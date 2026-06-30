Oficial y confirmado en EE.UU.: todos los servicios y tiendas que cerrarán durante 24 horas esta semana

El feriado del 4 de julio modificará la rutina de los estadounidenses esta semana. Los bancos, el correo, las bolsas de valores y algunas tiendas aplicarán cierres o cambios de horario por el Día de la Independencia, que este año cae en sábado y, para la mayoría de los empleados federales, se traslada al viernes 3.

USPS, UPS y FedEx: qué servicios cambian por el 4 de julio en EE.UU.

El sitio oficial USAGov informa que muchas oficinas del gobierno y algunos comercios privados cierran durante los feriados federales anuales, como el Día de la Independencia, que en 2026 cae sábado 4 de julio.

FedACH ajustará sus horarios de procesamiento, lo que puede incidir en pagos automáticos y plazos bancarios Magnific

A su vez, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) informó que todas sus oficinas permanecerán cerradas esa jornada. La atención y las entregas funcionarán con normalidad el viernes 3 de julio, mientras que el reparto regular de correspondencia y los servicios minoristas se retomarán el lunes 6.

En paquetería privada, UPS indicó que ese sábado no realizará recolecciones ni entregas. Las tiendas The UPS Store podrán no abrir, por lo que la empresa recomienda verificar el horario de cada local. En cambio, UPS Express Critical seguirá disponible todos los días del año.

FedEx también aplicará cambios durante el fin de semana largo. Su calendario marca “servicio modificado” el viernes 3 de julio y cierre de operaciones generales el sábado 4. Para esa misma fecha, FedEx Office figura con horario especial, FedEx Custom Critical permanecerá abierto y FedEx Logistics no operará.

Bancos, FedACH, NYSE y Nasdaq: cierres por Independence Day 2026

El feriado también modifica la actividad bancaria y algunos procesos financieros. Los cierres no alcanzan del mismo modo a todas las entidades, ya que cada institución publica su propio calendario de atención.

Bank of America: las oficinas y los centros financieros permanecerán cerrados el Día de la Independencia.

TD Bank: el sábado 4 de julio aparece entre las fechas de 2026 en las que sus tiendas no abren al público.

Federal Reserve Financial Services: los bancos y las sucursales de la Reserva Federal permanecen abiertos el viernes pero cierran el sábado.

En el caso de FedACH, el procesamiento termina el viernes 3 de julio a las 23.30 hs, hora del este, y se reanuda el domingo 5 a las 17.30 hs (hora del Este). Ese esquema puede afectar operaciones automatizadas y plazos bancarios.

A su vez, la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) no abrirá el viernes 3 de julio por el feriado observado del Día de la Independencia. Nasdaq fija la misma fecha como jornada sin operaciones para acciones y opciones en Estados Unidos.

Restaurant Depot también suspenderá la atención en sus sucursales durante la jornada Magnific

Costco y Restaurant Depot cerrarán el 4 de julio; Sam’s Club tendrá horario especial

En el segmento mayorista, el Día de la Independencia no impacta igual en todas las cadenas. Algunas suspenden la atención durante la jornada, mientras que otras mantienen actividad con horarios especiales o habituales.