Elecciones en Florida 2026: las fechas clave para registrarse, votar y pedir la boleta por correo

Las elecciones en Florida tendrán dos instancias principales: las primarias, programadas para el 18 de agosto, y las elecciones generales, previstas para el 3 de noviembre. En ambos procesos, los ciudadanos deberán respetar un cronograma específico para registrarse en el padrón, actualizar su información y elegir cómo votar.

Fechas clave para las elecciones primarias de Florida

La legislación estatal establece que el registro debe completarse, como mínimo, 29 días antes de cada elección. Ese plazo también aplica para quienes necesiten modificar su afiliación política, un requisito relevante debido al sistema de primarias vigente en el estado.

El próximo 18 de agosto serán las elecciones primarias en Florida en las que los votantes definirán los candidatos de cada partido para suceder a DeSantis Archivo

De acuerdo con el Departamento de Estado de Florida, para participar en las primarias del 18 de agosto, los ciudadanos deberán:

Registrarse a más tardar el 20 de julio . Esta es también la fecha límite para realizar cualquier cambio de afiliación partidista.

a más tardar el . Esta es también la fecha límite para realizar cualquier cambio de afiliación partidista. Solicitar una boleta por correo , en caso de optar por esta modalidad, a más tardar el 6 de agosto antes de las 17 hs (hora local).

, en caso de optar por esta modalidad, a más tardar el antes de las 17 hs (hora local). El periodo obligatorio de votación anticipada se llevará a cabo del 8 al 15 de agosto. Es importante notar que cada condado tiene la opción de ofrecer días adicionales, desde hasta 15 días antes de la primaria y hasta dos días antes del comicio presencial.

Para quienes opten por el voto por correo, la boleta deberá ser recibida por la oficina electoral correspondiente antes de las 19 hs del día de la elección para que el sufragio sea contabilizado.

Calendario de las elecciones generales del 3 de noviembre en Florida

Para las generales en Florida, programadas para el 3 de noviembre, se establecieron las siguientes fechas tanto para la votación como para el registro:

Los ciudadanos tienen hasta el 5 de octubre para inscribirse y poder participar en esta elección.

y poder participar en esta elección. La votación anticipada se realizará del 24 al 31 de octubre . Al igual que en las primarias, los supervisores de elecciones de cada condado pueden ofrecer días adicionales.

se realizará del . Al igual que en las primarias, los supervisores de elecciones de cada condado pueden ofrecer días adicionales. Para quienes opten por el voto por correo , deben pedir la boleta a más tardar el 22 de octubre , antes de las 17 hs.

, deben a más tardar el , antes de las 17 hs. Para que el sufragio sea contabilizado, la oficina electoral debe recibir la boleta completada a más tardar a las 19 hs del día de la elección.

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Registro de votantes en Florida: requisitos y modalidades

Para registrarse como votante en Florida es necesario ser ciudadano estadounidense, residir en el estado y en el condado donde se emitirá el voto, y tener al menos 18 años el día de la elección. La legislación también permite el prerregistro para jóvenes de 16 y 17 años.

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Asimismo, no podrán inscribirse quienes hayan sido declarados judicialmente incapaces para votar sin la restitución de ese derecho o quienes tengan una condena por delito grave sin haber recuperado sus derechos civiles, conforme a las normas estatales.

El trámite de inscripción puede realizarse por internet, por correo postal o de manera presencial en oficinas del Supervisor de Elecciones.

Qué cargos se definirán y cómo funciona la votación en Florida

Las primarias servirán para seleccionar a los candidatos de cada partido que competirán en noviembre por distintos cargos federales, estatales y locales. Entre ellos figuran:

Gobernador y vicegobernador

Senado de EE.UU. (uno de los dos escaños)

Cámara de Representantes de EE.UU. (28 escaños)

Fiscal General

Comisionado de Agricultura

Miembros del Senado estatal (algunos distritos)

Miembros de la Cámara de Representantes estatal

Jueces (según circuito)

Florida mantiene un sistema de primarias cerradas, por lo que, en términos generales, solo los votantes registrados en un partido político pueden participar en la elección de los candidatos de esa fuerza.

Los sufragistas también podrán consultar su inscripción, verificar su lugar de votación y obtener información sobre los centros habilitados a través de las oficinas de los supervisores de elecciones de cada condado. El proceso contempla, además, medidas de accesibilidad destinadas a personas con discapacidad y asistencia para votantes con necesidades lingüísticas.