeras, daños a la propiedad y otros delitos durante períodos de alta concurrencia, como los feriados y el verano.