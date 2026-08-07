Florida, en la recta final hacia las elecciones del 18 de agosto: la fecha clave que comienza este sábado

Las elecciones primarias de Florida entran en su etapa decisiva antes de la jornada del 18 de agosto. De acuerdo con las reglas estatales, los ciudadanos registrados dispondrán de distintas opciones para emitir su boleta, entre ellas la votación anticipada y el voto por correo.

Votación anticipada: fechas y horarios en Florida

El calendario establece que el 8 de agosto comienza el período obligatorio del voto anticipado, que se extenderá como mínimo hasta el 15 de agosto. Los supervisores de elecciones de cada condado pueden ampliar ese período y habilitar jornadas adicionales hasta el 16 de agosto.

Florida se encuentra en la etapa final de preparación para las elecciones primarias Freepik

Para participar, los sufragistas registrados podrán dirigirse a cualquiera de los centros de votación anticipada habilitados dentro del condado donde están inscritos. Allí podrán emitir su boleta bajo el mismo procedimiento utilizado durante la jornada electoral principal.

La legislación estatal determina que los centros destinados a esta modalidad deben funcionar entre 8 y 12 horas diarias durante el período correspondiente. Sin embargo, cada condado establece los horarios concretos dentro de ese rango.

Por esa razón, los electores deben verificar previamente la ubicación, los días disponibles y los horarios del centro que corresponda. La información puede consultarse a través de la División de Elecciones de Florida o mediante la oficina del supervisor de elecciones del condado.

La fecha límite para solicitar que se envíe una boleta de voto por correo para las primarias fue el 6 de agosto Fotomontaje realizado con IA

Qué pueden hacer quienes votan por correo

El plazo para solicitar el envío de una boleta por correo para estas primarias terminó el 6 de agosto a las 17 hs. La normativa establece que ese pedido debe presentarse antes de las 17 hs del duodécimo día previo a la elección.

Aunque este lapso ya finalizó, todavía es posible retirar una boleta personalmente en la oficina del supervisor de elecciones hasta el día de los comicios. Sin embargo, esta deberá contar con una declaración jurada de emergencia.

Quienes ya poseen una pueden depositarla en las estaciones de recepción, ubicadas en los lugares de votación anticipada durante sus horarios de funcionamiento. También existen puntos de recepción en oficinas principales y sucursales de los supervisores de elecciones.

Las papeletas deberán llegar a la oficina electoral correspondiente antes de las 19 hs del 18 de agosto para ser contabilizadas. Si una persona solicitó la opción del correo pero después decide hacerlo presencialmente, puede llevar su boleta, marcada o sin marcar, al centro de votación y entregar el documento antes de sufragar.

Byron Donalds buscará el cargo de gobernador de Florida en las próximas elecciones

Las fechas que siguen después de las primarias

El calendario electoral de Florida también fija las fechas correspondientes a las elecciones generales:

El plazo de inscripción para votar finalizará el 5 de octubre

La solicitud de una boleta por correo podrá realizarse hasta el 22 de octubre

La elección anticipada para las generales tendrá lugar obligatoriamente entre el 24 y el 31 de octubre

La jornada electoral será el 3 de noviembre .

. Como regla general, el registro de votantes o el cambio de afiliación partidaria debe completarse 29 días antes de cada comicio.

Además de las candidaturas para gobernador y vicegobernador, las primarias y generales contemplan puestos federales y estatales. Entre ellos figuran:

Senado de EE.UU. (uno de los dos escaños)

Cámara de Representantes de EE.UU. (28 escaños)

Fiscal General

Comisionado de Agricultura

Miembros del Senado estatal (algunos distritos)

Miembros de la Cámara estatal

Jueces (según circuito)

Los resultados oficiales estarán sujetos a los procedimientos de validación establecidos por las autoridades electorales, incluidos los controles correspondientes a las firmas de las boletas de voto por correo.